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最受歡迎 最近新增 電腦輔助翻譯軟體 - 最受歡迎的應用程式

電腦輔助翻譯 (CAT) 軟體透過利用儲存先前翻譯的文本的翻譯記憶庫或利用群體協助，促進將內容從一種語言翻譯成另一種語言。這可確保翻譯與先前使用的語言一致，保持正確的拼字、文法和措辭。與基本的逐字機翻譯工具相比，CAT 軟體提供了更有效率的互動式編輯平台。透過整合翻譯記憶庫、短語目錄和術語資料庫等功能，CAT 軟體可幫助譯員提高工作效率和準確性。此外，CAT 產品通常與翻譯管理軟體無縫集成，從而實現譯者和服務提供者之間的協作，同時確保翻譯文本的組織。