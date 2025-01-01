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最受歡迎 最近新增 協作白板軟體 - 最受歡迎的應用程式

協作白板軟體提供了一個統一的互動式設計空間，團隊成員可以在其中同時編輯和分享裝置上的內容。顧名思義，協作白板工具通常會模仿實體白板的外觀和感覺。這些工具具有一系列功能，使用戶能夠在靈活且可自訂的環境中設計、交流、保存和分享內容。 儘管這些直觀且用戶友好的工具特別受到設計和專案管理團隊的歡迎，但它們對廣泛的學科都有好處。雖然許多協作白板解決方案是獨立產品，但有些解決方案整合到其他設計軟體或視覺協作平台中。