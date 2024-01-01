競爭情報工具 - 最受歡迎的應用程式 - 西班牙

BOSCO

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ASK BOSCO® 是一個人工智慧驅動的數位行銷分析平台，可協助行銷團隊做出更好的數據驅動決策。我們易於使用的介面提供了單一的事實來源，使行銷人員能夠即時了解所有行銷活動和管道的績效。利用尖端的機器學習，ASK BOSCO® 發現了透過現有管道和新管道創造更多收入的新機會。我們還提供預測分析功能，使行銷人員能夠創建個人化的報告儀表板並以無與倫比的準確性預測未來的活動。我們獨特的 ASK BOSCO® 指數將您的網域與您所在類別中最接近的競爭對手進行排名。該指數衡量您的線上足跡以及您對有機和付費媒體管道的投資的有效性。 ASK BOSCO® 如何運作？ ASK BOSCO® 的工作原理是從各種...