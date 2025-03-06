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薪酬管理軟體可協助組織制定和管理員工薪酬方案。該軟體通常被稱為薪酬計劃或解決方案，透過管理儀表板或資料視覺化工具來監督薪資。它有助於創建績效矩陣，產生公司薪酬數據報告，並使組織能夠審查和調整薪酬政策。此外，它還有助於規劃員工獎金、制定激勵措施和建議薪酬調整。 薪酬管理系統通常由人力資源部門採用，使管理者能夠為其團隊制定有效的薪酬策略。這種方法可確保公平的員工薪資並優化薪資預算。 此類軟體可以獨立運行，也可以作為整合的 HRMS 和 HCM 軟體套件的一部分。許多系統與績效管理軟體集成，利用員工績效數據為薪酬決策提供資訊。套件產品還可能包含銷售補償軟體的功能，從而擴大其範圍和實用性。
提議新的應用程式
Paycor
paycor.com
薪資使領導者能夠現代化人們管理人員的各個方面，以便他們可以專注於真正重要的事情：建立獲勝的團隊。統一的HCM解決方案確保員工數據位於一個地方，因此您無需切換平台，訪問多個系統或重新關鍵信息。自動化乏味的工作，減輕合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並通過強大的分析和見解深入了解您的業務。
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass 是一個激勵和佣金管理平台，可協助企業增加收入並將其最大的銷售費用轉化為業務成長動力。我們協助銷售和收入營運團隊設計、規劃、自動化和簡化複雜的激勵和佣金結構。憑藉類似遊戲的元素、獎勵、認可、溝通和分析功能，Compass 讓您能夠吸引並增強您的創收團隊。結果是——提高了銷售效率、加快了銷售業績、減少了激勵處理時間、節省了激勵預算等等。 Compass 適用於不同產業，支援不同的用例，從銀行到金融服務、保險、快速消費品、SaaS 和物流等。將 Compass 連接到您的 CRM、HCM、ERP 或任何日常工作工具。它預先建立了與 Hubspot、Salesforce、Close.io、Leadsquared、GSheet 等流行工具的整合。憑藉 API、Web 和行動應用程式、具有 SSO 的應用程式以及可供選擇的 SDK 選項等部署方法，Compass 易於實施並隨著您的發展而擴展。
Plentive
plentive.com
Plentive 是最強大的激勵追蹤軟體。您可以自動追蹤、計算和管理您的獎金計劃。透過我們輕鬆的激勵管理平台激勵您的團隊並提高公司績效。
Paidwell
paidwell.io
Paydwell 是一種針對高成長、高變革公司的績效薪酬技術。有競爭力的、數據驅動的薪酬計劃，吸引並留住您成功所需的人才。
LiveRem
liverem.com
LiveRem 是一個即時人力資源洞察基準測試平台。 LiveRem 成立於 2024 年，直接連接到薪資和人力資源系統，提供始終在線的人力資源見解，並將其與市場其他產品進行比較。 LiveRem 協助客戶做出數據驅動的決策、節省時間並提高成本效率。最終，LiveRem 幫助組織吸引和留住人才。 LiveRem 目前在新西蘭和澳洲推出，很快就會在新加坡和杜拜推出。
Pequity
pequity.com
透過最靈活、最安全的薪酬規劃解決方案建構世界級的薪酬計畫。
Figures
figures.hr
Figures 是完整的薪酬管理解決方案，可簡化（並揭開薪酬的神秘面紗！）並幫助公司更好地衡量、規劃、調整和傳達其薪酬決策。借助數字，您可以獲得完整的薪酬手冊，其中包含10 萬多個數據點進入我們的市場數據基準、清晰且全面的薪酬政策、帶有共享中心的完整薪資範圍構建器以及強大的薪酬計劃預算計算器，以最好地定義您的下一次加薪預算;整合為一個簡單、可擴展的解決方案。 Figures 受到數千家歐洲頂級企業（從新創公司到知名品牌）的信賴，旨在透過推動更有效率、更公平的員工獎勵決策，幫助企業在整個薪酬流程中節省時間和金錢。
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp 提供業界最強大且最容易使用的薪酬基準測試解決方案。 BetterComp 旨在幫助企業度過大規模市場定價的艱鉅過程，由來自 Salary.com、PayFactors 和 MarketPay 等公司的市場定價專家創建，他們親眼目睹了市場定價 20 年來沒有發展，並做出了這樣的決定一定有一個更好的方法。我們幫助您使用您自己的家庭和級別對全球職位目錄進行市場定價。透過大規模應用不同的削減方式來比較和對比它們的影響。使用我們的異常值檢測來幫助發現定價政策的異常情況。只需點擊幾下滑鼠，我們強大的報告選項即可讓您深入了解您的數據。
OpenComp
opencomp.com
OpenComp 讓高成長公司能夠利用薪資情報自信地做出最佳業務決策。超過 2,000 家公司使用 OpenComp 以公平、一致的方式吸引和授權頂尖人才，其中包括 Calm、DataRobot、Discord、DrChrono、Figma、Medium、Mosaic、Mux 和 Reddit。 OpenComp 由 Salesforce 創辦人力資源團隊 Thanh Nguyen 和 Nancy Connery 於 2021 年創立，已從摩根大通、TIME Ventures（Marc Benioff 的投資基金）、8VC 等機構籌集了 2,400 萬美元的風險投資。 OpenComp 可供員工數量不超過 50 名的組織免費使用，其他組織則根據規模和需求提供分級定價和服務。在 www.opencomp.com 上註冊並透過 www.linkedin.com/opencomp 進行連線。
Ravio
ravio.com
作為歐洲排名第一的薪酬管理平台，Ravio 幫助領先的科技公司吸引、留住和激勵頂尖人才。人力資源和整體薪資領導者使用 Ravio 的即時薪資基準測試和自動職位分級來自信地傳達他們的薪資策略，解鎖全公司的薪資透明度，並在縮小性別薪資差距方面發揮領導作用。一切只需幾分鐘，而不是幾個月。 Ravio 可以輕鬆查看、分析、刷新和共享薪資範圍，這些薪資範圍是根據歐洲最可靠的人才市場數據不斷校準的。這意味著不再需要電子表格。輕鬆的薪酬審查週期。以及公平、透明的薪酬。從顛覆性新創公司到老牌企業，歐洲發展最快的公司都信賴 Ravio 來加速其薪資管理、改善流程並使人才成為成長槓桿。
Aeqium
aeqium.com
Aeqium 是一個全面的薪酬管理平台，可協助您補償、留任和發展團隊。經理、招募人員和人力資源團隊使用 Aeqium 更有效率地做出更好的薪酬決策並更快地發展業務。 Aeqium 提供了一套強大的工具來簡化和現代化您的團隊薪酬方式。您可以： * 使用 Aeqium 的可設定工作流程來運作高效率的薪資週期。 * 使用互動式聘用信以有趣、品牌化的方式向求職者解釋薪酬，該聘用信將總獎勵可視化，並透過可自訂的圖像、顏色和影片展示您公司的個性。 * 快速協作制定更好的薪酬決策，薪酬範圍和報價數據觸手可及。 * 透過自動捕捉候選人競爭報價中的報價成功指標和數據點來做出數據驅動的薪酬決策，以適應競爭激烈的就業市場。 * 即時了解薪酬數據和薪酬公平，並在問題開始之前解決問題。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一體化人力資源管理軟體，它重新定義了企業進行員工管理的方式。他們的使命很明確：幫助現代公司培養敬業且高績效的團隊。需點擊幾下即可造訪亞洲及其他地區。借助 Omni，您和您的團隊的寶貴時間不再浪費在資料輸入或管理任務上，而是用於推動業務成長的策略計劃和有意義的互動。
Complete
complete.so
Complete 允許公司創建、規劃和擴展其薪酬實踐。從錄用通知書到建立等級和薪資範圍，Complete 可讓您從 30 名員工輕鬆擴展到 10,000 多名員工。
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ 是用於管理員工人數和薪酬計劃的軟體。員工佔所有營運支出的 70% 以上，但仍透過表格和電子郵件進行管理。我們在 1 個平台上管理所有人員的支出，並將其整合到您的財務和人力資源堆疊中。 產品能力包括： - 員工人數和回填計劃 - 跨部門的人員預算方案 - 績效週期規劃 - 分析，包括員工流動、招募勝負、現金消耗
Comprehensive
comprehensive.io
一體化員工薪酬平台，可幫助公司做出更好的薪酬決策 - 無需一千個電子表格。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan 是一種查看、規劃和經營業務的變革性方式。 Anaplan 使用其專有的 Hyperblock™ 技術，讓您能夠了解即時效能並預測未來結果，以便更快、更自信地做出決策。 Anaplan 支援整個企業的互聯策略和規劃，以推動您的業務向前發展。 Anaplan 總部位於舊金山，在全球擁有 200 多個合作夥伴和 2,000 多個客戶。 G2 類別包括：企業績效管理、預算與預測、薪酬管理、銷售與營運規劃、銷售績效管理、銷售規劃、供應鏈規劃與勞動力管理。
Pave
pave.com
使用 Pave 進行有競爭力、負責任的支付。 Pave 提供即時數據和簡化的薪酬規劃工作流程，以有效管理公司的最大支出。連接您的 HRIS 以存取大約 8,000 家公司的薪資和股權數據。
Xactly
xactlycorp.com
可預測性。盈利能力。彈性。 將您公司的收入營運轉變為智慧收入引擎。適應不斷變化的市場條件，同時增加收入和利潤。 歡迎來到 Xactly 的智慧收入平台
Vena
vena.io
Vena 是唯一一個完整的規劃平台，能夠幫助和激勵企業領導者以及財務和營運專業人士進行 Plan To Grow™。洛書利用洛書成長引擎、SaaS 平台和方法中 Excel 介面的熟悉性和靈活性，為您的計劃提供支援並引導您的成長之旅。超過 1,500 家世界領先的公司與 Vena 一起成長，包括耐吉、可口可樂聯合公司和堪薩斯城酋長隊。此外，洛書也與100多家世界級合作夥伴合作。 G2 類別包括：企業績效管理 (CPM) 軟體、預算和預測軟體、財務結算軟體、銷售績效管理軟體等。
Salary.com
salary.com
Salary.com 是提供雇主報告的有關員工薪酬水平以及薪酬相關最佳實踐、趨勢和政策的可靠資訊的領先目的地。我們基於雲端的軟體和無與倫比的領域知識可幫助各種規模的企業簡化人與人之間的聯繫，並支付費用以贏得人才之戰，同時為個人提供他們需要的工具、建議和數據，以了解並充分發揮其收入潛力。
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們被Fast Company 評為全球最具創新力的公司之一，並被《新聞周刊》評為美國最偉大的工作場所之一，並被Top Workplaces 評為美國最佳雇主。 Paycom 在美國擁有約 36,820 名客戶（截至 2023 年 12 月 31 日），比上年增長 1%。 2014 年 4 月 15 日，Paycom 成為一家上市公司，其股票在紐約證券交易所上市交易，股票代號為 PAYC。 2020年初，該公司加入標準普爾500指數。
Leapsome
leapsome.com
Lovepsome是AI驅動的人力資源卓越和高性能團隊的人民平台。它可以自動化，連接和簡化整個員工生命週期的所有人力資源流程，從入職和績效管理到員工的敬業度和發展。 超過1,600家具有前瞻性的公司的首席執行官，經理和人力資源團隊信任飛躍，可以通過智能見解來提升他們的人民戰略，以實現更好的人決策，AI的能力，可以使未來的人力資源工具包以及內置的最佳實踐以及開發，吸引人的最佳實踐，並保持頂尖人才。
Lattice
lattice.com
Lattice是人民管理平台，它匯集了所有工具，工作流和見解，以幫助組織在獲獎文化中發展參與和高性能的員工。通過將持續的績效管理，員工敬業度調查，薪酬管理和職業發展工具結合在一起，Lattice可以提供人力資源和人員團隊使用的強大人員分析，以推動有影響力的業務成果。 Lattice連續三年排名第500家增長最快的私營公司，並將99％的員工評為工作場所，為全球5,000多名客戶提供服務，包括Slack，Cruise和Reddit。
Bob HR
hibob.com
鮑勃（Bob）是人力資源平台，簡化了人們的管理並為每個員工（駕駛參與，文化和生產力）進行現代化的工作經驗。鮑勃（Bob）可以為您的操作方式配置 - 建造，遠程或混合動力工作。它使人力資源和經理能夠提高績效和保留率，從而導致更健康，更有生產力的團隊。 使用Bob，您可以使用自動化工作流程來簡化核心人力資源流程，例如入職，績效管理和薪酬管理，以提高效率，涵蓋所有接觸點並節省寶貴的時間。 Bob提供了可實時的可量化數據，可以為影響底線的戰略決策提供信息。鮑勃（Bob）幫助充滿活力的公司為員工帶來了最好的成績。 Hibob在美國，英國，歐洲，以色列和澳大利亞的敬業團隊每天都在為1400多家現代，快速增長的中型企業服務。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是現代勞動力的全球人民平台。 Dayforce是企業HCM解決方案，將工資單，人力資源，福利，人才管理，勞動力管理等組合在單個雲應用程序中，以供電當今的無限勞動力。 Dayforce幫助提供經驗，以幫助組織解鎖其全部勞動力潛力，並充滿信心地運作，無論他們在世界上的運作方式如何。 Dayforce總部位於多倫多，安大略省和明尼蘇達州的明尼阿波利斯，全球運營。該公司的品牌承諾使工作生活變得更好，這不僅是對客戶的承諾，而且對自己的人民和社區的日常工作所做的承諾。 關鍵產品領域： * hris *全球工資單，按需工資 * 好處 *勞動力管理，包括時間和出勤和任務管理 *人才獲取，包括招聘和入職 *人才管理，包括績效管理，繼任計劃，薪酬管理，參與調查和集成學習管理系統 *高級報告，分析和儀表板 *通過Dayforce Mobile應用程序人力資源自助服務
ChartHop
charthop.com
Charthop是一個充滿活力的人員操作平台，可通過洞察力，一致性和行動來連接和可視化所有人的數據，以增強組織的能力。 Charthop的使命是在組織內建立健康的透明度，以使員工和組織蓬勃發展。 Charthop充滿活力的人員操作平台，通過洞察力，一致性和行動將人們的數據連接並形象化為增強組織的能力。 Charthop的人民運營平台為人力資源提供了新的方法，是人們數據的統一來源，也是日常計劃，流程和計劃的主要行動點。從人和財務高管到經理和員工，夏街是為組織中的每個人設計的。 Charthop通過在HR Tech堆棧中的強大集成使用數十個平台，可以為1Password，Yipitdata，BetterCloud和Starburst提供服務。 Charthop由Ian White於2019年成立，由Andreessen Horowitz和Cox Enterprises的支持。
Arcoro
arcoro.com
建築公司和承包商有特殊的勞動力管理需求，Arcoro 提供了一套模組化建築人力資源軟體，使公司能夠成功解決這些需求。 Arcoro 是唯一一家專注於建築行業的人力資源技術公司，提供解決方案來幫助公司僱用、管理和培養其後台、專業和熟練的貿易勞動力。 Arcoro 的模組套件包括： • 申請人追蹤 • 入職培訓 • 學習管理 • 核心人力資源 • 福利 • ExakTime 時間/出席追蹤 • 薪資管理 • 績效管理與繼任計畫。公司可以選擇利用一個或所有模組，許多客戶從一兩個模組開始，然後隨著需求的變化或組織的發展而添加更多模組。 Arcoro 套件中的模組完全集成，但它們也與其他建築技術集成，包括專案管理、勞動力管理和會計系統。 Arcoro 與其他領先的建築技術供應商保持著牢固的合作夥伴關係，以確保為客戶提供無縫體驗。北美超過 8,000 家各種規模的建築公司和承包商都依賴 Arcoro 來幫助他們滿足人力資源需求。每天有超過 100 萬名建築專業人員使用 Arcoro 產品上下班。 Arcoro 致力於為現場和辦公室的員工提供最佳體驗。欲了解更多信息，請訪問我們的網站 www.arcoro.com。
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