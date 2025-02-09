競爭情報工具 - 最受歡迎的應用程式 - 塞內加爾

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
競爭情報工具使企業能夠收集、評估和應對競爭環境的動態。從競爭情報資料中獲得的見解對於組織內的多個團隊（例如行銷、銷售、產品開發和高階領導）非常有價值。行銷、銷售和產品團隊透過深入了解廣告策略、定價調整、產品推出和停產等領域，從競爭情報軟體中受益。此外，高階主管可以利用競爭情報解決方案來指導投資並制定未來的企業策略。
提議新的應用程式
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta是全球領先的廣告創意洞察和分析平台，致力於為廣告主和發布商提供頂級廣告創意和行銷策略。 SocialPeta作為重要的廣告和行銷情報平台，專注於廣告情報、成本情報、廣告創意、受眾洞察、廣告策略等。 SocialPeta 的龐大資料庫取自 46 個國家的 73 個頂級出版網絡。該資料庫包含超過 9.8 億個廣告創意。廣告、市場、成本、應用程式、受眾、電子商務和品牌的情報。幫助您在所有行銷決策中發展您的業務。目前，我們擁有200多家企業客戶，包括Google、Supercell、iGG、Fun Plus、Bigo Live、37games等。
Kompyte
kompyte.com
Kompyte的競爭情報自動化平台是該行業唯一的完全AI驅動的解決方案，旨在應對營銷專業人士面臨的挑戰，以跟踪其競爭景觀。 Kompyte自動化了在最廣泛的數字渠道中跟踪的過程，深入研究競爭情報收集和洞察力交付，以幫助客戶超越擁擠的行業的噪音並獲得市場領導。 Kompyte為客戶提供了跟踪，編譯，分析和交付關鍵的實時戰略見解的工具，從而為合適的團隊提供了更好的消息傳遞，定位，產品開發和收入捕獲。
Adthena
adthena.com
Adthena 是一個屢獲殊榮的付費搜尋廣告市場情報平台。我們獨特的人工智慧技術和機器學習模型可以讓您清楚地了解市場變化以及競爭對手在搜尋領域的所有舉動。這意味著您可以做出明智的策略決策，並從 PPC 預算中獲得更多價值，從最大化投資報酬率到保護您的品牌。強大的東西。而且你無法在其他地方得到它。與我們合作，制定您的成功付費搜尋策略。獎項與認可： -- 最佳軟體創新（本地視圖） - 2021 年美國搜尋獎-- 最佳搜尋軟體工具（本地視圖） - 2021 年美國搜尋獎-- 最佳軟體創新（本地視圖） - 2021 年英國搜尋獎-- 最佳數據使用 (PPC) - 銀獎（Adthena x Staysure Insurance） - 2021 年英國搜尋獎 - 最佳搜尋使用 - 金融 (PPC) - 2021 年全球搜尋獎
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款適用於所有數據驅動行銷人員的 SEO 工具。透過 40 多種功能獲得寶貴的見解，從而大幅提升您的網站排名。使用者友善的介面和批量資料分析功能可以節省您的時間和精力。點擊即可收集有價值的數據見解並分析多達 100,000 個關鍵字或 URL，以改善您的 SEO 策略。透過Marketing Miner，您可以快速偵測網站上的技術問題，找出哪些登陸頁面和關鍵字帶來最多流量，進行全面的技術SEO 審核和競爭對手分析，監控您的品牌和您的利基市場中重要關鍵字的提及情況，找到新的連結建立機會可以增強您的反向連結資料並制定成功的內容行銷策略。熱門功能： - 關鍵字研究 - SEO 審核 - 排名追蹤 - 競爭對手分析 - 品牌監控 - 連結建立 - 大量資料分析 - API 為什麼你會喜歡行銷礦工？令人難以置信的物有所值：您不必選擇昂貴的工具來獲得良好的排名。 Marketing Miner 以實惠的價格提供高品質的數據。與其他工具無縫整合：如果您喜歡在自己的工具中處理大量數據，您一定會喜歡 Marketing Miner 的多功能且強大的 REST API，無需登入即可存取您的資料！大量數據分析：行銷礦工工具可以節省大量時間和精力。您可以快速分析多達 100,000 個關鍵字、網域或 URL 的資料。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction 是首屈一指的行動 UA 最佳化平台！作為 Apple Search Ads 的官方合作夥伴，它透過數據驅動的智慧工具推動行動應用的成長。 MobileAction 全面了解對於客戶獲取、保留和參與至關重要的動態移動環境。它可以幫助應用程式成長行銷人員和所有者調動他們的策略，調整他們的路線圖，滲透未開發的市場，並提高他們的投資報酬率。我們的解決方案使應用程式所有者、用戶獲取經理和應用程式開發專業人士能夠解決行動產業的複雜問題，使他們能夠在不斷發展的市場中塑造成功的故事。簡而言之，MobileAction 幫助行動行銷人員： 促進應用程式下載 解鎖競爭對手的數據 發現最新趨勢 主導市場 做出更明智的決策 該公司成立於 2013 年，總部位於美國舊金山。 MobileAction 是業界領先的行動廣告情報提供商，擁有超過 70 多個創意人員、10 萬多個發布商、40 萬多個廣告商的龐大庫，並整合了來自 55 個以上 DSP 的數據。
Beauhurst
beauhurst.com
Beauhurst 提供每家英國私人公司的數據，從籌款和專利到招聘狀況和貿易數據。我們使用八個追蹤訊號來詳細追蹤高成長公司。此外，我們也監控更廣泛的投資者和加速器新創生態系統。我們有四個專門針對不同行業構建的數據平台：BeauhurstAdvise、BeauhurstInvest、BeauhurstImpact 和 BeauhurstSales。我們的平台旨在幫助客戶發現、追蹤和了解業務。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是用於財務基準測試、競爭分析和績效監控的一體化平台。用戰略洞察取代猜測，立即釋放數據驅動決策的力量。我們透過從準確和最新的來源收集策略數據、清理這些數據並透過補充來源豐富它們，為您提供超越數字的故事，幫助您取得成功。在您客製化的儀表板中尋找有關行業同行、供應商和客戶的所有重要競爭洞察和即用型 KPI 基準。我們的專業專家團隊隨時準備協助您充分利用這些見解，以便您隨時能夠在需要時獲得所需的備份。
SplitMetrics
splitmetrics.com
用於 Apple Search Ads 優化、應用程式發布、A/B 測試、ASO 和完全託管的應用程式成長的產品和服務生態系統。
BrandOps
brandops.io
行銷團隊使用 BrandOps 按需獲取行銷最棘手問題的答案。 BrandOps 是一個行銷績效平台，可顯示您的行銷在所有數位管道中相對於競爭對手、目標、業務成果、英雄品牌和產業基準的有效性。 BrandOps 透過來自評論網站、社群媒體平台、6,000 多個新聞來源、播客、搜尋等管道的數千個訊號提供成長見解。 BrandOps 減輕了營運團隊的數據負擔。數據被自動收集、維護和理解。快速發展的公司使用品牌營運來發展業務並建立健康的行銷機器。 https://www.brandops.io/
MediaRadar
mediaradar.com
MediaRadar 屢獲殊榮的廣告智慧解決方案可提供及時的跨媒體見解，這些見解針對參與媒體銷售、規劃或購買流程的人員。媒體銷售團隊依靠 MediaRadar 來開拓新業務、創建引人注目的推廣並與合適的買家建立聯繫。代理商和行銷人員使用 MediaRadar 創建最佳媒體組合、監控競爭對手並發現新的廣告機會。
Watchful
watchful.ai
Watchful 是第一個也是唯一一個專注於揭示競爭對手產品策略的產品策略情報解決方案。我們的解決方案有助於自動化和擴大競爭性研究，產生有影響力的見解，使產品團隊能夠加快交付、降低成本並促進成長。財星 500 強公司相信 Watchful 能夠推動更好的決策並保持其市場領先地位。欲了解更多信息，請訪問https://www.watchful.ai/
Groopit
groopit.co
透過眾包解決方案智取競爭對手。簡化員工分享和使用競爭情報以建立競爭優勢的方式。共享從未如此簡單。員工可以從 Teams、Slack、Salesforce、Web 瀏覽器、行動應用程式或任何工作地點共享情報。只要點擊三下，不到一分鐘，他們就能分享高品質、定量的競爭情報，輕鬆維持領先競爭對手的地位。使用英特爾的速度快如閃電。 Groopit 在資料來源和檢視中聚合並提供可操作的見解。每個參與人員都可以獲得最新的即時見解來為自己的選擇提供信息，從而使每個員工都能增強競爭優勢。使用 Groopit 的資料存取 API 可以輕鬆將英特爾整合到現有企業系統中。將英特爾無縫添加到 Tableau、PowerBI、Salesforce 或現有 CI 儀表板。 Groopit 確保您可以在所做的所有系統決策中利用英特爾。
KnowFirst
knowfirst.ai
KnowFirst™ API 和平台是您存取任何澳洲公司的多個資料集的一站式商店，在進行研究和分析時節省您的時間和資源。
Panoramata
panoramata.co
Panoramata 是一款電子商務基準測試工具，可讓您監控任何品牌的數位行銷策略，而無需訂閱無休止的電子郵件。從我們收集的數千份新聞通訊、流程、廣告、登陸頁面、簡訊和技術堆疊中收集靈感並發現新想法，並在行銷中做出更明智的決策。
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，專門為電子商務公司和品牌提供競爭對手價格監控，幫助他們贏得更多銷售並最大化收入。我們幫助線上賣家根據競爭對手的數據（包括價格、庫存和品種）來優化其定價策略。透過 PriceShape，您可以全面了解競爭對手的產品價格，並顯示在您的個人化儀表板中。我們也專注於為用戶提供適合各種需求的各種動態定價規則和策略。利用這些功能可以為我們的客戶提供所需的定價彈性，以根據他們的競爭狀況改善決策。此外，我們讓您有機會在 Google 購物 Feed 中使用有競爭力的定價知識。透過我們的 Feed 編輯器，可以在您的 Feed 中插入價格標籤，從而使您的廣告支出能夠針對最具競爭力並獲得良好利潤率的產品。這種對每次點擊費用廣告系列的智慧細分將防止您在價格過高的產品上浪費廣告支出，並大幅提高您的廣告支出回報率。
Thinknum
thinknum.com
隨著經濟活動在線化，新的數據軌跡被留下來。 Thinknum 的專有機器學習演算法即時索引公共網絡，以建立超過兩打結構化資料集。我們追蹤全球超過 50 萬家上市和私人公司的職位清單、員工人數、社群媒體吸引力、員工情緒、產品定價、商店位置等。客戶透過 API 或使用者友好的 UI 存取我們的資料。沒有其他網路數據供應商可以與我們的歷史和即時數據的廣度、深度和品質相媲美。
42matters
42matters.com
42matters 是行動和連網電視 (CTV) 應用程式智慧的領先供應商。我們最先進的機器學習演算法可提供對應用程式市場的全面洞察，使組織能夠建立更強大、更明智的業務。我們追蹤12 個領先應用程式商店中超過1700 萬個已發布和未發布的應用程序，包括Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、華為AppGallery、騰訊MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智慧電視應用程式、LG Content Store 和 Vizio SmartCast 應用程式。 42matters 提供多種應用市場研究工具。我們的API、文件轉儲（資料集）和基於Web 的研究平台套件（包括42matters Explorer、42matters SDK Explorer 和42matters App Watchlist）使企業能夠識別市場趨勢、建立行業資訊化的產品和服務、更有效率地實施商業實務等等。我們為眾多產業的公司提供關鍵任務情報。例如，我們幫助… – 廣告科技企業提高廣告定位、最大化廣告印象並打擊廣告詐欺。 – 銷售和行銷團隊拓展通路、豐富 CRM 系統中儲存的資料並培養現有客戶。 – 應用程式、遊戲和 SDK 開發人員與競爭對手進行基準比較，並建立基於市場的路線圖。 – 網路安全專業人員改進 MAM 和 MDM 實踐，優化惡意軟體偵測，並識別惡意權限和整合技術。 42matters 成立於 2011 年，是一家私人公司，總部位於瑞士蘇黎世。我們得到了 Gamma Capital Partners 和 Project A Ventures 的支持。
Apptopia
apptopia.com
行動世界的可操作數據－我們提供世界上每個行動應用程式和發布商的效能數據。這些數據點可透過 API 和/或我們直覺的網路工具取得。我們不僅為您提供數據，我們還為您提供答案。行動發行商和開發商、服務提供者和投資者每天都使用我們經濟實惠的競爭情報工具來了解和監控競爭對手、為業務策略提供資訊並識別新興消費者的興趣和趨勢。 Apptopia 的獨特之處在於它還能夠提供 SDK 識別和分析、類別層級分析以及可自訂的產業報告。我們也提供一整套使用者取得工具。成效資料（適用於 50 多個國家/地區）包括下載量、DAU、MAU、會話數、排名、使用者保留率、跨應用程式使用情況、SDK 分析、IAP 收入、廣告收入、廣告印像等。
WebCEO
webceo.com
WebCEO 是下一代網路行銷平台，為您提供23 種強大的工具，用於關鍵字研究、排名追蹤、網域分析、SEO 審核、內部連結分析和反向連結追蹤、社群媒體管理、付費搜尋管理、競爭對手研究等。 Web CEO 的白標功能使數位代理商可以自由地自訂報告並使其看起來專業。
Contify
contify.com
Contiify 提供全面的市場和競爭情報平台以及新聞 API，使企業能夠收集、策劃和分享有關整個組織內競爭對手、客戶、行業和關鍵情報主題的可行見解。
Keyword.com
keyword.com
先前的 SerpBook.com — 追蹤、找出並驗證 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和報告。
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics 廣告商資料庫和數位行銷情報平台為競爭對手的數位廣告策略帶來透明度。
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一個強大的 SEO 工具包，最適合中小型代理商和內部團隊。獨特且先進的資料集可協助 SEO 專業人員制定和執行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供專用工具來自動化每個主要 SEO 任務，包括關鍵字和競爭性研究、內容創建和優化、技術網站審核、頁面優化、反向連結分析和監控、位置追蹤、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技術為使用者提供獨特的見解和建議。提供高品質、準確的數據是SE Ranking的首要任務之一，SE Ranking團隊不斷擴展數據集並微調數據處理演算法，以提供用戶可以依賴的數據。團隊可以從 SE Ranking 的自動報告、白標和協作專案管理中受益。大多數訂閱方案包括為團隊成員提供的額外使用者席位和無限的項目，以滿足所有客戶的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 專為中小型行銷機構設計，提供無限的報告、潛在客戶生成小部件、WL 和額外的客戶席位，以幫助機構更好地展示其可交付成果。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower 是一家市場研究公司，發明了消費者生命週期情報 (CLI)，這是一種新型市場情報，可協助組織保持關鍵策略和趨勢的前沿。我們的 CLI 平台向品牌展示消費者如何在全球數位經濟中與公司互動，涵蓋應用程式使用、購買、廣告印像等，涵蓋行動應用程式、社群媒體、串流媒體、網站、數位支付等。 Sensor Tower 提供的負責任的見解以「由外而內」的視角補充企業數據，這些觀點來自真實的人，回答了企業數據無法回答的有價值的問題。這些見解有助於制定世界頂尖公司的策略。
Serpstat
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Serpstat 作為全面的 SEO 工具集脫穎而出，讓您能夠有效控制線上可見度。對於尋求提升排名和加強線上商業足跡的忠誠企業來說，這是一項關鍵資產。 Serpstat 擁有超過 50 種強大的工具，可以解決以下問題： 🔍 競爭對手洞察：識別和評估市場中的關鍵參與者。 📊 內容策略：評估與產生 - 取得頂級、排名導向的內容。 🚀 全面的 SEO 監督：確保在 Google 上佔據首要位置的包羅萬象的工具。 🌐 市場分析與情報：深入研究您的領域並採用領先者的行業最佳實踐。 💡 廣告和付費搜尋英特爾：從競爭對手那裡獲取見解，以完善您的付費行銷活動。 ✍️ AI 支援的內容製作和分析：輕鬆產生或修改文章、產生元標籤、優化語法和拼寫，以及從文字中提取關鍵字。一個全面的 SEO 平台，包含強勁行銷擴張所需的一切。熱更新：使用 Serpstat ChatGPT 外掛程式解鎖強大的 SEO 見解！ 🔍 發現目標 SEO 關鍵字並進行跨區域比較。 📊 分析關鍵的 SEO 指標和網域反向連結數據。 ✍️ 利用 SEO 數據和 ChatGPT 協同作用來創建有效的內容和優化策略。立即使用 ChatGPT 升級您的 SEO 遊戲！
Similarweb
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透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資訊直接與他們聯繫
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阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家為行銷專業人士開發線上 SEO 工具和免費教育材料的軟體公司。 Ahrefs 一體化SEO 工具集可以幫助您： - 競爭對手研究：揭示競爭對手的自然關鍵字、反向連結策略和PPC 關鍵字- 連結建立：在您的利基市場中找到最強的反向連結機會- 關鍵字研究：獲得最大程度的相關關鍵字創意和看看排名有多難- 網站審核：查找您的網站存在哪些SEO 問題並了解如何解決它們- 內容研究：發現任何主題上最受歡迎的內容，並為您自己的內容找到最佳創意- 排名追蹤：追蹤您和競爭對手的搜尋排名 - 提及監控：每次您或您的品牌在網路上被提及時都會收到電子郵件提醒。 Ahrefs 資料庫擁有超過 110 億個關鍵字和超過 4000 億個索引頁面。這就是 Ahrefs 能夠為其用戶提供最大數據準確性的原因。
Crayon
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Crayon 屢獲殊榮的競爭情報平台可協助您的組織發現並抓住機遇，從而創造可持續的業務優勢。數以萬計的團隊使用 Crayon 的軟體自動捕獲和分析來自數億來源的完整競爭情報 - 外部訊息傳遞和定位、產品和定價變化、招聘計劃、進入市場策略等等。 手動研究不僅耗時，而且還存在風險。當您依賴人力時，您很容易錯失機會和未被發現的威脅。使用 Crayon，您可以自動即時捕捉競爭對手的動作。利用數百萬個競爭情報來源中的一百多種不同資料類型，以掌握產品更新、訊息傳遞樞軸、執行團隊變更等資訊。
Data.ai
data.ai
data.ai 是業界最值得信賴的行動洞察和分析平台。全面了解您取得、保留和吸引客戶所需的行動環境，確定路線圖的優先順序，進入新市場並優化投資報酬率。透過data.ai Intelligence，您可以： • 加快應用程式下載和收入策略• 提高應用程式評級並吸引用戶回頭客• 了解應用程式使用情況在60 多個國家/地區有何不同• 優化您的發布策略和獲取活動• 對您的行動效能進行基準測試對抗競爭對手 data.ai 的使命是幫助客戶打造致勝的行動體驗並實現卓越。該公司成立於2010年，推出了第一個行動市場洞察解決方案。 2020 年，data.ai 推出了廣告分析解決方案 Ascend，成為該領域第一家提供市場洞察和公司自身資料並列視圖以支援關鍵任務業務決策的公司。這些解決方案共同構成了業界最完整的行動效能平台。所有地區和行業的 1,100 多個客戶和 100 萬個連線都依賴 data.ai 來推動他們的行動業務。該公司總部位於舊金山，在全球設有 12 個辦公室。
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® 是一個人工智慧驅動的數位行銷分析平台，可協助行銷團隊做出更好的數據驅動決策。我們易於使用的介面提供了單一的事實來源，使行銷人員能夠即時了解所有行銷活動和管道的績效。利用尖端的機器學習，ASK BOSCO® 發現了透過現有管道和新管道創造更多收入的新機會。我們還提供預測分析功能，使行銷人員能夠創建個人化的報告儀表板並以無與倫比的準確性預測未來的活動。我們獨特的 ASK BOSCO® 指數將您的網域與您所在類別中最接近的競爭對手進行排名。該指數衡量您的線上足跡以及您對有機和付費媒體管道的投資的有效性。 ASK BOSCO® 如何運作？ ASK BOSCO® 的工作原理是從各種來源收集數據，包括您的網站、社群媒體和廣告活動。然後，我們的人工智慧引擎會分析這些數據，以識別趨勢、模式和機會。 ASK BOSCO® 也使用機器學習來預測未來的表現。這使您可以對行銷預算和活動做出更好的決策。使用 ASK BOSCO® 有什麼好處？使用 ASK BOSCO® 有很多好處。以下是一些最重要的內容： - 更好的決策：ASK BOSCO® 為您提供所需的數據和見解，以便您就行銷活動做出更好、更明智的決策。 - 增加收入：ASK BOSCO® 幫助您發現新的機會，從現有和新管道中獲得更多收入。 - 提高效率：ASK BOSCO® 可自動執行數位行銷中涉及的許多任務，從而釋放您的時間，以便您可以專注於更具策略性的活動。 - 降低成本：ASK BOSCO® 可以透過優化預算和更有效地定位行銷活動來幫助您節省行銷活動資金。如果您正在尋找提高數位行銷績效的方法，ASK BOSCO® 是您的完美解決方案。請立即聯絡我們，詳細了解我們如何協助您實現行銷目標。
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker 是一家科技公司，利用人工智慧提供市場數據和預測，從而幫助研究、業務開發或行銷團隊更了解和分析某個產業。該公司的平台使用機器學習和自然語言處理 (NLP) 為客戶提供人工智慧驅動的市場情報平台，加快他們獲取全球產業洞察的速度。
Seobility
seobility.net
Seobility 是一款用於提高網站排名的一體化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的頁面 SEO 審核、反向連結分析和連結建立工具，以及排名追蹤。用於內容優化的 TF*IDF 工具和關鍵字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一體化 SEO 軟體。頁面SEO審核：抓取網站的所有連結頁面，收集並清楚顯示頁面優化的錯誤或問題。每個分析都包含有關如何解決問題和最佳化的詳細資訊和提示。為了持續審查網站並追蹤優化進度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取後提供詳細報告，並在出現嚴重問題時通知使用者。反向連結分析：有關網站反向連結、錨文本、引用網域等的詳細報告。見解。競爭對手分析和連結建設建議完成了這個模組。排名追蹤：每日更新您的關鍵字的桌面和行動 Google 排名數據。使用關鍵字標記等高級功能，例如分析類別或本地化結果。透過監控競爭對手的表現來關注他們。 Seobility SEO 軟體的設計明確地關注品質和可用性。 Seobility 適合 SEO 專業人士以及 SEO 初學者。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一個收入支援平台，使收入團隊能夠推動可持續的收入成長。 GTM Buddy 致力於幫助新一代更聰明的賣家。想像這樣一個世界：人工智慧負責在正確的時間標記和顯示正確的內容，以幫助賣家就地進行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆工作。
Klue
klue.com
Klue 是一個競爭情報平台，旨在幫助產品行銷人員在企業的各個部門收集、組織和傳播競爭情報。 該平台使用人工智慧驅動的分析來匯總和解釋數據，提供對市場趨勢的深入洞察。其主要功能包括能夠集中競爭情報、有效分析數據、創建競爭內容並將其分發到整個組織。 此外，它允許用戶衡量他們在競爭激烈的商業環境中的影響。它還提供了額外的人工智慧功能，旨在節省時間並增強洞察力。 該平台旨在透過提供一系列資源（包括旨在為用戶提供競爭優勢的指南、報告、範本和網路研討會）來協助整個組織的進入市場策略。 除了集中情報和增強洞察力之外，Klue 還專注於資料安全和工具整合。 Klue 使用者體驗的關鍵面向包括將現有工具連接到平台的能力、確保資料保護以及透過人工智慧輔助分析節省時間。 該平台還為用戶提供了將客戶的聲音納入競爭情報的機會，從而更全面地了解市場環境。
VisualPing
visualping.io
視覺化是監控網站變化的最佳工具。只需輸入您想要監控的 URL 並選擇一個區域 - 我們會在偵測到變更時通知您。 視覺化有數百個潛在用例。您的企業可以使用 Visualping 來取得競爭情報、監管情報、合規性管理、網站 QA 和回歸偵測等等。 您甚至可以在個人生活中使用 Visualping 來關注工作機會、缺貨產品、價格、約會、新聞和社交媒體資料。