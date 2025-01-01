薪資管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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薪酬管理軟體可協助組織制定和管理員工薪酬方案。該軟體通常被稱為薪酬計劃或解決方案，透過管理儀表板或資料視覺化工具來監督薪資。它有助於創建績效矩陣，產生公司薪酬數據報告，並使組織能夠審查和調整薪酬政策。此外，它還有助於規劃員工獎金、制定激勵措施和建議薪酬調整。 薪酬管理系統通常由人力資源部門採用，使管理者能夠為其團隊制定有效的薪酬策略。這種方法可確保公平的員工薪資並優化薪資預算。 此類軟體可以獨立運行，也可以作為整合的 HRMS 和 HCM 軟體套件的一部分。許多系統與績效管理軟體集成，利用員工績效數據為薪酬決策提供資訊。套件產品還可能包含銷售補償軟體的功能，從而擴大其範圍和實用性。
提議新的應用程式
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
Bob HR
hibob.com
Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。
Lattice
lattice.com
Lattice是一個人員管理平台，提供績效管理、員工參與調查及職業發展工具，幫助提升員工敬業度和績效。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan是一個基於雲端的企業計劃平台，幫助組織簡化預測、預算和方案計劃，促進部門間的協作與一致性。
Vena
vena.io
Vena是一個結合Excel界面的全面財務計劃平台，提供預算、預測及報告功能，適合中大型組織。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome是一個人力資源平台，幫助企業自動化及簡化員工整個生命週期的流程，包括上線、績效管理和員工參與。
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass 是一款獎勵與佣金管理平台，幫助企業設計和自動化複雜的獎勵結構，提升銷售效率並節省預算。
ChartHop
charthop.com
ChartHop 是一個人員操作平台，連接和可視化人力數據，以促進組織的透明度和日常管理。
Salary.com
salary.com
Salary.com是薪酬管理平台，幫助企業制定競爭性薪酬策略，提供可靠薪資數據、分析工具及績效管理整合。
Arcoro
arcoro.com
Arcoro 是專為建築業設計的人力資源管理軟體，提供招募、入職、學習管理等模組，幫助公司管理工人和培訓。
Ravio
ravio.com
Ravio 是歐洲首屈一指的薪酬管理平台，幫助科技公司進行薪酬基準分析和自動職位分級，促進薪酬透明度及提升留才能力。
Figures
figures.hr
Figures 是一個全面的薪酬管理解決方案，幫助公司簡化薪酬管理，提供市場數據基準、薪酬政策及預算計算工具。
Omni HR
omnihr.co
Omni HR是一款全面的人力資源管理軟體，支援員工招聘、入職、管理及薪資計算，簡化HR流程並提高效率。
Comprehensive
comprehensive.io
一個綜合員工薪酬平台，幫助公司制定更好的薪酬決策，無需使用大量電子表格。
Pave
pave.com
Pave是一款薪酬管理平台，提供實時市場數據和簡化的薪酬計劃流程，幫助企業有效管理薪資和股權數據。
OpenComp
opencomp.com
OpenComp是一個幫助企業做出薪酬決策的平台，提供市場數據和薪資基準，支持吸引和留住人才。
Aeqium
aeqium.com
Aeqium是一個薪酬管理平台，幫助組織有效補償和留住員工，並支持數據驅動的薪酬決策。
Xactly
xactlycorp.com
Xactly是一款雲端銷售績效管理解決方案，簡化銷售補償計算，提供數據可見性及分析工具，幫助企業提升銷售績效和透明度。
Plentive
plentive.com
Plentive 是一款強大的獎勵追蹤軟體，可以自動追蹤、計算和管理獎金計畫，以有效管理團隊激勵。
Paidwell
paidwell.io
Paidwell是一款針對高成長、高變化公司的績效薪酬技術，提供數據驅動的競爭性薪酬方案，以吸引和留住人才。
LiveRem
liverem.com
LiveRem 是一個即時人力資源洞察基準平台，與薪資和人力資源系統連接，幫助企業作出數據驅動的決策，提升效率，吸引和留住人才。
Pequity
pequity.com
Pequity 應用程式提供靈活且安全的薪酬規劃解決方案，幫助企業建立卓越的薪酬計劃。
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp是一款薪酬基準分析工具，幫助企業管理薪酬數據並制定更符合市場的薪酬決策，提高招聘和留才效果。
Complete
complete.so
Complete是個應用程式，幫助企業設計、計畫與擴展薪酬制度，適用於從30名員工到超過10,000名員工的公司。
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ 是一款用於管理員工人數和薪酬規劃的軟件，提供人力資源和財務整合平台，涵蓋各種規劃和分析功能。