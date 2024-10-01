互聯工作人員平台 - 最受歡迎的應用程式 - 法國

Tulip

tulip.co

Tulip 是一線營運領域的領導者，正在幫助世界各地的公司為其員工配備支援人工智慧的互聯應用程序，從而提高工作品質、提高效率並實現跨營運的端到端可追溯性。 Tulip 的可組合平台使最接近營運的人員能夠利用可組合性和邊緣連接來數位化流程轉型、指導操作員、追蹤生產並獲得即時、全面的營運視圖。 各種規模和跨行業的公司（包括複雜的製造、製藥和醫療設備）都已利用Tulip 平台實施了可組合的解決方案，以解決營運中一些最緊迫的挑戰：防錯流程並透過引導工作流程、捕獲和分析來提高生產力即時數據，不斷改進營運。 該公司是從麻省理工學院分拆出來的，總部位於馬薩諸塞州薩默維爾，在德國和匈牙利設有辦事處。