互聯工作人員平台 - 最受歡迎的應用程式 - 泰國

Thrive.App

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Thrive.App 成立於 2011 年，提供員工通訊和參與應用程序，幫助組織「加強」內部溝通。我們直覺的內容管理系統使您組織中的任何人都可以負責您的公司通信，創建內容並將其添加到單一員工通信平台，並將其分發到您團隊的行動裝置。我們的客戶範圍從中小型企業到最大的跨國組織，他們都在使用 TheAppBuilder 的平台創建和自訂自己的員工通訊應用程序，以增強內部通訊並進一步吸引分散式團隊。該軟體即服務解決方案使人力資源、行銷、內部通訊、企業通訊、IT 和其他專業人員能夠為他們的「難以接觸」的團隊創建和推廣重要、相關、及時和客製化的訊息。那些無法存取或存取電子郵件受到限制的人。與其他公司不同，我們專注於透過我們的 SaaS 平台以及客戶成功入門和持續支援來激勵和教育客戶的數位轉型之旅。 Thrive 的員工溝通平台被全球多個產業的客戶使用。我們的客戶包括： Carlsberg、SSE、Biffa、Fairchild Medical Center、Air France KLM、Santos Brasil、An Post、SGN 等等。欲了解更多信息，請訪問 www.thrive.app