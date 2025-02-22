電腦輔助翻譯軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 泰國

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電腦輔助翻譯 (CAT) 軟體透過利用儲存先前翻譯的文本的翻譯記憶庫或利用群體協助，促進將內容從一種語言翻譯成另一種語言。這可確保翻譯與先前使用的語言一致，保持正確的拼字、文法和措辭。與基本的逐字機翻譯工具相比，CAT 軟體提供了更有效率的互動式編輯平台。透過整合翻譯記憶庫、短語目錄和術語資料庫等功能，CAT 軟體可幫助譯員提高工作效率和準確性。此外，CAT 產品通常與翻譯管理軟體無縫集成，從而實現譯者和服務提供者之間的協作，同時確保翻譯文本的組織。
提議新的應用程式
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
memoQ
memoq.com
memoQ 是一款專有的電腦輔助翻譯軟體套件，可在 Microsoft Windows 作業系統上運作。它由匈牙利軟體公司 memoQ Fordítástechnológiai Zrt 開發。 (memoQ Translation Technologies)，前身為Kilgray，是一家成立於2004 年的翻譯管理軟體供應商，並在2012 年和2013 年被評為翻譯技術領域發展最快的公司之一。術語、機器翻譯整合和參考資訊桌面、客戶端/伺服器和 Web 應用程式環境中的管理。
TextUnited
textunited.com
借助人工智慧翻譯平台和世界一流的客戶服務，快速且準確地翻譯任何內容。 TextUnited 是一個面向知識驅動型公司的自動化語言平台。其核心競爭力在於高品質、量身定制的翻譯、強大的語言品質保證和資料安全。這些價值以訂閱包的形式提供，確保成本的可預測性和可擴展性。
Pairaphrase
pairaphrase.com
面向注重安全性的企業的基於 Web 的翻譯管理系統 (TMS)。 ✔ 立即使用 Pairphrase 提高您的工作效率。
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe 是最先進的多語言翻譯應用程序，可讓您轉錄、翻譯和配音任何文字或音訊。透過這款最強大的語言和語音工具包，您可以透過翻譯或轉錄 108 種語言、322 種逼真的聲音以及完美的自動化文字和音訊來獲得更多自然流量。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一種眾測解決方案，使QA、產品、用戶體驗、工程、在地化和數位團隊能夠在超過189 個國家/地區測試他們的產品和體驗，超過90,000 名經過專業審查的專業人員在真實環境中使用真實設備對數百種設備組合進行測試。我們將對您的軟體進行存取、翻譯品質、本地和文化細微差別的測試，以便您能夠在您所在的或即將推出的每個市場中獲得知名度。的數百個領先品牌都依賴Global App Test 的平台可以快速提高產品質量，使敏捷和 DevOps 團隊能夠更定期地發布版本並獲得重要的反饋來解決問題，或對用戶旅程進行關鍵改進。
Easyling
easyling.com
Easyling 是一種網站翻譯解決方案，提供多種方式來在地化網站，而 IT 或開發人員的參與最少。 Easyling 在原始佈局中提供字數統計、內容提取、即時預覽和即時視覺翻譯回饋。 支援術語表的機器翻譯和整合的翻譯記憶庫可以提高自動翻譯品質。 MT/TM 整合和即時變更偵測可透過基於 JavaScript 的在地化頁面或翻譯代理交付實現持續翻譯交付工作流程。 外部CAT/TMS也可以連接到該平台。 Easyling 全程提供技術支援。 Easyling 解決方案專家會為您設定網站翻譯項目，並引導您完成發布之前的整個流程，並根據您的業務和技術需求配置平台，這些費用已包含在計畫費用中。 Easyling 也可作為白標產品提供。
Lingpad
lingpad.com
Lingpad 是一款安全、先進的人工智慧翻譯工具，旨在簡化多語言客戶服務和文件翻譯。其平台使企業能夠跨訊息傳遞管道和幫助中心提供無縫的多語言客製化支援，從而在無需額外資源的情況下增強全球客戶體驗。 Lingpad 提供什麼： * 即時 AI 驅動翻譯：120 多種語言的即時、準確的 AI 翻譯 * 以客戶服務為中心的解決方案：專為支援團隊量身定制，實現即時本地化回應 * 幫助中心在地化：輕鬆翻譯和維護多語言知識庫/幫助中心和常見問題解答 * 文件翻譯：支援40多種文件類型 * 情境人工智慧技術：理解細微差別，實現更自然的翻譯 * 自動化：簡化手動任務，減少時間和成本 好處： * 增強多語言客戶體驗 * 不受語言限制全球擴張 * 減少營運成本和翻譯時間 * 透過即時翻譯縮短反應時間 * 保持所有客戶溝通的一致性 透過 Lingpad 經濟高效的定價體驗所有這些產品和優勢，旨在為您的投資帶來最大價值。 與流行的客戶服務平台無縫整合：Zendesk；對講機；高爾吉亞；正面;新鮮桌面 適合： *跨任何行業的客戶支援團隊 * 全球業務 * 電子商務公司 * SaaS 提供者 * 任何需要高效率多語言溝通的組織 * 任何需要人工智慧翻譯的組織
Correcto
correctoai.com
Correcto 是最先進的西班牙語人工智慧寫作工具。西班牙語使用者超過 5.8 億，但只有一種人工智慧寫作工具可以幫助西班牙語國家的企業更好地寫作和溝通，這就是為什麼 Correcto 是您用西班牙語寫作的所有工具。該產品將即時更正與人工智慧相結合，幫助用戶不僅可以無錯誤地書寫，而且可以針對所需受眾定製書面交流。
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords 透過自動化工作流程和協作增強工具提高多語言行銷活動的速度、可擴展性和成功率。了解 Cloudwords 如何幫助您的企業比以往更快地實現其全球目標。
Lingotek
lingotek.com
Lingotek 是 Straker 集團的成員公司，成立於 2006 年，位於猶他州李海。 憑藉第一個基於雲端的 TMS 平台，Lingotek 已成為在地化和翻譯行業技術革命中不可或缺的一部分。 Lingotek 於 2021 年被 Straker Translations 收購，準備繼續在該行業中發展。 Lingotek 獨特的基於雲端的翻譯管理系統 (TMS) 專為提高效能而設計。無論您是支援業務營運的全球組織，還是不斷推出新鮮內容的敏捷企業，Lingotek 都能讓大規模翻譯變得快速、輕鬆。 自成立以來，Lingotek 一直與世界上一些最具創新性的科技公司合作。我們與合作夥伴一起為政府、科技、金融、電信、旅遊和教育等各行業的全球業務提供支援。 Lingotek 技術和我們的全球翻譯網路擴展了這些出色平台的功能，以增強世界各地的客戶參與、軟體可用性、支援和教育。
Redokun
redokun.com
Redokun 是一款功能強大的基於雲端的翻譯工具，旨在幫助行銷經理及其團隊有效翻譯各種類型的文檔，同時保持其原始佈局和設計。 行銷經理的主要優勢： * 輕鬆的團隊整合：一小時內即可加入您的團隊，而不是幾天。 Redokun 的使用者友善介面確保只需最少的培訓，讓您的團隊快速有效地入門。 * 時間和成本效率：透過自動化工作流程和集中翻譯資產減少翻譯時間和成本。提高所有行銷材料的一致性。 * 簡化專案管理：將所有翻譯專案保存在一個地方。一目了然地監控多個團隊和文件的進度，確保您始終保持掌控。 適合您整個行銷團隊： * 設計師：保留文件的原始設計和風格。告別繁瑣的複製貼上。上傳 InDesign、PowerPoint 等文件，並讓您的團隊翻譯文字。下載具有相同佈局的完整翻譯文件。 * 翻譯器：提高翻譯速度和準確性。利用機器翻譯和翻譯記憶庫加快您的工作速度，使翻譯更快、更一致。 增強您的行銷工作的強大功能： * 自動化工作流程：透過自動化工作流程簡化您的翻譯流程，使您的團隊能夠以最少的手動介入進行無縫協作。 * 自動儲存和存取已核准的翻譯：跨專案重複使用翻譯記憶庫，以確保您永遠不會為相同的內容翻譯兩次而付費。 * 集中翻譯資產：無論您的團隊在哪裡工作，都可以輕鬆協調翻譯專案。 * 先進的機器翻譯：利用尖端的機器翻譯技術，讓翻譯變得更智能，而不是更困難。 * 無縫協作：與您首選的翻譯供應商或內部團隊輕鬆合作。 Redokun 的共享、匯入和匯出選項使協作變得順暢且有效率。 * 即時文件更新：在幾秒鐘內將變更套用到所有已翻譯的文件，無需在修訂期間進行手動更新。 * 全面的專案管理：接收有關專案狀態的即時回饋，讓您隨時了解情況並掌控一切。 * 多種文件格式支援：Redokun支援多種文件格式，包括Adobe InDesign (.idml)、Microsoft Word (.docx)、Microsoft PowerPoint (.pptx)、Microsoft Excel (.xlsx)、HTML 5 (.html) 、字幕(.srt)、純文字(UTF-8 .txt)、XLIFF 1.2（.xliff、.xlf）、JSON (.json) 和PDF (*.pdf)。 Redokun 讓行銷經理及其團隊更輕鬆、更有效率地向市場交付翻譯內容。立即嘗試 Redokun，體驗更聰明的翻譯管理方式。
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works 是一款尖端翻譯軟體，可協助使用者以更快的速度進行翻譯，並增強作者的歸屬感。 Bureau Works 的翻譯管理系統專注於透過整合通常單獨處理的概念來解決古老的翻譯管理問題：成本、上下文、品質、效能和專案管理。
Wordfast
wordfast.com
Wordfast 解決方案旨在透過將翻譯儲存在翻譯記憶庫資料庫中並自動擷取翻譯內容以供未來的專案來幫助翻譯人員節省時間、金錢和精力。自 1999 年以來，Wordfast 一直致力於提供市場上最用戶友好且價格實惠的 TM 工具。我們保留了我們引以為傲的傳統，即開發旨在提高最終用戶（譯者）桌面效率的軟體。如今，我們的產品是與實際翻譯人員經過二十多年的現場測試共同努力的成果。在口碑的推動下，Wordfast 已發展成為全球第二大使用最廣泛的 TM 軟體。
Lingohub
lingohub.com
掌控專案的在地化 - 更快地管理、協調和推出國際產品。 Lingohub 是一款一體化在地化解決方案，您可以專注於技術目標、避免手動工作、跨不同語言測試設計並簡化本地化流程。 整合的支付系統、與儲存庫的可靠連接、通訊工具、品質檢查等等使本地化變得比以往更容易。 使用 Lingohub 簡化、最佳化和自動化本地化。
Crowdin
crowdin.com
Crowdin 是一款以團隊為導向的人工智慧驅動的在地化軟體。連接 600 多個工具來翻譯您的內容。 在一個地方創建和管理所有多語言內容。在地化您的應用程式、軟體、網站、遊戲、說明文件和設計，為全球客戶打造原生體驗。 利用我們的核心功能加快在地化並自動化內容更新： * 600 多個應用程序，包括與工具的集成，您的內容就像 git、行銷、支援和其他工具一樣存在 * 從 Crowdin 語言服務取得翻譯，從市場中選擇代理機構，或自備翻譯團隊 * 與 GitHub/GitLab/Bitbucket/Azure Repos 上的儲存庫進行內容集成 * 與Google Play、Android Studio、VS Code等系統集成 * iOS 和 Android SDK（無線內容傳輸、即時預覽和螢幕截圖） * Figma、Adobe XD 和 Sketch 插件 * 與行銷工具整合：Mailchimp、Contentful、SendGrid、Hubspot、Dropbox 等 * API、CLI、網路鉤子 * 翻譯記憶庫 * 截圖 * 上下文視覺化編輯器 * 機器翻譯 * 品質保證檢查 * 報告 * 包含與其他工具整合或擴展 Crowdin 功能的應用程式的市場 * 任務等等。
Language I/O
languageio.com
語言I/O的軟件啟用單語言（即，僅英語）客戶支持團隊可以實時聊天，電子郵件和提供100多種語言的自助服務支持。借助其獨特的機器翻譯技術，它可以在24小時內以準確，安全的翻譯來啟動和運行。 它的GDPR兼容和ISO-27001認證軟件與包括Salesforce，Zendesk和Oracle在內的所有主要客戶關係管理系統（CRMS）集成。通過在他們已經使用的平台中向客戶服務代理提供翻譯，它可以通過單擊按鈕來響應客戶電子郵件和聊天查詢。
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate 是一家 SaaS 公司，提供翻譯管理、尖端的生成人工智慧和自由譯者/文案編輯器存取權限 - 所有這些都在一個軟體上。 EasyTranslate 提供翻譯管理、對譯者或文案人員的訪問以及生成人工智慧 - 所有這些都集中在一款集中式軟體上。以有效的方式管理和自動化您的翻譯。尋找直接整合到您的 CMS、PIM 和其他系統中的各種無程式碼插件。此外，EasyTranslate 現在已與 GPT-4 集成，因此您可以輕鬆生成多種語言的高品質內容。
Matecat
matecat.com
Matecat 是一款免費開源的線上 CAT 工具。它對翻譯公司、譯員和企業用戶免費。
Weglot
weglot.com
Weglot 是一個功能強大的網站在地化解決方案，可將您的網站內容翻譯並顯示為多種語言。與任何 CMS（Shopify、WordPress、Webflow 等以及客製化網站）相容，只需幾分鐘即可整合。 Weglot 專為速度和準確性而打造，將機器翻譯、譯後編輯和專業翻譯相結合，為用戶提供他們首選的翻譯質量，而無需支付高昂的成本。 憑藉直覺的翻譯管理儀表板，使用者可以在一個地方翻譯文字、SEO 元資料和媒體檔案 - Weglot 讓管理大型網站翻譯專案的工作流程變得簡單。 Weglot 的設計不僅考慮您的內容 - Weglot 還可以處理您的多語言 SEO，讓您能夠被搜尋引擎索引。特定語言的子網域/子目錄、自動新增的 hreflang 標籤和翻譯的元資料可確保您在新市場中被發現。 Weglot 是超過 50,000 個網站的首選網站在地化解決方案，其中包括 Microsoft、Steve Madden、Murad、Spotify 和 Volcom。
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud 是唯一利用最先進的語言技術、智慧自動化和人工智慧來幫助企業大規模走向全球的翻譯管理系統。 如今，快速、輕鬆地更新和在地化大量內容的能力對於組織來說比以往任何時候都更加關鍵。為此，XTM International 從原創性、遠見、想像和發明的角度創造了為世界帶來新想法的技術，幫助客戶發揮其力量，比競爭對手更快進入全球市場。 他們的使命是透過提供可擴展且互聯的供應商中立技術來推動本地化的新時代。該系統包括功能齊全的電腦輔助翻譯 (CAT) 工具、先進的人工智慧技術、完全可自訂的工作流程以及與神經機器翻譯引擎和許多業務工具的整合。 XTM Cloud 的設計具有可擴展性和敏捷性，其核心是靈活性。 XTM International 的客戶包括各行業的許多全球領導者以及一些最具創新性的 LSP。
Unbabel
unbabel.com
Unberbel消除了語言障礙，因此企業可以在文化和地理上蓬勃發展。 該公司的語言操作平台將高級人工智能與人類融合在一起，以獲取快速，高效，高質量的翻譯，隨著時間的流逝而變得更加聰明。 Unberbel可以幫助企業發展到新的全球市場，並通過在營銷和客戶服務中創造更一致，高質量的多語言客戶體驗來建立客戶信任。 Brunsabel可以輕鬆地將其插入最受歡迎的CRM和聊天平台，以無縫地在數字支持渠道（例如聊天，電子郵件或常見問題）跨越現有的工作流中進行翻譯。 所有這些都是通過門戶管理的，客戶可以控制翻譯流，監視速度或質量等關鍵指標，並執行其他任務以操作其業務中不同語言的使用。 Unberbel總部位於加利福尼亞州舊金山，與Facebook，Microsoft，Booking.com和Uber等品牌領先的客戶支持團隊合作，無論他們說什麼語言，都可以輕鬆地與世界各地的客戶進行交流。 其語言操作平台包括： *增強機器翻譯 * 門戶網站 * 渠道 *集成 *編輯
Transifex
transifex.com
Transifex 是一個在地化自動化平台，可協助開發人員和行銷人員跨多種語言發布數位內容。 Transifex 的雲端平台專為具有敏捷開發週期的公司而構建，有助於透過持續的本地化工作流程加速內容的交付。使用 Transifex 的客戶可以放心，新內容總是會被翻譯，並且每個版本都包含最新的翻譯。這意味著更快的上市時間和更好的最終用戶體驗。 Transifex 是一家全球化數位化公司，其工程師遍佈兩大洲，客戶遍及近 50 個國家/地區，代表約 40,000 個專案和超過 320,000 名用戶，以 150 多種語言在地化內容。客戶包括 Atlassian、HubSpot、Signal、Vodafone、Deezer、Eventbrite、Soundcloud 和 Waze。
Smartcat
smartcat.com
Smartcat 是任何全球企業必不可少的語言人工智慧平台。 Smartcat 為客戶量身定制的語言 AI 可將任何格式的內容轉換為任何語言，從文件到影片再到複雜的網站和軟體，使任何企業團隊的全球運作變得簡單。 它還允許任何用戶透過利用多語言企業庫來創建新內容。團隊只需幾分鐘（而不是幾週）就能以1/100 的成本獲得結果，並且借助自適應AI 無需進行兩次相同的編輯，該人工智能會記住任何團隊成員所做的每次更新。 透過訪問最大的語言學家和編輯嵌入式市場（全部由人工智慧自動化），編輯過程可以立即擴大規模。包括財富 500 強在內的 1,000 多家全球公司信賴 Smartcat 在全球傳播他們的創新和想法。
Phrase Localization Suite
phrase.com
短語在地化平台是一個獨特的人工智慧語言平台，為企業和語言服務提供者將翻譯、評分和自動化工具整合到一個地方。它提供可擴展性、供應商中立的方法以及用於性能優化的高級分析。它隨時可用，可存取其所有關鍵產品，有助於輕鬆啟動和快速擴展。憑藉單一登入 (SSO) 和直覺的介面，Phrase 提供了一個使用者友好的集中式生態系統。短語在地化平台包括： 短語翻譯管理系統(Phrase TMS) 使用行業級CAT 工具進行翻譯專案管理短語字串開發人員友好型工具，用於軟體、遊戲和網站副本本地化短語編排器無程式碼、可自定義的工作流程，可自動執行您的手冊處理短語分析富有洞察力的數據，以優化您的成本、品質和速度短語語言AI 根據您的術語量身定制快速、安全的機器翻譯短語自訂AI 人工智慧支援的機器翻譯，利用您自己的內容短語入口網站安全、即時、直觀地存取高級本地化技術短語品質技術評分和檢查，以確保您的內容始終符合品質標準集成50 多種集成，採用即插即用方法，可實現快速部署
Lokalise
lokalise.com
Lokalise 是成長最快的人工智慧翻譯管理系統，具有簡潔明了的 UI/UX 和適當的定價，受到全球數千家公司的信賴。 作為一個真正的多平台軟體，Lokalise 允許敏捷團隊將所有數位資產轉換到一個地方：網路和行動應用程式、遊戲、其他軟體、行銷和其他文件等。 當 KPI 包括縮短上市時間和降低成本，以及透過重複任務的自動化消除疲勞和挫折感時，Lokalise 效果最佳。 透過 Lokalise，您可以： ✓ 利用 AI 的才華提升您的內容。在幾秒鐘內獲得上下文感知的、無可挑剔的翻譯。翻譯、縮短、改寫、優化 SEO 等等。 ✓ 翻譯您的在地化檔案（.xml、.strings、.json、.xliff 等）。 ✓ 與您的內部團隊、自由工作者、社群、合作夥伴機構或較大的 LSP 進行翻譯。 ✓ 從機器翻譯引擎（Google、DeepL）取得即時結果 ✓ 建立包含任務和自訂翻譯狀態的高階在地化工作流程 ✓ 在一個平台上協作並管理所有軟體在地化專案。 ✓ 將翻譯整合到開發和部署流程中。 ✓ 使用預先定義的自訂規則、API 設定自動化工作流程，並使用 Webhook 或與其他服務（GitHub、Slack、JIRA、Sketch 等）整合。 ✓ 新增螢幕截圖以自動識別文字並與項目中的文字字串進行比對。 ✓ 將草圖畫板上傳到 Lokalise，或在 Figma 或 Adobe XD 與 Lokalise 之間交換螢幕截圖，並允許翻譯人員在開發開始之前開始工作。 ✓ 即時預覽翻譯在您的網路或行動應用程式中的外觀（iOS SDK 即時編輯模組）。 ✓ 集中您的翻譯內容並與產品和行銷團隊分享工作區，他們能夠從各個地點（GitHub、GitLab、Bitbucket、WordPress、Contentful、Intercom Articles 等）提取內容 Lokalise 的主要受眾包括開發人員、專案/產品/在地化經理、行銷人員、客戶服務人員、設計師和翻譯人員： * 開發人員 - Lokalise 是由開發人員為開發人員創建的。因此，精通技術的團隊可以看到我們的 API、CLI、文件和其他工具非常全面且直覺。 * 經理 - 管理您的在地化流程並使其持續進行。將任務指派給翻譯人員，透過為所有協作者添加螢幕截圖或評論來提供上下文資訊。同時，透過一個儀表板追蹤他們的進度。 * 行銷人員 - 簡化並加快您的在地化流程。建立個人化、有影響力的行銷活動並立即啟動您的 GTM 計劃。 * 客戶服務 - 透過即時聊天翻譯和多語言知識庫文章，以客戶的母語為他們提供支援。讓您的服務台走向全球。 * 翻譯員 - 利用最具創新性的翻譯平台來加快您的工作速度並提高您的能力。利用眾多 CAT 功能：翻譯記憶庫、上下文編輯器、術語表、預翻譯功能等等。 * 設計師 - 可以透過與 Sketch、Figma 和 Adobe XD 整合來填充和審查不同語言的設計。在流程的早期發現並修復與翻譯內容的契合度有關的任何設計錯誤，可以為設計人員節省很多麻煩，並顯著縮短產品發佈時間。