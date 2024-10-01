電腦輔助翻譯軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 曼島

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電腦輔助翻譯 (CAT) 軟體透過利用儲存先前翻譯的文本的翻譯記憶庫或利用群體協助，促進將內容從一種語言翻譯成另一種語言。這可確保翻譯與先前使用的語言一致，保持正確的拼字、文法和措辭。與基本的逐字機翻譯工具相比，CAT 軟體提供了更有效率的互動式編輯平台。透過整合翻譯記憶庫、短語目錄和術語資料庫等功能，CAT 軟體可幫助譯員提高工作效率和準確性。此外，CAT 產品通常與翻譯管理軟體無縫集成，從而實現譯者和服務提供者之間的協作，同時確保翻譯文本的組織。
提議新的應用程式
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Matecat
matecat.com
Matecat 是一款免費開源的線上 CAT 工具。它對翻譯公司、譯員和企業用戶免費。
memoQ
memoq.com
memoQ 是一款專有的電腦輔助翻譯軟體套件，可在 Microsoft Windows 作業系統上運作。它由匈牙利軟體公司 memoQ Fordítástechnológiai Zrt 開發。 (memoQ Translation Technologies)，前身為Kilgray，是一家成立於2004 年的翻譯管理軟體供應商，並在2012 年和2013 年被評為翻譯技術領域發展最快的公司之一。術語、機器翻譯整合和參考資訊桌面、客戶端/伺服器和 Web 應用程式環境中的管理。
Crowdin
crowdin.com
Crowdin 是一款以團隊為導向的人工智慧驅動的在地化軟體。連接 600 多個工具來翻譯您的內容。 在一個地方創建和管理所有多語言內容。在地化您的應用程式、軟體、網站、遊戲、說明文件和設計，為全球客戶打造原生體驗。 利用我們的核心功能加快在地化並自動化內容更新： * 600 多個應用程序，包括與工具的集成，您的內容就像 git、行銷、支援和其他工具一樣存在 * 從 Crowdin 語言服務取得翻譯，從市場中選擇代理機構，或自備翻譯團隊 * 與 GitHub/GitLab/Bitbucket/Azure Repos 上的儲存庫進行內容集成 * 與Google Play、Android S...
Smartcat
smartcat.com
Smartcat 是任何全球企業必不可少的語言人工智慧平台。 Smartcat 為客戶量身定制的語言 AI 可將任何格式的內容轉換為任何語言，從文件到影片再到複雜的網站和軟體，使任何企業團隊的全球運作變得簡單。 它還允許任何用戶透過利用多語言企業庫來創建新內容。團隊只需幾分鐘（而不是幾週）就能以1/100 的成本獲得結果，並且借助自適應AI 無需進行兩次相同的編輯，該人工智能會記住任何團隊成員所做的每次更新。 透過訪問最大的語言學家和編輯嵌入式市場（全部由人工智慧自動化），編輯過程可以立即擴大規模。包括財富 500 強在內的 1,000 多家全球公司信賴 Smartcat 在全球傳播...
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud 是唯一利用最先進的語言技術、智慧自動化和人工智慧來幫助企業大規模走向全球的翻譯管理系統。 如今，快速、輕鬆地更新和在地化大量內容的能力對於組織來說比以往任何時候都更加關鍵。為此，XTM International 從原創性、遠見、想像和發明的角度創造了為世界帶來新想法的技術，幫助客戶發揮其力量，比競爭對手更快進入全球市場。 他們的使命是透過提供可擴展且互聯的供應商中立技術來推動本地化的新時代。該系統包括功能齊全的電腦輔助翻譯 (CAT) 工具、先進的人工智慧技術、完全可自訂的工作流程以及與神經機器翻譯引擎和許多業務工具的整合。 XTM Cloud 的設計具有可擴展性和敏...
Unbabel
unbabel.com
Unbabel 消除了語言障礙，使企業能夠跨文化和地理蓬勃發展。 該公司的語言營運平台將先進的人工智慧與人類在循環中融合在一起，以實現快速、高效、高品質的翻譯，並且隨著時間的推移變得更加聰明。 Unbabel 透過在行銷和客戶服務方面創造更一致、高品質的多語言客戶體驗，幫助企業進入新的全球市場並建立客戶信任。 Unbabel 可輕鬆插入最受歡迎的 CRM 和聊天平台，透過聊天、電子郵件或常見問題解答等數位支援管道在現有工作流程中無縫交付翻譯。 所有這些都透過入口網站進行管理，客戶可以在入口網站中控制翻譯流程，監控速度或品質等關鍵指標，並執行其他任務以在整個業務中實施不同語言的使用。 ...
Weglot
weglot.com
Weglot 是一個功能強大的網站在地化解決方案，可將您的網站內容翻譯並顯示為多種語言。與任何 CMS（Shopify、WordPress、Webflow 等以及客製化網站）相容，只需幾分鐘即可整合。 Weglot 專為速度和準確性而打造，將機器翻譯、譯後編輯和專業翻譯相結合，為用戶提供他們首選的翻譯質量，而無需支付高昂的成本。 憑藉直覺的翻譯管理儀表板，使用者可以在一個地方翻譯文字、SEO 元資料和媒體檔案 - Weglot 讓管理大型網站翻譯專案的工作流程變得簡單。 Weglot 的設計不僅考慮您的內容 - Weglot 還可以處理您的多語言 SEO，讓您能夠被搜尋引擎索引。特定...
Transifex
transifex.com
Transifex 是一個在地化自動化平台，可協助開發人員和行銷人員跨多種語言發布數位內容。 Transifex 的雲端平台專為具有敏捷開發週期的公司而構建，有助於透過持續的本地化工作流程加速內容的交付。使用 Transifex 的客戶可以放心，新內容總是會被翻譯，並且每個版本都包含最新的翻譯。這意味著更快的上市時間和更好的最終用戶體驗。 Transifex 是一家全球化數位化公司，其工程師遍佈兩大洲，客戶遍及近 50 個國家/地區，代表約 40,000 個專案和超過 320,000 名用戶，以 150 多種語言在地化內容。客戶包括 Atlassian、HubSpot、Signal、Voda...
Lokalise
lokalise.com
Lokalise 是成長最快的人工智慧翻譯管理系統，具有簡潔明了的 UI/UX 和適當的定價，受到全球數千家公司的信賴。 作為一個真正的多平台軟體，Lokalise 允許敏捷團隊將所有數位資產轉換到一個地方：網路和行動應用程式、遊戲、其他軟體、行銷和其他文件等。 當 KPI 包括縮短上市時間和降低成本，以及透過重複任務的自動化消除疲勞和挫折感時，Lokalise 效果最佳。 透過 Lokalise，您可以： ✓ 利用 AI 的才華提升您的內容。在幾秒鐘內獲得上下文感知的、無可挑剔的翻譯。翻譯、縮短、改寫、優化 SEO 等等。 ✓ 翻譯您的在地化檔案（.xml、.strings、....
Phrase Localization Suite
phrase.com
短語在地化平台是一個獨特的人工智慧語言平台，為企業和語言服務提供者將翻譯、評分和自動化工具整合到一個地方。它提供可擴展性、供應商中立的方法以及用於性能優化的高級分析。它隨時可用，可存取其所有關鍵產品，有助於輕鬆啟動和快速擴展。憑藉單一登入 (SSO) 和直覺的介面，Phrase 提供了一個使用者友好的集中式生態系統。短語在地化平台包括： 短語翻譯管理系統(Phrase TMS) 使用行業級CAT 工具進行翻譯專案管理短語字串開發人員友好型工具，用於軟體、遊戲和網站副本本地化短語編排器無程式碼、可自定義的工作流程，可自動執行您的手冊處理短語分析富有洞察力的數據，以優化您的成本、品質和速度短語語言...
Redokun
redokun.com
Redokun 是一款功能強大的基於雲端的翻譯工具，旨在幫助行銷經理及其團隊有效翻譯各種類型的文檔，同時保持其原始佈局和設計。 行銷經理的主要優勢： * 輕鬆的團隊整合：一小時內即可加入您的團隊，而不是幾天。 Redokun 的使用者友善介面確保只需最少的培訓，讓您的團隊快速有效地入門。 * 時間和成本效率：透過自動化工作流程和集中翻譯資產減少翻譯時間和成本。提高所有行銷材料的一致性。 * 簡化專案管理：將所有翻譯專案保存在一個地方。一目了然地監控多個團隊和文件的進度，確保您始終保持掌控。 適合您整個行銷團隊： * 設計師：保留文件的原始設計和風格。告別繁瑣的複製貼上。上傳 InDesig...
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe 是最先進的多語言翻譯應用程序，可讓您轉錄、翻譯和配音任何文字或音訊。透過這款最強大的語言和語音工具包，您可以透過翻譯或轉錄 108 種語言、322 種逼真的聲音以及完美的自動化文字和音訊來獲得更多自然流量。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一種眾測解決方案，使QA、產品、用戶體驗、工程、在地化和數位團隊能夠在超過189 個國家/地區測試他們的產品和體驗，超過90,000 名經過專業審查的專業人員在真實環境中使用真實設備對數百種設備組合進行測試。我們將對您的軟體進行存取、翻譯品質、本地和文化細微差別的測試，以便您能夠在您所在的或即將推出的每個市場中獲得知名度。的數百個領先品牌都依賴Global App Test 的平台可以快速提高產品質量，使敏捷和 DevOps 團隊能夠更定期地發布版本並獲得重要的反饋來解決問題，或對用戶旅程進行關鍵改進。
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate 是一家 SaaS 公司，提供翻譯管理、尖端的生成人工智慧和自由譯者/文案編輯器存取權限 - 所有這些都在一個軟體上。 EasyTranslate 提供翻譯管理、對譯者或文案人員的訪問以及生成人工智慧 - 所有這些都集中在一款集中式軟體上。以有效的方式管理和自動化您的翻譯。尋找直接整合到您的 CMS、PIM 和其他系統中的各種無程式碼插件。此外，EasyTranslate 現在已與 GPT-4 集成，因此您可以輕鬆生成多種語言的高品質內容。
Lingpad
lingpad.com
Lingpad 是一款安全、先進的人工智慧翻譯工具，旨在簡化多語言客戶服務和文件翻譯。其平台使企業能夠跨訊息傳遞管道和幫助中心提供無縫的多語言客製化支援，從而在無需額外資源的情況下增強全球客戶體驗。 Lingpad 提供什麼： * 即時 AI 驅動翻譯：120 多種語言的即時、準確的 AI 翻譯 * 以客戶服務為中心的解決方案：專為支援團隊量身定制，實現即時本地化回應 * 幫助中心在地化：輕鬆翻譯和維護多語言知識庫/幫助中心和常見問題解答 * 文件翻譯：支援40多種文件類型 * 情境 AI 技術：理解細微差別，實現更自然的翻譯 * 自動化：簡化手動任務，減少時間和成本 好處： * 增強多語...
Wordfast
wordfast.com
Wordfast 解決方案旨在透過將翻譯儲存在翻譯記憶庫資料庫中並自動擷取翻譯內容以供未來的專案來幫助翻譯人員節省時間、金錢和精力。自 1999 年以來，Wordfast 一直致力於提供市場上最用戶友好且價格實惠的 TM 工具。我們保留了我們引以為傲的傳統，即開發旨在提高最終用戶（譯者）桌面效率的軟體。如今，我們的產品是與實際翻譯人員經過二十多年的現場測試共同努力的成果。在口碑的推動下，Wordfast 已發展成為全球第二大使用最廣泛的 TM 軟體。
Easyling
easyling.com
Easyling 是一種網站翻譯解決方案，提供多種方式來在地化網站，而 IT 或開發人員的參與最少。 Easyling 在原始佈局中提供字數統計、內容提取、即時預覽和即時視覺翻譯回饋。 支援術語表的機器翻譯和整合的翻譯記憶庫可以提高自動翻譯品質。 MT/TM 整合和即時變更偵測可透過基於 JavaScript 的在地化頁面或翻譯代理交付實現持續翻譯交付工作流程。 外部CAT/TMS也可以連接到該平台。 Easyling 全程提供技術支援。 Easyling 解決方案專家會為您設定網站翻譯項目，並引導您完成發布之前的整個流程，並根據您的業務和技術需求配置平台，這些費用已包含在計畫費用中。 ...
Lingotek
lingotek.com
Lingotek 是 Straker 集團的成員公司，成立於 2006 年，位於猶他州李海。 憑藉第一個基於雲端的 TMS 平台，Lingotek 已成為在地化和翻譯行業技術革命中不可或缺的一部分。 Lingotek 於 2021 年被 Straker Translations 收購，準備繼續在該行業中發展。 Lingotek 獨特的基於雲端的翻譯管理系統 (TMS) 專為提高效能而設計。無論您是支援業務營運的全球組織，還是不斷推出新鮮內容的敏捷企業，Lingotek 都能讓大規模翻譯變得快速、輕鬆。 自成立以來，Lingotek 一直與世界上一些最具創新性的科技公司合作。我們與合作夥...
TextUnited
textunited.com
借助人工智慧翻譯平台和世界一流的客戶服務，快速且準確地翻譯任何內容。 TextUnited 是一個面向知識驅動型公司的自動化語言平台。其核心競爭力在於高品質、量身定制的翻譯、強大的語言品質保證和資料安全。這些價值以訂閱包的形式提供，確保成本的可預測性和可擴展性。
Pairaphrase
pairaphrase.com
面向注重安全性的企業的基於 Web 的翻譯管理系統 (TMS)。 ✔ 立即使用 Pairphrase 提高您的工作效率。
Correcto
correctoai.com
Correcto 是最先進的西班牙語人工智慧寫作工具。西班牙語使用者超過 5.8 億，但只有一種人工智慧寫作工具可以幫助西班牙語國家的企業更好地寫作和溝通，這就是為什麼 Correcto 是您用西班牙語寫作的所有工具。該產品將即時更正與人工智慧相結合，幫助用戶不僅可以無錯誤地書寫，而且可以針對所需受眾定製書面交流。
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works 是一款尖端翻譯軟體，可協助使用者以更快的速度進行翻譯，並增強作者的歸屬感。 Bureau Works 的翻譯管理系統專注於透過整合通常單獨處理的概念來解決古老的翻譯管理問題：成本、上下文、品質、效能和專案管理。
Lingohub
lingohub.com
掌控專案的在地化 - 更快地管理、協調和推出國際產品。 Lingohub 是一款一體化在地化解決方案，您可以專注於技術目標、避免手動工作、跨不同語言測試設計並簡化本地化流程。 整合的支付系統、與儲存庫的可靠連接、通訊工具、品質檢查等等使本地化變得比以往更容易。 使用 Lingohub 簡化、最佳化和自動化本地化。
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords 透過自動化工作流程和協作增強工具提高多語言行銷活動的速度、可擴展性和成功率。了解 Cloudwords 如何幫助您的企業比以往更快地實現其全球目標。
Language I/O
languageio.com
語言 I/O 確保任何客戶服務代理都可以在任何管道上以任何語言與任何客戶交談。借助人工智慧的力量，您的全天候模型現在支援世界上的每一種語言，無論是聊天、語音還是電子郵件。我們獨特的模型可確保您根據代理商和客戶使用的語言對獲得最佳翻譯。這樣，您的對話不僅準確而且人性化。我們對所有個人資訊進行加密，以便您客戶的資料始終受到保護並留下零痕跡。 Language I/O 與 Salesforce Service Cloud、Zendesk、ServiceNow 和 Oracle 無縫整合。我們也提供 API。