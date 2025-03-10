薪資管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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薪酬管理軟體可協助組織制定和管理員工薪酬方案。該軟體通常被稱為薪酬計劃或解決方案，透過管理儀表板或資料視覺化工具來監督薪資。它有助於創建績效矩陣，產生公司薪酬數據報告，並使組織能夠審查和調整薪酬政策。此外，它還有助於規劃員工獎金、制定激勵措施和建議薪酬調整。 薪酬管理系統通常由人力資源部門採用，使管理者能夠為其團隊制定有效的薪酬策略。這種方法可確保公平的員工薪資並優化薪資預算。 此類軟體可以獨立運行，也可以作為整合的 HRMS 和 HCM 軟體套件的一部分。許多系統與績效管理軟體集成，利用員工績效數據為薪酬決策提供資訊。套件產品還可能包含銷售補償軟體的功能，從而擴大其範圍和實用性。
提議新的應用程式
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
Bob HR
hibob.com
Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。
Lattice
lattice.com
Lattice是一個人員管理平台，提供績效管理、員工參與調查及職業發展工具，幫助提升員工敬業度和績效。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan是一個基於雲端的企業計劃平台，幫助組織簡化預測、預算和方案計劃，促進部門間的協作與一致性。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome是一個人力資源平台，幫助企業自動化及簡化員工整個生命週期的流程，包括上線、績效管理和員工參與。
Vena
vena.io
Vena是一個結合Excel界面的全面財務計劃平台，提供預算、預測及報告功能，適合中大型組織。
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass 是一款獎勵與佣金管理平台，幫助企業設計和自動化複雜的獎勵結構，提升銷售效率並節省預算。
ChartHop
charthop.com
ChartHop 是一個人員操作平台，連接和可視化人力數據，以促進組織的透明度和日常管理。
Salary.com
salary.com
Salary.com是薪酬管理平台，幫助企業制定競爭性薪酬策略，提供可靠薪資數據、分析工具及績效管理整合。
Arcoro
arcoro.com
Arcoro 是專為建築業設計的人力資源管理軟體，提供招募、入職、學習管理等模組，幫助公司管理工人和培訓。
Ravio
ravio.com
Ravio 是歐洲首屈一指的薪酬管理平台，幫助科技公司進行薪酬基準分析和自動職位分級，促進薪酬透明度及提升留才能力。
Figures
figures.hr
Figures 是一個全面的薪酬管理解決方案，幫助公司簡化薪酬管理，提供市場數據基準、薪酬政策及預算計算工具。
Omni HR
omnihr.co
Omni HR是一款全面的人力資源管理軟體，支援員工招聘、入職、管理及薪資計算，簡化HR流程並提高效率。
Comprehensive
comprehensive.io
一個綜合員工薪酬平台，幫助公司制定更好的薪酬決策，無需使用大量電子表格。
OpenComp
opencomp.com
OpenComp是一個幫助企業做出薪酬決策的平台，提供市場數據和薪資基準，支持吸引和留住人才。
Aeqium
aeqium.com
Aeqium是一個薪酬管理平台，幫助組織有效補償和留住員工，並支持數據驅動的薪酬決策。
Pave
pave.com
使用 Pave 進行有競爭力、負責任的支付。 Pave 提供即時數據和簡化的薪酬規劃工作流程，以有效管理公司的最大支出。連接您的 HRIS 以存取大約 8,000 家公司的薪資和股權數據。
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xactlycorp.com
可預測性。盈利能力。彈性。 將您公司的收入營運轉變為智慧收入引擎。適應不斷變化的市場條件，同時增加收入和利潤。 歡迎來到 Xactly 的智慧收入平台
Plentive
plentive.com
Plentive 是最強大的激勵追蹤軟體。您可以自動追蹤、計算和管理您的獎金計劃。透過我們輕鬆的激勵管理平台激勵您的團隊並提高公司績效。
Paidwell
paidwell.io
Paydwell 是一種針對高成長、高變革公司的績效薪酬技術。有競爭力的、數據驅動的薪酬計劃，吸引並留住您成功所需的人才。
LiveRem
liverem.com
LiveRem 是一個即時人力資源洞察基準測試平台。 LiveRem 成立於 2024 年，直接連接到薪資和人力資源系統，提供始終在線的人力資源見解，並將其與市場其他產品進行比較。 LiveRem 協助客戶做出數據驅動的決策、節省時間並提高成本效率。最終，LiveRem 幫助組織吸引和留住人才。 LiveRem 目前在新西蘭和澳洲推出，很快就會在新加坡和杜拜推出。
Pequity
pequity.com
透過最靈活、最安全的薪酬規劃解決方案建構世界級的薪酬計畫。
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp 提供業界最強大且最容易使用的薪酬基準測試解決方案。 BetterComp 旨在幫助企業度過大規模市場定價的艱鉅過程，由來自 Salary.com、PayFactors 和 MarketPay 等公司的市場定價專家創建，他們親眼目睹了市場定價 20 年來沒有發展，並做出了這樣的決定一定有一個更好的方法。我們幫助您使用您自己的家庭和級別對全球職位目錄進行市場定價。透過大規模應用不同的削減方式來比較和對比它們的影響。使用我們的異常值檢測來幫助發現定價政策的異常情況。只需點擊幾下滑鼠，我們強大的報告選項即可讓您深入了解您的數據。
Complete
complete.so
Complete 允許公司創建、規劃和擴展其薪酬實踐。從錄用通知書到建立等級和薪資範圍，Complete 可讓您從 30 名員工輕鬆擴展到 10,000 多名員工。
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ 是用於管理員工人數和薪酬計劃的軟體。員工佔所有營運支出的 70% 以上，但仍透過表格和電子郵件進行管理。我們在 1 個平台上管理所有人員的支出，並將其整合到您的財務和人力資源堆疊中。 產品能力包括： - 員工人數和回填計劃 - 跨部門的人員預算方案 - 績效週期規劃 - 分析，包括員工流動、招募勝負、現金消耗