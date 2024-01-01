電腦輔助翻譯軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 維德角

Redokun

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Redokun 是一款基於雲端的翻譯工具，可用於翻譯各種類型的文檔，同時保留其佈局和設計。這是一個簡單的解決方案，易於使用和整合（在數小時內即可加入您的團隊），並且可以讓您降低時間和翻譯成本，同時提高翻譯一致性。我們的在地化解決方案使各種規模的團隊能夠更輕鬆地翻譯其內容並將其進入市場。適合： - 經理 - Redokun 將幫助您在一個地方控制您的專案。一目了然地了解所有團隊和文件的進度。同時管理多種語言的多個項目，並輕鬆自動化產生翻譯和文件。 - 設計師 - 保留文件樣式，不再需要複製貼上。上傳 InDesign、PowerPoint 或其他文件類型，並邀請您的團隊翻譯文字。完成後，下載具有...