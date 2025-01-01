協作白板軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
協作白板軟體提供了一個統一的互動式設計空間，團隊成員可以在其中同時編輯和分享裝置上的內容。顧名思義，協作白板工具通常會模仿實體白板的外觀和感覺。這些工具具有一系列功能，使用戶能夠在靈活且可自訂的環境中設計、交流、保存和分享內容。 儘管這些直觀且用戶友好的工具特別受到設計和專案管理團隊的歡迎，但它們對廣泛的學科都有好處。雖然許多協作白板解決方案是獨立產品，但有些解決方案整合到其他設計軟體或視覺協作平台中。
提議新的應用程式
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。
Miro
miro.com
米羅（Miro）是一個視覺協作平台，讓分散的團隊可以在線上共同創建、設計和討論專案，支援即時協作和文檔編輯。
Scrintal
scrintal.com
Scrintal 是一款視覺化筆記和思維導圖工具，幫助用戶組織和連接思想，並在一個空間中查看筆記的概覽和細節。
Lucid
lucid.co
Lucid是一個視覺協作套件，幫助團隊進行虛擬白板、智能圖表和雲端可視化，以將計劃從初步構想到成功實施。
Padlet
padlet.com
Padlet是一個數字畫布，允許用戶創建、共享和協作各種內容，適用於教育及專業環境。用戶可以使用文本、圖像、視頻等多媒體形式表達想法。
MURAL
mural.co
壁畫是一個數字工作空間，幫助團隊在視覺上協作和創新，支持實時共享想法和管理項目。
Magma
magma.com
Magma 是一個數位繪畫應用，讓藝術家和工作室在共享畫布上即時共同創作，無需安裝軟體。
Webex
webex.com
Webex 網絡研討會是一個可擴展的平台，支持不同規模的網絡研討會並提供多語言翻譯、互動功能和分組會議。
Explain Everything
explaineverything.com
解釋所有內容是一個互動白板應用，支持即時創建多媒體內容、錄製視頻和遠程協作，便於在教學和演示中使用。
Gliffy
gliffy.com
Gliffy是一款圖解工具，使用者可以創建流程圖、UML圖和組織結構圖，並與Confluence和Jira等平台無縫整合。
Creately
creately.com
Creately是一個視覺協作平台，支持團隊從構思到執行，提供各種框架、流程圖和模板以促進項目管理和協作。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix是一個在線白板平台，方便用戶進行實時協作、思想映射、以及原型設計，支持多種創作和數據可視化任務。
Fibery
fibery.io
Fibery是一個無代碼工作管理平台，幫助團隊整合客戶反饋、項目計劃，並提高工作效率，適合中小型團隊使用。
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard 是一個安全的線上協作白板，支持團隊即時和非即時合作，便於管理項目和分享想法。
Ayoa
ayoa.com
Ayoa是一款集思維圖、任務管理和團隊協作於一體的應用程式，幫助用戶視覺化計劃和執行項目。
Switchboard
switchboard.app
總機是一個以非同步為首的協作平台，使用戶能快速分享想法、反饋和做決策，減少會議時間，提高效率。
Weje
weje.io
Weje是一個免費的在線協作工具，幫助團隊在虛擬白板上收集、組織和分享信息，並促進實時合作與項目管理。
Cacoo
cacoo.com
Cacoo是一款在線圖表工具，用於實時協作，支持流程圖、線框等圖表的創建和分享，適合團隊和個人使用。
Limnu
limnu.com
Limnu是一款在線白板應用程序，允許團隊進行即時協作和集思廣益，支持多設備操作，簡單易用。
Aha!
aha.io
Aha!是一款產品開發軟體，提供工具支持產品經理有效管理策略、簡化流程和增強團隊合作。
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards.io是一個數字協作平台，提供虛擬畫布，支持實時協作和項目管理工具整合，幫助團隊提高生產力。
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard 是一個互動白板，適用於企業培訓、在線輔導和教育機構，提供自定義解決方案和用戶認證功能。
Collaboard
collaboard.app
Collaboard 是一個線上協作白板工具，適合遠程團隊合作，提供實時協作、無限畫布和多種模板，支持多平台整合。
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon是一個線上協作平台，提供多種視覺工具以促進會議中的參與度和生產力，支援多種流行服務的整合。
Allo
allo.io
Allo是一個整合化的遠端工作空間，讓團隊可以實時協作、進行視頻會議、文件管理和專案管理，提升工作效率。
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ是一個線上白板平台，提供協作工具以促進團隊討論、思考、文件共享和簡報，適合遠程和現場團隊使用。
ezTalks
eztalks.com
ezTalks 是一款提供網絡會議與視頻會議解決方案的應用，支持高畫質視頻、音訊聊天、螢幕分享等功能，促進團隊協作。
Draft.io
draft.io
Draft.io是一個靈活的協作工作空間，讓用戶以視覺方式進行工作和創作。
Stormboard
stormboard.com
Stormboard 是一個協作平台，將非結構化互動轉換為有組織的工作區，支持遠程合作、集思廣益與任務管理。
Bluescape
bluescape.com
Bluescape是一個虛擬工作區平台，促進團隊的協作與生產力，提供文件共享、視頻會議及角色訪問控制等功能。
Idea Morph
trymorph.com
Morph 是一個非同步的引導式個人腦力激盪工具，幫助用戶推進創意，而不是在無盡的白板上反覆思考。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一個線上協作與腦力激盪工具，提供白板、看板、流程圖、聊天、事件和甘特圖等功能，無需切換多個應用程式。
DigStack
digstack.com
DigStack是一個安全的數字平台，提供實時白板協作、數據管理和組織功能，幫助用戶高效管理數字資產。
IdeaFlip
ideaflip.com
IdeaFlip是一款協作頭腦風暴工具，幫助團隊快速整理和完善想法，無論是同處一室還是遠在天涯。
Hoylu
hoylu.com
Hoylu是一款協作工作區應用程序，支持實時創建、分享和管理內容，促進團隊無縫溝通與合作。
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar是一個雲端網絡研討會軟體，幫助團隊管理網絡研討會和線上會議，具備互動、銷售分析及錄影等功能。
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop是一個AI驅動的產品管理平台，幫助團隊從發現到交付有效管理產品，集成反饋，增強合作，簡化工作流程。
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow 是一個安全的視頻會議和螢幕共享應用，無需下載，支持多螢幕共享和虛擬白板，適合團隊協作。
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase 是一個線上協作平台，協助團隊透過設計思維解決問題、開發新想法並創建創新解決方案。
Meahana
meahana.io
Meahana是一個視覺協作工具，具備30多種可自訂活動類型，用於創建和促進會議與工作坊，提升對齊與決策能力。