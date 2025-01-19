互聯工作人員平台 - 最受歡迎的應用程式 - 留尼旺

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
互聯工人平台可協助工業公司規劃、調度和監控多個地點和團隊的複雜製造和供應鏈營運。該軟體使公司能夠有效地規劃和分配工單，同時促進員工之間的協作和資訊共享。生產主管和庫存經理使用連接的工作人員平台來安排和分配任務，員工使用它們來完成分配的工作。 這些平台作為獨立解決方案提供，需要與製造和供應鏈軟體集成，例如 ERP 系統、製造執行系統、供應鏈套件以及高級規劃和調度 (APS) 軟體。為了確保員工安全，它們還整合了環境健康與安全 (EHS) 軟體。
提議新的應用程式
MaintainX
getmaintainx.com
MaintenanceX 是領先的維修和工作執行軟體，專為工業和第一線團隊設計。我們幫助公司簡化維護作業、改善資產管理並賦予員工權力，同時提供可提高您利潤的見解。作為行動優先平台，MaintainX 為維護、可靠性和營運團隊提供了支援物聯網的現代化解決方案，受到全球超過 8000 家公司的信賴。 如果您正在尋找易於使用和實施、支援 AI 的 CMMS 解決方案，那麼您就不用再猶豫了。 MaintenanceX平台管理數百萬個工單和資產，並被全球超過50萬名第一線專業人員使用。我們幫助客戶減少計劃外停機時間並提高資產可用性，同時滿足複雜的合規性需求並確保工人的安全。 準備好拋棄剪貼簿了嗎？以下是我們可以幫助您的團隊數位化的內容： - 維護工單 -預防性維護 -安全程序 -安全與環境審核 - 多站點報告 -物聯網和 ERP 集成 -審核/檢查工作流程 - 培訓清單 -零件訂單管理和供應商連接 我們很自豪能夠為一些全球最大的品牌提供服務，包括金霸王、百威英博、Univar、Cintas、麥當勞、Titan America 等等。
Tulip
tulip.co
Tulip 是一線營運領域的領導者，正在幫助世界各地的公司為其員工配備支援人工智慧的互聯應用程序，從而提高工作品質、提高效率並實現跨營運的端到端可追溯性。 Tulip 的可組合平台使最接近營運的人員能夠利用可組合性和邊緣連接來數位化流程轉型、指導操作員、追蹤生產並獲得即時、全面的營運視圖。 各種規模和跨行業的公司（包括複雜的製造、製藥和醫療設備）都已利用Tulip 平台實施了可組合的解決方案，以解決營運中一些最緊迫的挑戰：防錯流程並透過引導工作流程、捕獲和分析來提高生產力即時數據，不斷改進營運。 該公司是從麻省理工學院分拆出來的，總部位於馬薩諸塞州薩默維爾，在德國和匈牙利設有辦事處。
Augmentir
augmentir.com
Augmentir 是世界上唯一一家基於人工智慧的互聯員工軟體供應商。 Augmentir 的軟體平台是一套由人工智慧驅動的互聯工人工具，可幫助工業公司優化當今快速變化的工業第一線勞動力的安全、品質和生產力。製造、服務、能源和建築領域的公司利用 Augmentir 的人工智慧以及該平台的數位工作流程和遠端協作功能來優化其一線運營，並在績效支援、培訓和勞動力發展領域實現顯著成長和持續改進。
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture 是一個行動優先的操作平台，為您提供安全工作、滿足更高標準並每天改進所需的知識、工具和流程，從而提供更好的工作方式。最初是一個數位清單應用程序，現已發展成為一個用於進行檢查、提出和解決問題、管理資產以及隨時隨地培訓團隊的平台。安全文化也幫助團隊做的不僅僅是在治理、風險和合規性方面打勾，它還可以幫助制定環境、健康和安全標準，並提高卓越營運的標準。透過觸手可及的即時數據擷取和可操作的見解，您將始終知道什麼有效，什麼無效，這樣您就可以專注於真正重要的事情 - 每天都變得更好。透過安全文化釋放工作團隊的潛力，推動您的業務向前發展。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的軟體平台可管理複雜的操作程序，節省操作員時間並減少錯誤。 它支援專案從整合和測試到即時運營的整個生命週期。 * 多個程序/任務的互動式即時同步程序 * 嵌入式發布流程，包括批准、編輯、線上回饋和追蹤修訂之間的更改 * 運行過程的可查詢資料庫 * 手動和自動程序視圖和功能 * 整合遙測、命令與控制以及任務數據 * 詳細的分析、報告和儀表板
Nrby
nrby.com
Nrby 是行動團隊更聰明的溝通方式。 Nrby 由擁有數十年經驗的現場操作資深人士創建，旨在方便現場人員、承包商和管理人員在行動裝置、平板電腦和桌上型電腦上輕鬆直觀地使用。該應用程式具有強大的位置智慧功能，為高階主管、董事和經理提供所有專案、專案狀態、任務、工人安全等的全面概述。欲了解更多信息，請訪問：https://nrby.com 或發送電子郵件至 [email protected] 以了解更多資訊。
vHive
vhive.ai
vHive 是唯一一款能夠幫助企業部署自主無人機蜂巢以創建其資產的數位孿生的軟體解決方案。如欲了解更多資訊：www.vHive.ai 或 [email protected]
QAD
qad.com
QAD 是下一代雲端製造和供應鏈解決方案的領先供應商。為了在動盪的世界中取得成功，面對供應中斷和需求波動，製造商和供應鏈必須快速響應變化並無縫優化敏捷性、效率和彈性，以提供有效的客戶服務。 QAD 提供自適應應用程式來支援這些自適應企業。 QAD 成立於加州聖塔芭芭拉，客戶遍及全球 84 個國家。數千家企業已部署QAD企業解決方案，包括企業資源規劃（ERP）、數位商務（DC）、供應商關係管理（SRM）、數位供應鏈規劃（DSCP）、全球貿易和運輸執行（GTTE）、企業品質管理系統(EQMS)，連結勞動力和流程智慧。
WorkClout
workclout.com
WorkClout是一個針對汽車零件製造商的品質管理平台。我們的軟體有助於簡化和自動化內部審核、文件控制、目視檢查、培訓和預防性品質設計。 借助 WorkClout，組織可以： ∙ 層過程審核 ∙ 8D ∙ 設備驗證審核 (PVA) ∙ FMEA 合規性 ∙ 文件控制 ∙ 壓力設備指令 (PED) ∙ 供應商審核 ∙ IATF 16949 ∙ ISO 9001 ∙ ISO 45001 ∙ ISO 14001 ∙ 目視/尺寸品質檢查 ∙ 提高流程/效率 ∙ 預防/預測品質設計（減少十億分之一的品質缺陷） ∙ SPC / 資料趨勢分析 ∙ 糾正措施/CAPA ∙ 供應商糾正措施 (SCAR) 服務業：汽車 OEM 零件製造、電池製造、汽車售後零件製造、汽車製造商、車身和拖車製造 汽車產業一線工人的終極工具！
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App 成立於 2011 年，提供員工通訊和參與應用程序，幫助組織「加強」內部溝通。我們直覺的內容管理系統使您組織中的任何人都可以負責您的公司通信，創建內容並將其添加到單一員工通信平台，並將其分發到您團隊的行動裝置。我們的客戶範圍從中小型企業到最大的跨國組織，他們都在使用 TheAppBuilder 的平台創建和自訂自己的員工通訊應用程序，以增強內部通訊並進一步吸引分散式團隊。該軟體即服務解決方案使人力資源、行銷、內部通訊、企業通訊、IT 和其他專業人員能夠為他們的「難以接觸」的團隊創建和推廣重要、相關、及時和客製化的訊息。那些無法存取或存取電子郵件受到限制的人。與其他公司不同，我們專注於透過我們的 SaaS 平台以及客戶成功入門和持續支援來激勵和教育客戶的數位轉型之旅。 Thrive 的員工溝通平台被全球多個產業的客戶使用。我們的客戶包括： Carlsberg、SSE、Biffa、Fairchild Medical Center、Air France KLM、Santos Brasil、An Post、SGN 等等。欲了解更多信息，請訪問 www.thrive.app
Tervene
tervene.com
Tervene 透過管理實踐數位化與專業輔導相結合，實現卓越營運。 Tervene 將 6 種管理工具結合在一個解決方案中，支援工廠車間的知識管理、流程驗證、操作控制、溝通和問題解決。我們為北美和歐洲的工廠提供服務，其中包括瑪氏箭牌、賽峰、西門子、通用動力和安賽樂米塔爾等製造業領導者。使用 Tervene，這些製造商將其管理系統數位化，並透過遵守最佳實踐來促進高效的管理行為。
DeepHow
deephow.com
DeepHow 是第一個用於技能行業知識獲取和培訓的人工智慧解決方案。它本質上是一個視訊平台和捕捉應用程序，允許組織在智慧型裝置上捕捉他們的流程，透過雲端上傳到平台，然後利用人工智慧對影片進行分段、轉錄和翻譯成適合他們的步驟和相關語言。員工可以隨時存取視頻，從而使他們能夠透過公司的專有流程更快地入職並更有效地提高技能。基於文字的 SOP 等傳統學習方法無法有效更新，如今的普通員工寧願轉向視訊來學習新技能。他們可以直接在螢幕上觀看專家的表演，並自己模仿專業知識。創建影片內容並不一定很困難，也不需要專業影片製作團隊和昂貴設備的支援。透過 DeepHow 的 AI 支援視訊培訓平台，讓您的生產線保持運作並更好地指導您的團隊。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再採用紙本工作指示、SOP 和檢查表，而是在永續性、生產力、品質和安全方面進行改進，幫助製造、供應鏈和醫療保健公司加快實現勞動力和卓越營運的進程。這包括我們的：使用平板電腦電子簽名進行文件控制、基於視訊的快速學習和混合學習工具。除此之外，Nvolve Marketplace 還可讓您存取廣泛的合作夥伴解決方案，這些解決方案已與 Nvolve 整合並可供使用。您的互聯勞動力之旅從學習和發展開始，但會為您的整個企業增加價值互聯勞動力改變了工廠和供應鏈在多個職能部門的管理方式，並且在納入更廣泛的勞動力和卓越運營計劃時效果最佳，讓您能夠正確行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： • 學習與發展• ESG 與永續發展• 品質與營運支出• 健康與安全• 維護與營運• 人力資源Nvolve 平台提供12 種不同語言版本，已通過ISO 27001:2017 認證並經過GAMP5 驗證，符合應用歐洲 EMA 和美國 FDA 管理電腦系統驗證的法規。
Azumuta
azumuta.com
Azumuta 提供軟體解決方案來增強互聯勞動力的技能。該平台透過提高績效、使工廠工人能夠學習、解決線上品質問題以及在工廠車間逐步提供資訊來幫助製造公司。 Azumuta 的軟體將操作員、主管和經理與每個製造環節連接起來，並支援持續改進的文化。 Azumuta 是一個模組化線上平台，可幫助工廠環境中的人們透過更好的溝通和技術支援來提高生產力和生產品質。 Azumuta 的軟體模組包括以下內容： - 數位化工作指導 - 品質保證 - 技能矩陣與培訓 - 審計和數位清單 - 持續改善/CAPA