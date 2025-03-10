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互聯工人平台可協助工業公司規劃、調度和監控多個地點和團隊的複雜製造和供應鏈營運。該軟體使公司能夠有效地規劃和分配工單，同時促進員工之間的協作和資訊共享。生產主管和庫存經理使用連接的工作人員平台來安排和分配任務，員工使用它們來完成分配的工作。 這些平台作為獨立解決方案提供，需要與製造和供應鏈軟體集成，例如 ERP 系統、製造執行系統、供應鏈套件以及高級規劃和調度 (APS) 軟體。為了確保員工安全，它們還整合了環境健康與安全 (EHS) 軟體。
提議新的應用程式
MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX是一款針對工業及前線團隊的維護管理軟體，簡化維護作業，提高資產管理，支援工作訂單和預防性維護管理。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化是一個數字平台，提供工具以進行檢查、安全審核和風險評估，幫助提高工作場所的安全性與效率。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3是一款程序管理軟件，幫助用戶簡化複雜操作流程，減少錯誤，並提高效率，適用於航天及製造等行業。
DeepHow
deephow.com
DeepHow是一款基於AI的視頻平台，幫助用戶錄製、轉錄和翻譯技能培訓視頻，以簡化學習過程並提高生產力。
Nrby
nrby.com
Nrby是一款智能的通訊應用，幫助移動團隊輕鬆協作，提供項目狀態及工作安全的全面概覽。
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App 是一個員工通訊平台，幫助組織提升內部通訊與員工參與，使用者可輕鬆創建及分發內容至移動設備。
Augmentir
augmentir.com
Augmentir是一款基於AI的連接工人軟體，旨在提高工業一線工人的安全、生產力和質量，優化工作流程和培訓。
Azumuta
azumuta.com
Azumuta是一個數字平台，幫助製造公司通過數字工作指令、質量管理和技能培訓來提升生產力與質量。
Tulip
tulip.co
Tulip 是一線營運領域的領導者，正在幫助世界各地的公司為其員工配備支援人工智慧的互聯應用程序，從而提高工作品質、提高效率並實現跨營運的端到端可追溯性。 Tulip 的可組合平台使最接近營運的人員能夠利用可組合性和邊緣連接來數位化流程轉型、指導操作員、追蹤生產並獲得即時、全面的營運視圖。 各種規模和跨行業的公司（包括複雜的製造、製藥和醫療設備）都已利用Tulip 平台實施了可組合的解決方案，以解決營運中一些最緊迫的挑戰：防錯流程並透過引導工作流程、捕獲和分析來提高生產力即時數據，不斷改進營運。 該公司是從麻省理工學院分拆出來的，總部位於馬薩諸塞州薩默維爾，在德國和匈牙利設有辦事處。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再採用紙本工作指示、SOP 和檢查表，而是在永續性、生產力、品質和安全方面進行改進，幫助製造、供應鏈和醫療保健公司加快實現勞動力和卓越營運的進程。這包括我們的：使用平板電腦電子簽名進行文件控制、基於視訊的快速學習和混合學習工具。除此之外，Nvolve Marketplace 還可讓您存取廣泛的合作夥伴解決方案，這些解決方案已與 Nvolve 整合並可供使用。您的互聯勞動力之旅從學習和發展開始，但會為您的整個企業增加價值互聯勞動力改變了工廠和供應鏈在多個職能部門的管理方式，並且在納入更廣泛的勞動力和卓越運營計劃時效果最佳，讓您能夠正確行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： • 學習與發展• ESG 與永續發展• 品質與營運支出• 健康與安全• 維護與營運• 人力資源Nvolve 平台提供12 種不同語言版本，已通過ISO 27001:2017 認證並經過GAMP5 驗證，符合應用歐洲 EMA 和美國 FDA 管理電腦系統驗證的法規。
Tervene
tervene.com
Tervene 透過管理實踐數位化與專業輔導相結合，實現卓越營運。 Tervene 將 6 種管理工具結合在一個解決方案中，支援工廠車間的知識管理、流程驗證、操作控制、溝通和問題解決。我們為北美和歐洲的工廠提供服務，其中包括瑪氏箭牌、賽峰、西門子、通用動力和安賽樂米塔爾等製造業領導者。使用 Tervene，這些製造商將其管理系統數位化，並透過遵守最佳實踐來促進高效的管理行為。
WorkClout
workclout.com
WorkClout是一個針對汽車零件製造商的品質管理平台。我們的軟體有助於簡化和自動化內部審核、文件控制、目視檢查、培訓和預防性品質設計。 借助 WorkClout，組織可以： ∙ 層過程審核 ∙ 8D ∙ 設備驗證審核 (PVA) ∙ FMEA 合規性 ∙ 文件控制 ∙ 壓力設備指令 (PED) ∙ 供應商審核 ∙ IATF 16949 ∙ ISO 9001 ∙ ISO 45001 ∙ ISO 14001 ∙ 目視/尺寸品質檢查 ∙ 提高流程/效率 ∙ 預防/預測品質設計（減少十億分之一的品質缺陷） ∙ SPC / 資料趨勢分析 ∙ 糾正措施/CAPA ∙ 供應商糾正措施 (SCAR) 服務業：汽車 OEM 零件製造、電池製造、汽車售後零件製造、汽車製造商、車身和拖車製造 汽車產業一線工人的終極工具！
QAD
qad.com
Qad是雲中下一代製造和供應鏈解決方案的領先提供商。為了在一個動蕩的世界中取得成功，面臨需求供應和波動的破壞，製造商和供應鏈必須迅速響應變化，並無縫優化敏捷性，效率和對有效客戶服務的彈性。 QAD提供自適應應用程序以啟用這些自適應企業。 Qad在加利福尼亞州的聖塔芭芭拉（Santa Barbara）成立，在全球84個國家 /地區擁有客戶。成千上萬的公司已部署了QAD企業解決方案，包括企業資源計劃（ERP），數字商務（DC），供應商關係管理（SRM），數字供應鏈規劃（DSCP），全球貿易和運輸執行（GTTE），企業質量管理系統（EQMS），企業質量管理系統（EQMS），互聯勞動力和流動勞動力和流程智能。
vHive
vhive.ai
vHive 是唯一一款能夠幫助企業部署自主無人機蜂巢以創建其資產的數位孿生的軟體解決方案。如欲了解更多資訊：www.vHive.ai 或 [email protected]
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