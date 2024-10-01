互聯工作人員平台 - 最受歡迎的應用程式 - 中國香港特別行政區

Tulip

tulip.co

Tulip 是一線營運領域的領導者，正在幫助各種規模和跨行業的公司（包括複雜製造、製藥和醫療設備）為其員工配備互聯應用程序，從而提高工作品質、提高效率和端到端可追溯性跨營運。該公司是麻省理工學院的衍生公司，總部位於馬薩諸塞州薩默維爾，並在德國和匈牙利設有辦事處。該平台的主要功能包括： - 直覺的拖放式應用程式編輯器可讓您創建用戶友好的應用程式— 無需編碼- 透過以人為本的應用程式（融合了電腦視覺、聯網設備以及與第三方系統的連接）提高操作員的工作效率- 原生邊緣連接可讓您將機器、感測器、攝影機和智慧工具連接到您建立的應用程式- 透過即時分析和儀表板獲得可見性- 與您已使用的系統、資料庫和軟體整合...