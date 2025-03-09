Lingpad

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Lingpad 是一款安全、先進的人工智慧翻譯工具，旨在簡化多語言客戶服務和文件翻譯。其平台使企業能夠跨訊息傳遞管道和幫助中心提供無縫的多語言客製化支援，從而在無需額外資源的情況下增強全球客戶體驗。 Lingpad 提供什麼： * 即時 AI 驅動翻譯：120 多種語言的即時、準確的 AI 翻譯 * 以客戶服務為中心的解決方案：專為支援團隊量身定制，實現即時本地化回應 * 幫助中心在地化：輕鬆翻譯和維護多語言知識庫/幫助中心和常見問題解答 * 文件翻譯：支援40多種文件類型 * 情境人工智慧技術：理解細微差別，實現更自然的翻譯 * 自動化：簡化手動任務，減少時間和成本 好處： * 增強多語言客戶體驗 * 不受語言限制全球擴張 * 減少營運成本和翻譯時間 * 透過即時翻譯縮短反應時間 * 保持所有客戶溝通的一致性 透過 Lingpad 經濟高效的定價體驗所有這些產品和優勢，旨在為您的投資帶來最大價值。 與流行的客戶服務平台無縫整合：Zendesk；對講機；高爾吉亞；正面;新鮮桌面 適合： *跨任何行業的客戶支援團隊 * 全球業務 * 電子商務公司 * SaaS 提供者 * 任何需要高效率多語言溝通的組織 * 任何需要人工智慧翻譯的組織