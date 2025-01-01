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互聯工作人員平台 - 最受歡迎的應用程式

互聯工人平台可協助工業公司規劃、調度和監控多個地點和團隊的複雜製造和供應鏈營運。該軟體使公司能夠有效地規劃和分配工單，同時促進員工之間的協作和資訊共享。生產主管和庫存經理使用連接的工作人員平台來安排和分配任務，員工使用它們來完成分配的工作。 這些平台作為獨立解決方案提供，需要與製造和供應鏈軟體集成，例如 ERP 系統、製造執行系統、供應鏈套件以及高級規劃和調度 (APS) 軟體。為了確保員工安全，它們還整合了環境健康與安全 (EHS) 軟體。

提議新的應用程式


MaintainX

MaintainX

getmaintainx.com

MaintainX是一款針對工業及前線團隊的維護管理軟體，簡化維護作業，提高資產管理，支援工作訂單和預防性維護管理。

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

安全文化是一個數字平台，提供工具以進行檢查、安全審核和風險評估，幫助提高工作場所的安全性與效率。

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Epsilon3是一款程序管理軟件，幫助用戶簡化複雜操作流程，減少錯誤，並提高效率，適用於航天及製造等行業。

DeepHow

DeepHow

deephow.com

DeepHow是一款基於AI的視頻平台，幫助用戶錄製、轉錄和翻譯技能培訓視頻，以簡化學習過程並提高生產力。

Nrby

Nrby

nrby.com

Nrby是一款智能的通訊應用，幫助移動團隊輕鬆協作，提供項目狀態及工作安全的全面概覽。

Thrive.App

Thrive.App

thrive.app

Thrive.App 是一個員工通訊平台，幫助組織提升內部通訊與員工參與，使用者可輕鬆創建及分發內容至移動設備。

Augmentir

Augmentir

augmentir.com

Augmentir是一款基於AI的連接工人軟體，旨在提高工業一線工人的安全、生產力和質量，優化工作流程和培訓。

Azumuta

Azumuta

azumuta.com

Azumuta是一個數字平台，幫助製造公司通過數字工作指令、質量管理和技能培訓來提升生產力與質量。

Tulip

Tulip

tulip.co

Tulip是一個無代碼的前線操作平台，幫助企業通過互動應用程序提升生產效率和數據分析能力，有效自動化流程。

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve應用程式幫助製造、供應鏈和醫療領域的公司提升工作流程，轉向數位化工作指導和培訓，增進可持續性與效率。

Tervene

Tervene

tervene.com

Tervene是一款數字化管理工具，支持工廠的運營管理、流程驗證及問題解決，促進各部門間的協作。

WorkClout

WorkClout

workclout.com

WorkClout是一個專為汽車零件製造商設計的質量管理平台，幫助簡化內部審核、文件管理、視覺檢查及培訓等流程。

QAD

QAD

qad.com

QAD是一款雲端的製造和供應鏈管理ERP解決方案，提供生產計劃、供應鏈優化和即時分析功能，適用於多國際企業。

vHive

vHive

vhive.ai

vHive 是一個唯一的軟體解決方案，幫助企業部署自主無人機群，以創建資產的數位雙胞胎。

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