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最受歡迎 最近新增 互聯工作人員平台 - 最受歡迎的應用程式

互聯工人平台可協助工業公司規劃、調度和監控多個地點和團隊的複雜製造和供應鏈營運。該軟體使公司能夠有效地規劃和分配工單，同時促進員工之間的協作和資訊共享。生產主管和庫存經理使用連接的工作人員平台來安排和分配任務，員工使用它們來完成分配的工作。 這些平台作為獨立解決方案提供，需要與製造和供應鏈軟體集成，例如 ERP 系統、製造執行系統、供應鏈套件以及高級規劃和調度 (APS) 軟體。為了確保員工安全，它們還整合了環境健康與安全 (EHS) 軟體。