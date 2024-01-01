電腦輔助翻譯軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 加拿大

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電腦輔助翻譯 (CAT) 軟體透過利用儲存先前翻譯的文本的翻譯記憶庫或利用群體協助，促進將內容從一種語言翻譯成另一種語言。這可確保翻譯與先前使用的語言一致，保持正確的拼字、文法和措辭。與基本的逐字機翻譯工具相比，CAT 軟體提供了更有效率的互動式編輯平台。透過整合翻譯記憶庫、短語目錄和術語資料庫等功能，CAT 軟體可幫助譯員提高工作效率和準確性。此外，CAT 產品通常與翻譯管理軟體無縫集成，從而實現譯者和服務提供者之間的協作，同時確保翻譯文本的組織。
提議新的應用程式
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
XTM Cloud
xtm.cloud
跨多個區域本地化和部署材料非常複雜。您需要一個簡單、可擴展且強大的翻譯解決方案。 XTM 翻譯管理系統 (TMS) 將協助您更快、更有經濟效率地交付在地化為多種語言的內容。
Matecat
matecat.com
Matecat 是一款免費開源的線上 CAT 工具。它對翻譯公司、譯員和企業用戶免費。
memoQ
memoq.com
memoQ 是一款專有的電腦輔助翻譯軟體套件，可在 Microsoft Windows 作業系統上運作。它由匈牙利軟體公司 memoQ Fordítástechnológiai Zrt 開發。 (memoQ Translation Technologies)，前身為Kilgray，是一家成立於2004 年的翻譯管理軟體供應商，並在2012 年和2013 年被評為翻譯技術領域發展最快的公司之一。術語、機器翻譯整合和參考資訊桌面、客戶端/伺服器和 Web 應用程式環境中的管理。
Crowdin
crowdin.com
Crowdin 是一款以團隊為導向的人工智慧驅動的在地化軟體。連接 600 多個工具來翻譯您的內容。在一個地方創建和管理所有多語言內容。在地化您的應用程式、軟體、網站、遊戲、說明文件和設計，為全球客戶打造原生體驗。利用我們的核心功能加快本地化和自動化內容更新： ✓ 600 多個應用程序，包括與工具的集成，您的內容就像git、營銷、支持和其他工具一樣✓ 從Crowdin 語言服務獲取翻譯，從市場中選擇代理商✓ 與 GitHub/GitLab/Bitbucket/Azure Repos 上的儲存庫進行內容整合 ✓ 與 Google Play、Android Studio、VS Code 和其他系統...
Smartcat
smartcat.com
站在翻譯行業的前沿，Smartcat 充分利用了傳統語言交付解決方案的優點，並添加了最新技術，提供基於透明度、速度和效率的全面平台解決方案。 Smartcat 結合了人工智慧翻譯、協作工作流程、專案管理自動化以及由 500,000 多名語言專業人員組成的網絡，可滿足您的所有翻譯需求。我們的技術透過無縫自動化工作流程的每一步（從基本文件翻譯到持續的網站在地化、供應商管理、發票和計費），滿足世界各地公司最嚴苛的在地化需求。 Smartcat 還保證最高的翻譯品質並在一個地方訪問廣泛的語言資源。
Unbabel
unbabel.com
Unbabel 消除了語言障礙，使企業能夠跨文化和地理蓬勃發展。該公司的語言營運平台將先進的人工智慧與人類在循環中融合在一起，以實現快速、高效、高品質的翻譯，並且隨著時間的推移變得更加聰明。 Unbabel 透過在行銷和客戶服務方面創造更一致、高品質的多語言客戶體驗，幫助企業進入新的全球市場並建立客戶信任。 Unbabel 可輕鬆插入最受歡迎的 CRM 和聊天平台，透過聊天、電子郵件或常見問題解答等數位支援管道在現有工作流程中無縫交付翻譯。所有這些都透過入口網站進行管理，客戶可以在入口網站中控制翻譯流程，監控速度或品質等關鍵指標，並執行其他任務以在整個業務中實施不同語言的使用。 Unbabel...
Weglot
weglot.com
Weglot 是一個功能強大的網站在地化解決方案，可將您的網站內容翻譯並顯示為多種語言。與任何 CMS（Shopify、WordPress、Webflow 等以及客製化網站）相容，只需幾分鐘即可整合。 Weglot 專為速度和準確性而打造，將機器翻譯、譯後編輯和專業翻譯相結合，為用戶提供他們首選的翻譯質量，而無需支付高昂的成本。憑藉直覺的翻譯管理儀表板，使用者可以在一個地方翻譯文字、SEO 元資料和媒體檔案 - Weglot 讓管理大型網站翻譯專案的工作流程變得簡單。 Weglot 的設計不僅考慮您的內容 - Weglot 還可以處理您的多語言 SEO，讓您能夠被搜尋引擎索引。特定語言的子網域...
Transifex
transifex.com
Transifex 幫助公司（從新創公司到大型企業）走向全球。借助我們基於 SaaS 的翻譯和在地化平台，組織可以輕鬆地持續翻譯數位內容，例如網站、行動應用程式、遊戲、影片、說明中心、字幕等。 Atlassian、Eventbrite、HubSpot 和 Waze 等領先公司依靠 Transifex 實現真正的多語言國際化。試試 Transifex 15 天的免費試用，或與我們的團隊成員之一聯繫進行個人演示：www.transifex.com/get-started。
Lokalise
lokalise.com
為成長而建構的本地化平台。 透過以他們的語言提供本地體驗，吸引全新的應用程式用戶、線上購物者、網路瀏覽器和遊戲玩家，無論他們身在何處。
Phrase Localization Suite
phrase.com
短語在地化平台是一個獨特的人工智慧語言平台，為企業和語言服務提供者將翻譯、評分和自動化工具整合到一個地方。它提供可擴展性、供應商中立的方法以及用於性能優化的高級分析。它隨時可用，可存取其所有關鍵產品，有助於輕鬆啟動和快速擴展。憑藉單一登入 (SSO) 和直覺的介面，Phrase 提供了一個使用者友好的集中式生態系統。短語在地化平台包括： 短語翻譯管理系統(Phrase TMS) 使用行業級CAT 工具進行翻譯專案管理短語字串開發人員友好型工具，用於軟體、遊戲和網站副本本地化短語編排器無程式碼、可自定義的工作流程，可自動執行您的手冊處理短語分析富有洞察力的數據，以優化您的成本、品質和速度短語語言...
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一種眾測解決方案，使QA、產品、用戶體驗、工程、在地化和數位團隊能夠在超過189 個國家/地區測試他們的產品和體驗，超過90,000 名經過專業審查的專業人員在真實環境中使用真實設備對數百種設備組合進行測試。我們將對您的軟體進行存取、翻譯品質、本地和文化細微差別的測試，以便您能夠在您所在的或即將推出的每個市場中獲得知名度。的數百個領先品牌都依賴Global App Test 的平台可以快速提高產品質量，使敏捷和 DevOps 團隊能夠更定期地發布版本並獲得重要的反饋來解決問題，或對用戶旅程進行關鍵改進。
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe 是最先進的多語言翻譯應用程序，可讓您轉錄、翻譯和配音任何文字或音訊。透過這款最強大的語言和語音工具包，您可以透過翻譯或轉錄 108 種語言、322 種逼真的聲音以及完美的自動化文字和音訊來獲得更多自然流量。
Redokun
redokun.com
Redokun 是一款基於雲端的翻譯工具，可用於翻譯各種類型的文檔，同時保留其佈局和設計。這是一個簡單的解決方案，易於使用和整合（在數小時內即可加入您的團隊），並且可以讓您降低時間和翻譯成本，同時提高翻譯一致性。我們的在地化解決方案使各種規模的團隊能夠更輕鬆地翻譯其內容並將其進入市場。適合： - 經理 - Redokun 將幫助您在一個地方控制您的專案。一目了然地了解所有團隊和文件的進度。同時管理多種語言的多個項目，並輕鬆自動化產生翻譯和文件。 - 設計師 - 保留文件樣式，不再需要複製貼上。上傳 InDesign、PowerPoint 或其他文件類型，並邀請您的團隊翻譯文字。完成後，下載具有...
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate 是一家 SaaS 公司，提供翻譯管理、尖端的生成人工智慧和自由譯者/文案編輯器存取權限 - 所有這些都在一個軟體上。 EasyTranslate 提供翻譯管理、對譯員或文案人員的訪問以及生成人工智慧 - 所有這些都在一款集中式軟體上進行。以有效的方式管理和自動化您的翻譯。尋找直接整合到您的 CMS、PIM 和其他系統中的各種無程式碼插件。此外，EasyTranslate 現在已與 GPT-4 集成，因此您可以輕鬆生成多種語言的高品質內容。
Easyling
easyling.com
Easyling 是一種網站翻譯解決方案，提供多種方式來在地化網站，而 IT 或開發人員的參與最少。 Easyling 在原始佈局中提供字數統計、內容提取、即時預覽和即時視覺翻譯回饋。支援術語表的機器翻譯和整合的翻譯記憶庫可以提高自動翻譯品質。 MT/TM 整合和即時變更偵測可透過基於 JavaScript 的在地化頁面或翻譯代理交付實現持續翻譯交付工作流程。外部CAT/TMS也可以連接到該平台。 Easyling 全程提供技術支援。 Easyling 解決方案專家會為您設定網站翻譯項目，並引導您完成發布之前的整個流程，並根據您的業務和技術需求配置平台，這些費用已包含在計畫費用中。 Easyl...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad 是一款功能強大的 TMS，可簡化複雜的全球成長。在 Lingpad，我們致力於讓多語言客戶服務變得簡單、方便、無縫且無憂。為客戶體驗增加價值，在全球地區發展您的品牌，而無需投資額外的人力或財務資源，建立更深的聯繫並促進無拘無束的成長。我們獨一無二的翻譯管理系統在建置時充分考慮了客戶服務團隊的需求。您可以使用一整套翻譯工具，幫助各種規模的企業提供無縫的多語言客戶支援。一些世界領先品牌，如 AbInBev、Rebtel、Veo、Atlas、Renewtrak、Luxreaders 等，透過 Lingpad 增強了客戶的信任。使用Lingpad，您可以： 翻譯您的在地化檔案無限的空間...
Lingotek
lingotek.com
Lingotek 是 Straker 集團的成員公司，成立於 2006 年，位於猶他州李海。憑藉第一個基於雲端的 TMS 平台，Lingotek 已成為在地化和翻譯行業技術革命中不可或缺的一部分。 Lingotek 於 2021 年被 Straker Translations 收購，準備繼續在該行業中發展。我們獨特的基於雲端的翻譯管理系統 (TMS) 專為提高效能而設計。無論您是支援業務營運的全球組織，還是不斷推出新鮮內容的敏捷企業，Lingotek 都能讓大規模翻譯變得快速、輕鬆。自成立以來，Lingotek 一直與世界上一些最具創新性的科技公司合作。我們與合作夥伴一起為政府、科技、金融、電...
Pairaphrase
pairaphrase.com
面向注重安全性的企業的基於 Web 的翻譯管理系統 (TMS)。 ✔ 立即使用 Pairphrase 提高您的工作效率。
Correcto
correctoai.com
Correcto 是最先進的西班牙語人工智慧寫作工具。西班牙語使用者超過 5.8 億，但只有一種人工智慧寫作工具可以幫助西班牙語國家的企業更好地寫作和溝通，這就是為什麼 Correcto 是您用西班牙語寫作的所有工具。該產品將即時更正與人工智慧相結合，幫助用戶不僅可以無錯誤地書寫，而且可以針對所需受眾定製書面交流。
Wordfast
wordfast.com
Wordfast 解決方案旨在透過將翻譯儲存在翻譯記憶庫資料庫中並自動擷取翻譯內容以供未來的專案來幫助翻譯人員節省時間、金錢和精力。自 1999 年以來，Wordfast 一直致力於提供市場上最用戶友好且價格實惠的 TM 工具。我們保留了我們引以為傲的傳統，即開發旨在提高最終用戶（譯者）桌面效率的軟體。如今，我們的產品是與實際翻譯人員經過二十多年的現場測試共同努力的成果。在口碑的推動下，Wordfast 已發展成為全球第二大使用最廣泛的 TM 軟體。
TextUnited
textunited.com
TextUnited 是一款屢獲殊榮的基於雲端的翻譯管理系統。我們提供協作翻譯環境，提供可擴展的多語言流程 - 促進全球多個行業的公司進行全通路溝通。 TextUnited 結合了尖端的機器翻譯、強大的電腦輔助翻譯工具以及由 5000 多名按需專業翻譯人員組成的全球網絡，使公司能夠在任何國際市場上準確、真實地進行溝通。 TextUnited 成立於 2009 年，總部位於奧地利維也納，至今仍是包括 Boston Scientific、Rosenbauer 和 OECD 在內的數百個國際品牌的首選平台。我們的每一位客戶都受益於更快的周轉、降低的翻譯成本以及簡化翻譯管理的能力。我們的優勢和行動性植...
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords 透過自動化工作流程和協作增強工具提高多語言行銷活動的速度、可擴展性和成功率。了解 Cloudwords 如何幫助您的企業比以往更快地實現其全球目標。
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works 是一個基於雲端的翻譯管理系統，可將複雜的翻譯和在地化管理轉變為簡單且可預測的活動。我們的技術解決了整個翻譯管理的問題。從知識管理到績效管理和付款，Bureau Works 讓您能夠專注於完成工作，而不必擔心使用多個系統、電子表格和例外情況來管理翻譯的痛苦。與您的譯者和代理商合作，或透過我們的自動化引擎透過全球頂級翻譯人才精心策劃的網絡無縫地完成您的工作。我們是一家總部位於矽谷的新創公司，擁有超過 30 人的團隊，分佈在世界各地。我們從來不滿足於解決本地化管理的一個或另一個組成部分。我們相信總有一個更簡單、更好的方法來有效管理翻譯，我們只需要找到它。一次又一次。了解更多...
Lingohub
lingohub.com
掌控專案的在地化 - 更快地管理、協調和推出國際產品。 Lingohub 是一款一體化在地化解決方案，您可以專注於技術目標、避免手動工作、跨不同語言測試設計並簡化本地化流程。整合的支付系統、與儲存庫的可靠連接、通訊工具、品質檢查等等使本地化變得比以往更容易。使用 Lingohub 簡化、最佳化和自動化本地化。
Language I/O
languageio.com
語言 I/O 確保任何客戶服務代理都可以在任何管道上以任何語言與任何客戶交談。借助人工智慧的力量，您的全天候模型現在支援世界上的每一種語言，無論是聊天、語音還是電子郵件。我們獨特的模型可確保您根據代理商和客戶使用的語言對獲得最佳翻譯。這樣，您的對話不僅準確而且人性化。我們對所有個人資訊進行加密，以便您客戶的資料始終受到保護並留下零痕跡。 Language I/O 與 Salesforce Service Cloud、Zendesk、ServiceNow 和 Oracle 無縫整合。我們也提供 API。