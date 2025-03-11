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競爭情報工具使企業能夠收集、評估和應對競爭環境的動態。從競爭情報資料中獲得的見解對於組織內的多個團隊（例如行銷、銷售、產品開發和高階領導）非常有價值。行銷、銷售和產品團隊透過深入了解廣告策略、定價調整、產品推出和停產等領域，從競爭情報軟體中受益。此外，高階主管可以利用競爭情報解決方案來指導投資並制定未來的企業策略。
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SEMrush
semrush.com
Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs是一款全方位的SEO工具，提供競爭對手研究、關鍵字分析、網站審核、內容研究等功能，幫助用戶提升網站可見性。
SE Ranking
seranking.com
SE排名是一個全面的SEO工具，幫助用戶執行關鍵字研究、網站審核、反向鏈接分析等，以提升搜索引擎排名。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的數位分析，幫助用戶了解電子商務、出版商和廣告商的潛在客戶，並優化銷售策略。
Seobility
seobility.net
Seobility是一款綜合SEO工具，提供網站審核、反向鏈接分析、關鍵字研究和排名追蹤，幫助用戶提升網站排名和可見性。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat是一個全面的SEO工具，提供競爭對手分析、內容策略、SEO監控及廣告智慧，幫助提升在線可見性與排名。
Keyword.com
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KeyWord.com是一款幫助用戶管理和優化關鍵字的工具，提供關鍵字研究、性能分析和競爭對手分析功能。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款專為數據驅動的行銷人員設計的 SEO 工具，提供超過 40 種功能以提升網站排名，支援批量數據分析。
Data.ai
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Data.ai是一個移動數據分析平台，幫助企業理解市場趨勢、提升應用績效並優化策略以增進客戶參與和增長。
WebCEO
webceo.com
WebCEO是一個數字營銷平台，提供23種工具以支援關鍵字研究、排名追蹤、SEO審核及社交媒體管理等功能，適合企業和代理商使用。
VisualPing
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VisualPing 是一個網站監控工具，可追踪網頁變更，並在檢測到變更時發送通知，適用於個人和商業用途。
Apptopia
apptopia.com
Apptopia提供全球所有移動應用程序和發行商的性能數據，幫助企業分析市場趨勢、監控競爭者及優化應用表現。
Sensor Tower
sensortower.com
傳感器塔是一個市場調研平台，提供移動應用分析工具，以優化應用性能和提升用戶獲取策略。
PriceShape
priceshape.com
PriceShape是一個SaaS平台，專注於電子商務的競爭價格監控，幫助企業根據競爭者數據優化定價策略。
Kompyte
kompyte.com
Kompyte是一個自動化競爭情報平台，利用AI追蹤競爭對手的活動，提供實時市場洞察，幫助企業優化銷售和市場策略。
Klue
klue.com
Klue是一個競爭情報平台，幫助企業集中、分析及分發競爭信息，以支持市場策略和決策。
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thinknum.com
Thinknum是一個數據分析平台，提供即時的結構化數據，幫助用戶分析市場趨勢和公司績效。
Panoramata
panoramata.co
Panoramata是一款電商基準工具，讓您在不訂閱電子郵件的情況下監控品牌的數位行銷策略，從各種資源中獲取靈感和創意。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction是一個專為移動應用程式提供數據分析和優化工具的平台，幫助用戶提升應用下載量及市場競爭力。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是一個綜合金融分析平台，提供數據驅動的洞察和性能監測，幫助用戶進行競爭分析和 KPI 設置。
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Crayon是一個競爭情報平台，幫助企業自動收集和分析市場趨勢及競爭對手的活動，提供實時數據與分析支援。
42matters
42matters.com
42matters 提供移動和連接電視應用程序的市場智能，幫助企業分析應用程序數據，優化策略和識別市場趨勢。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy是一個由AI驅動的收入支持平台，為銷售團隊提供即時內容、訓練和數據，以提高銷售效率與效果。
MediaRadar
mediaradar.com
MediaRadar 提供針對廣告銷售團隊的情報和支持工具，幫助了解廣告支出、創意及偏好，並優化銷售策略。
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ASK BOSCO® 是一個AI驅動的數位行銷分析平台，幫助行銷團隊透過數據做出更好的決策。提供實時效能視訊及預測分析功能。
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Contify是一個市場與競爭情報平台，幫助企業收集、整理並分享有關競爭對手、客戶和行業的見解。
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Pathmatics是一個數字廣告情報平台，提供競爭對手廣告策略的可見性和分析，幫助廣告商優化廣告系列。
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Watchful 是一個專注於揭示競爭對手產品戰略的智慧解決方案，幫助自動化競爭研究，提供深入見解以推動成長。
SocialPeta
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SocialPeta是一個廣告創意分析平台，提供廣告智能、成本分析及受眾洞察，幫助廣告商和發行商優化其市場策略和廣告效果。
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Adthena是一個市場情報平台，透過AI技術提供競爭分析和搜索廣告見解，幫助企業優化其搜索營銷策略。
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KnowFirst™ 應用程式提供澳洲公司多個數據集的訪問，幫助用戶節省調研和分析的時間與資源。
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BrandOps是一個營銷績效平台，提供數據分析和見解，幫助團隊優化各數字渠道的營銷策略和品牌健康。
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SplitMetrics是一個用於Apple搜索廣告優化、應用啟動、A/B測試和ASO的綜合平台，提供關鍵字發現及競爭分析工具。
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ReportLinker 是一個人工智慧驅動的市場情報平台，提供市場研究報告和數據，幫助用戶理解行業動態及分析市場趨勢。
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Groopit是一款輕鬆分享競爭情報的應用，員工可迅速從各種平台提交信息，並整合至企業系統，以增強競爭優勢。
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