Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

✨ WebCatalog Desktop ✨ 使用 WebCatalog Desktop 將網站轉換為桌面應用程式——您的一體化工具，可用來管理應用程式和帳戶。在多個帳戶間輕鬆切換，依工作流程整理應用程式，並存取為 Mac 與 Windows 精選的桌面應用程式目錄。 下載 WebCatalog 了解更多

最受歡迎 最近新增 商品/能源交易、交易與風險管理 (CTRM/ETRM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

商品和能源交易、交易和風險管理 (CTRM/ETRM) 軟體監管與商品買賣相關的所有活動，包括石油、穀物、金屬和精煉產品。該軟體可協助公司規劃採購和銷售策略、監控價格和管理商品加工量。鑑於大宗商品價格在類似證券交易所的交易平台上波動，有效的風險管理對於防止財務損失至關重要。 CTRM/ETRM 主要由需要取得營運所需原料的採購專業人員使用。 此外，CTRM/ETRM 可以與會計軟體和 ERP 系統集成，以處理交易的財務方面。與供應鏈管理工具的整合對於追蹤商品需求和庫存水準也很重要。