找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電腦輔助翻譯 (CAT) 軟體透過利用儲存先前翻譯的文本的翻譯記憶庫或利用群體協助，促進將內容從一種語言翻譯成另一種語言。這可確保翻譯與先前使用的語言一致，保持正確的拼字、文法和措辭。與基本的逐字機翻譯工具相比，CAT 軟體提供了更有效率的互動式編輯平台。透過整合翻譯記憶庫、短語目錄和術語資料庫等功能，CAT 軟體可幫助譯員提高工作效率和準確性。此外，CAT 產品通常與翻譯管理軟體無縫集成，從而實現譯者和服務提供者之間的協作，同時確保翻譯文本的組織。
提議新的應用程式
Murf AI
murf.ai
Murf AI是一個文本轉語音平台，提供高品質的配音、視頻及字幕生成功能，支持多種語言和自定義音效。
Matecat
matecat.com
Matecat是一個免費的線上協作翻譯工具，整合機器翻譯和詞彙表，支持多名用戶同時參與翻譯項目。
memoQ
memoq.com
memoQ是一款專業的電腦輔助翻譯軟體，提供翻譯記憶、術語管理及質量保證，支持多種文件格式，適用於翻譯工作流管理。
Crowdin
crowdin.com
Crowdin是一款人工智慧驅動的本地化軟體，幫助團隊管理多語言內容並整合超過600種工具。
Smartcat
smartcat.com
Smartcat是一個語言AI平台，能將各種內容轉換為多語言，簡化企業的多語言內容創建和管理。
Unbabel
unbabel.com
Unbabel 是一個翻譯平台，幫助企業克服語言障礙，提供高質量的多語言客戶支持，並集成於各種客服系統中。
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud是一個翻譯管理系統，旨在簡化企業的翻譯過程，支持各種文件格式和自定義工作流程，提高翻譯效率和一致性。
Weglot
weglot.com
Weglot 是一個網站本地化解決方案，能將網站內容翻譯成多種語言，支持各種 CMS 並提供翻譯管理儀表板。
Redokun
redokun.com
Redokun是一個基於雲端的翻譯工具，可以幫助團隊快速翻譯文件，同時保持原始格式和設計的一致性。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一個眾包測試平台，提供功能、回歸、探索性及本地化測試，幫助提高應用程序在真實環境中的質量和可靠性。
Lokalise
lokalise.com
Lokalise是一個多平台本地化管理系統，提供快速翻譯和協作工具，幫助團隊管理多語言內容。
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe 是一款先進的多語言翻譯應用程式，能轉錄、翻譯及配音任何文本或音頻，支持108種語言及322種真實語音。
Wordfast
wordfast.com
Wordfast是一款翻譯和本地化工具，通過翻譯記憶庫自動儲存和檢索翻譯內容，簡化翻譯流程，支持多用戶協作。
Phrase Localization Suite
phrase.com
短語本地化套件是一個集成翻譯和本地化工具的平台，幫助企業高效管理全球內容。
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate是一款 SaaS 軟體，提供翻譯管理、接入翻譯者及生成式 AI，幫助用戶高效管理和自動化翻譯流程。
Bureau Works
bureauworks.com
局工作是一款先進的翻譯管理系統，幫助用戶提高翻譯速度，整合翻譯記憶及質量管理，支持多平台協作。
TextUnited
textunited.com
TextUnited是一個自動化的翻譯平台，提供高品質翻譯、內容管理和語言質量保證，支持多種語言和文件格式。
Correcto
correctoai.com
Correcto是一款專為西班牙語設計的AI寫作工具，提供即時修正，幫助使用者提高寫作準確性並針對目標受眾調整溝通方式。
Transifex
transifex.com
Transifex是一個本地化自動化平台，幫助企業在多種語言中發布數位內容，提高翻譯效率和市場響應速度。
Easyling
easyling.com
Easyling是一個網站翻譯解決方案，提供多種本地化方法，支持即時預覽和視覺翻譯反饋，並能與外部翻譯工具連接。
Lingpad
lingpad.com
Lingpad是一款安全的AI翻譯工具，支持120多種語言的即時翻譯，適用於客戶服務及文件翻譯，幫助企業提升多語言支持。
Lingotek
lingotek.com
Lingotek是一個雲端翻譯管理系統，旨在簡化多語言內容的管理與翻譯流程，支持多種平台和跨團隊合作。
Pairaphrase
pairaphrase.com
Pairaphrase是一個網絡翻譯管理系統，能夠安全地翻譯各類文檔，支持批次翻譯和實時協作，並符合安全法規。
Lingohub
lingohub.com
LingoHub是一個本地化管理平台，幫助開發人員和翻譯人員協作，實現翻譯自動化和流程簡化，支持多種語言和檔案格式.
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords 是一個翻譯管理平台，提供自動化工作流程和協作工具，幫助企業高效管理多語言內容，增強全球市場參與。
Language I/O
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Language I/O 的軟體幫助單語客服團隊實時支持超過100種語言，並與主要客服系統整合，提供準確安全的翻譯。
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