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薪資管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

薪酬管理軟體可協助組織制定和管理員工薪酬方案。該軟體通常被稱為薪酬計劃或解決方案，透過管理儀表板或資料視覺化工具來監督薪資。它有助於創建績效矩陣，產生公司薪酬數據報告，並使組織能夠審查和調整薪酬政策。此外，它還有助於規劃員工獎金、制定激勵措施和建議薪酬調整。 薪酬管理系統通常由人力資源部門採用，使管理者能夠為其團隊制定有效的薪酬策略。這種方法可確保公平的員工薪資並優化薪資預算。 此類軟體可以獨立運行，也可以作為整合的 HRMS 和 HCM 軟體套件的一部分。許多系統與績效管理軟體集成，利用員工績效數據為薪酬決策提供資訊。套件產品還可能包含銷售補償軟體的功能，從而擴大其範圍和實用性。

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Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice是一個人員管理平台，提供績效管理、員工參與調查及職業發展工具，幫助提升員工敬業度和績效。

Anaplan

Anaplan

anaplan.com

Anaplan是一個基於雲端的企業計劃平台，幫助組織簡化預測、預算和方案計劃，促進部門間的協作與一致性。

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome是一個人力資源平台，幫助企業自動化及簡化員工整個生命週期的流程，包括上線、績效管理和員工參與。

Vena

Vena

vena.io

Vena是一個結合Excel界面的全面財務計劃平台，提供預算、預測及報告功能，適合中大型組織。

Compass

Compass

getcompass.ai

Xoxoday Compass 是一款獎勵與佣金管理平台，幫助企業設計和自動化複雜的獎勵結構，提升銷售效率並節省預算。

ChartHop

ChartHop

charthop.com

ChartHop 是一個人員操作平台，連接和可視化人力數據，以促進組織的透明度和日常管理。

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com是薪酬管理平台，幫助企業制定競爭性薪酬策略，提供可靠薪資數據、分析工具及績效管理整合。

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

Arcoro 是專為建築業設計的人力資源管理軟體，提供招募、入職、學習管理等模組，幫助公司管理工人和培訓。

Ravio

Ravio

ravio.com

Ravio 是歐洲首屈一指的薪酬管理平台，幫助科技公司進行薪酬基準分析和自動職位分級，促進薪酬透明度及提升留才能力。

Figures

Figures

figures.hr

Figures 是一個全面的薪酬管理解決方案，幫助公司簡化薪酬管理，提供市場數據基準、薪酬政策及預算計算工具。

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HR是一款全面的人力資源管理軟體，支援員工招聘、入職、管理及薪資計算，簡化HR流程並提高效率。

Comprehensive

Comprehensive

comprehensive.io

一個綜合員工薪酬平台，幫助公司制定更好的薪酬決策，無需使用大量電子表格。

OpenComp

OpenComp

opencomp.com

OpenComp是一個幫助企業做出薪酬決策的平台，提供市場數據和薪資基準，支持吸引和留住人才。

Aeqium

Aeqium

aeqium.com

Aeqium是一個薪酬管理平台，幫助組織有效補償和留住員工，並支持數據驅動的薪酬決策。

Pave

Pave

pave.com

Pave是一款薪酬管理平台，提供實時市場數據和簡化的薪酬計劃流程，幫助企業有效管理薪資和股權數據。

Xactly

Xactly

xactlycorp.com

Xactly是一款雲端銷售績效管理解決方案，簡化銷售補償計算，提供數據可見性及分析工具，幫助企業提升銷售績效和透明度。

Plentive

Plentive

plentive.com

Plentive 是一款強大的獎勵追蹤軟體，可以自動追蹤、計算和管理獎金計畫，以有效管理團隊激勵。

Paidwell

Paidwell

paidwell.io

Paidwell是一款針對高成長、高變化公司的績效薪酬技術，提供數據驅動的競爭性薪酬方案，以吸引和留住人才。

LiveRem

LiveRem

liverem.com

LiveRem 是一個即時人力資源洞察基準平台，與薪資和人力資源系統連接，幫助企業作出數據驅動的決策，提升效率，吸引和留住人才。

Pequity

Pequity

pequity.com

Pequity 應用程式提供靈活且安全的薪酬規劃解決方案，幫助企業建立卓越的薪酬計劃。

BetterComp

BetterComp

bettercomp.com

BetterComp是一款薪酬基準分析工具，幫助企業管理薪酬數據並制定更符合市場的薪酬決策，提高招聘和留才效果。

Complete

Complete

complete.so

Complete是個應用程式，幫助企業設計、計畫與擴展薪酬制度，適用於從30名員工到超過10,000名員工的公司。

CandorIQ

CandorIQ

candoriq.com

CandorIQ 是一款用於管理員工人數和薪酬規劃的軟件，提供人力資源和財務整合平台，涵蓋各種規劃和分析功能。

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