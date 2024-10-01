電腦輔助翻譯軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 北馬利安納群島

Phrase Localization Suite

phrase.com

短語在地化平台是一個獨特的人工智慧語言平台，為企業和語言服務提供者將翻譯、評分和自動化工具整合到一個地方。它提供可擴展性、供應商中立的方法以及用於性能優化的高級分析。它隨時可用，可存取其所有關鍵產品，有助於輕鬆啟動和快速擴展。憑藉單一登入 (SSO) 和直覺的介面，Phrase 提供了一個使用者友好的集中式生態系統。短語在地化平台包括： 短語翻譯管理系統(Phrase TMS) 使用行業級CAT 工具進行翻譯專案管理短語字串開發人員友好型工具，用於軟體、遊戲和網站副本本地化短語編排器無程式碼、可自定義的工作流程，可自動執行您的手冊處理短語分析富有洞察力的數據，以優化您的成本、品質和速度短語語言...