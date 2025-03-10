Groopit

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透過眾包解決方案智取競爭對手。簡化員工分享和使用競爭情報以建立競爭優勢的方式。共享從未如此簡單。員工可以從 Teams、Slack、Salesforce、Web 瀏覽器、行動應用程式或任何工作地點共享情報。只要點擊三下，不到一分鐘，他們就能分享高品質、定量的競爭情報，輕鬆維持領先競爭對手的地位。使用英特爾的速度快如閃電。 Groopit 在資料來源和檢視中聚合並提供可操作的見解。每個參與人員都可以獲得最新的即時見解來為自己的選擇提供信息，從而使每個員工都能增強競爭優勢。使用 Groopit 的資料存取 API 可以輕鬆將英特爾整合到現有企業系統中。將英特爾無縫添加到 Tableau、PowerBI、Salesforce 或現有 CI 儀表板。 Groopit 確保您可以在所做的所有系統決策中利用英特爾。