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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電腦輔助翻譯 (CAT) 軟體透過利用儲存先前翻譯的文本的翻譯記憶庫或利用群體協助，促進將內容從一種語言翻譯成另一種語言。這可確保翻譯與先前使用的語言一致，保持正確的拼字、文法和措辭。與基本的逐字機翻譯工具相比，CAT 軟體提供了更有效率的互動式編輯平台。透過整合翻譯記憶庫、短語目錄和術語資料庫等功能，CAT 軟體可幫助譯員提高工作效率和準確性。此外，CAT 產品通常與翻譯管理軟體無縫集成，從而實現譯者和服務提供者之間的協作，同時確保翻譯文本的組織。
提議新的應用程式
TextUnited
textunited.com
TextUnited是一個自動化的翻譯平台，提供高品質翻譯、內容管理和語言質量保證，支持多種語言和文件格式。
Pairaphrase
pairaphrase.com
面向注重安全性的企業的基於 Web 的翻譯管理系統 (TMS)。 ✔ 立即使用 Pairphrase 提高您的工作效率。
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe 是最先進的多語言翻譯應用程序，可讓您轉錄、翻譯和配音任何文字或音訊。透過這款最強大的語言和語音工具包，您可以透過翻譯或轉錄 108 種語言、322 種逼真的聲音以及完美的自動化文字和音訊來獲得更多自然流量。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一個眾包測試平台，提供功能、回歸、探索性及本地化測試，幫助提高應用程序在真實環境中的質量和可靠性。
Easyling
easyling.com
Easyling 是一種網站翻譯解決方案，提供多種方式來在地化網站，而 IT 或開發人員的參與最少。 Easyling 在原始佈局中提供字數統計、內容提取、即時預覽和即時視覺翻譯回饋。 支援術語表的機器翻譯和整合的翻譯記憶庫可以提高自動翻譯品質。 MT/TM 整合和即時變更偵測可透過基於 JavaScript 的在地化頁面或翻譯代理交付實現持續翻譯交付工作流程。 外部CAT/TMS也可以連接到該平台。 Easyling 全程提供技術支援。 Easyling 解決方案專家會為您設定網站翻譯項目，並引導您完成發布之前的整個流程，並根據您的業務和技術需求配置平台，這些費用已包含在計畫費用中。 Easyling 也可作為白標產品提供。
Lingpad
lingpad.com
Lingpad 是一款安全、先進的人工智慧翻譯工具，旨在簡化多語言客戶服務和文件翻譯。其平台使企業能夠跨訊息傳遞管道和幫助中心提供無縫的多語言客製化支援，從而在無需額外資源的情況下增強全球客戶體驗。 Lingpad 提供什麼： * 即時 AI 驅動翻譯：120 多種語言的即時、準確的 AI 翻譯 * 以客戶服務為中心的解決方案：專為支援團隊量身定制，實現即時本地化回應 * 幫助中心在地化：輕鬆翻譯和維護多語言知識庫/幫助中心和常見問題解答 * 文件翻譯：支援40多種文件類型 * 情境人工智慧技術：理解細微差別，實現更自然的翻譯 * 自動化：簡化手動任務，減少時間和成本 好處： * 增強多語言客戶體驗 * 不受語言限制全球擴張 * 減少營運成本和翻譯時間 * 透過即時翻譯縮短反應時間 * 保持所有客戶溝通的一致性 透過 Lingpad 經濟高效的定價體驗所有這些產品和優勢，旨在為您的投資帶來最大價值。 與流行的客戶服務平台無縫整合：Zendesk；對講機；高爾吉亞；正面;新鮮桌面 適合： *跨任何行業的客戶支援團隊 * 全球業務 * 電子商務公司 * SaaS 提供者 * 任何需要高效率多語言溝通的組織 * 任何需要人工智慧翻譯的組織
Correcto
correctoai.com
Correcto 是最先進的西班牙語人工智慧寫作工具。西班牙語使用者超過 5.8 億，但只有一種人工智慧寫作工具可以幫助西班牙語國家的企業更好地寫作和溝通，這就是為什麼 Correcto 是您用西班牙語寫作的所有工具。該產品將即時更正與人工智慧相結合，幫助用戶不僅可以無錯誤地書寫，而且可以針對所需受眾定製書面交流。
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords 透過自動化工作流程和協作增強工具提高多語言行銷活動的速度、可擴展性和成功率。了解 Cloudwords 如何幫助您的企業比以往更快地實現其全球目標。
Lingotek
lingotek.com
Lingotek 是 Straker 集團的成員公司，成立於 2006 年，位於猶他州李海。 憑藉第一個基於雲端的 TMS 平台，Lingotek 已成為在地化和翻譯行業技術革命中不可或缺的一部分。 Lingotek 於 2021 年被 Straker Translations 收購，準備繼續在該行業中發展。 Lingotek 獨特的基於雲端的翻譯管理系統 (TMS) 專為提高效能而設計。無論您是支援業務營運的全球組織，還是不斷推出新鮮內容的敏捷企業，Lingotek 都能讓大規模翻譯變得快速、輕鬆。 自成立以來，Lingotek 一直與世界上一些最具創新性的科技公司合作。我們與合作夥伴一起為政府、科技、金融、電信、旅遊和教育等各行業的全球業務提供支援。 Lingotek 技術和我們的全球翻譯網路擴展了這些出色平台的功能，以增強世界各地的客戶參與、軟體可用性、支援和教育。
Redokun
redokun.com
Redokun是一個基於雲端的翻譯工具，可以幫助團隊快速翻譯文件，同時保持原始格式和設計的一致性。
Bureau Works
bureauworks.com
局工作是一款先進的翻譯管理系統，幫助用戶提高翻譯速度，整合翻譯記憶及質量管理，支持多平台協作。
Wordfast
wordfast.com
Wordfast是一款翻譯和本地化工具，通過翻譯記憶庫自動儲存和檢索翻譯內容，簡化翻譯流程，支持多用戶協作。
Lingohub
lingohub.com
掌控專案的在地化 - 更快地管理、協調和推出國際產品。 Lingohub 是一款一體化在地化解決方案，您可以專注於技術目標、避免手動工作、跨不同語言測試設計並簡化本地化流程。 整合的支付系統、與儲存庫的可靠連接、通訊工具、品質檢查等等使本地化變得比以往更容易。 使用 Lingohub 簡化、最佳化和自動化本地化。
Crowdin
crowdin.com
Crowdin是一款人工智慧驅動的本地化軟體，幫助團隊管理多語言內容並整合超過600種工具。
Language I/O
languageio.com
語言I/O的軟件啟用單語言（即，僅英語）客戶支持團隊可以實時聊天，電子郵件和提供100多種語言的自助服務支持。借助其獨特的機器翻譯技術，它可以在24小時內以準確，安全的翻譯來啟動和運行。 它的GDPR兼容和ISO-27001認證軟件與包括Salesforce，Zendesk和Oracle在內的所有主要客戶關係管理系統（CRMS）集成。通過在他們已經使用的平台中向客戶服務代理提供翻譯，它可以通過單擊按鈕來響應客戶電子郵件和聊天查詢。
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate 是一家 SaaS 公司，提供翻譯管理、尖端的生成人工智慧和自由譯者/文案編輯器存取權限 - 所有這些都在一個軟體上。 EasyTranslate 提供翻譯管理、對譯者或文案人員的訪問以及生成人工智慧 - 所有這些都集中在一款集中式軟體上。以有效的方式管理和自動化您的翻譯。尋找直接整合到您的 CMS、PIM 和其他系統中的各種無程式碼插件。此外，EasyTranslate 現在已與 GPT-4 集成，因此您可以輕鬆生成多種語言的高品質內容。
Matecat
matecat.com
Matecat是一個免費的線上協作翻譯工具，整合機器翻譯和詞彙表，支持多名用戶同時參與翻譯項目。
Murf AI
murf.ai
Murf AI是一個文本轉語音平台，提供高品質的配音、視頻及字幕生成功能，支持多種語言和自定義音效。
Weglot
weglot.com
Weglot 是一個網站本地化解決方案，能將網站內容翻譯成多種語言，支持各種 CMS 並提供翻譯管理儀表板。
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud是一個翻譯管理系統，旨在簡化企業的翻譯過程，支持各種文件格式和自定義工作流程，提高翻譯效率和一致性。
Unbabel
unbabel.com
Unbabel 是一個翻譯平台，幫助企業克服語言障礙，提供高質量的多語言客戶支持，並集成於各種客服系統中。
Transifex
transifex.com
Transifex是一個本地化自動化平台，幫助企業在多種語言中發布數位內容，提高翻譯效率和市場響應速度。
Smartcat
smartcat.com
Smartcat是一個語言AI平台，能將各種內容轉換為多語言，簡化企業的多語言內容創建和管理。
Phrase Localization Suite
phrase.com
短語本地化套件是一個集成翻譯和本地化工具的平台，幫助企業高效管理全球內容。
memoQ
memoq.com
memoQ是一款專業的電腦輔助翻譯軟體，提供翻譯記憶、術語管理及質量保證，支持多種文件格式，適用於翻譯工作流管理。
Lokalise
lokalise.com
Lokalise是一個多平台本地化管理系統，提供快速翻譯和協作工具，幫助團隊管理多語言內容。
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