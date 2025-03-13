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最受歡迎 最近新增 薪資管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

薪酬管理軟體可協助組織制定和管理員工薪酬方案。該軟體通常被稱為薪酬計劃或解決方案，透過管理儀表板或資料視覺化工具來監督薪資。它有助於創建績效矩陣，產生公司薪酬數據報告，並使組織能夠審查和調整薪酬政策。此外，它還有助於規劃員工獎金、制定激勵措施和建議薪酬調整。 薪酬管理系統通常由人力資源部門採用，使管理者能夠為其團隊制定有效的薪酬策略。這種方法可確保公平的員工薪資並優化薪資預算。 此類軟體可以獨立運行，也可以作為整合的 HRMS 和 HCM 軟體套件的一部分。許多系統與績效管理軟體集成，利用員工績效數據為薪酬決策提供資訊。套件產品還可能包含銷售補償軟體的功能，從而擴大其範圍和實用性。