協作白板軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
協作白板軟體提供了一個統一的互動式設計空間，團隊成員可以在其中同時編輯和分享裝置上的內容。顧名思義，協作白板工具通常會模仿實體白板的外觀和感覺。這些工具具有一系列功能，使用戶能夠在靈活且可自訂的環境中設計、交流、保存和分享內容。 儘管這些直觀且用戶友好的工具特別受到設計和專案管理團隊的歡迎，但它們對廣泛的學科都有好處。雖然許多協作白板解決方案是獨立產品，但有些解決方案整合到其他設計軟體或視覺協作平台中。
提議新的應用程式
Draft.io
draft.io
利用 Draft.io 靈活的協作工作空間，利用視覺化工作的力量。
Weje
weje.io
Weje是一個免費的在線協作工具，幫助團隊在虛擬白板上收集、組織和分享信息，並促進實時合作與項目管理。
Scrintal
scrintal.com
Scrintal 是一款視覺化筆記和思維導圖工具，幫助用戶組織和連接思想，並在一個空間中查看筆記的概覽和細節。
Magma
magma.com
加入由超過 100 萬藝術家和工作室組成的社區，使用 Magma 在共享畫布上即時進行數位繪畫進行腦力激盪和構思。直接在瀏覽器中啟動協作繪圖會話，無需安裝軟體。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix是一個在線白板平台，方便用戶進行實時協作、思想映射、以及原型設計，支持多種創作和數據可視化任務。
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar是一個雲端網絡研討會軟體，幫助團隊管理網絡研討會和線上會議，具備互動、銷售分析及錄影等功能。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
ezTalks
eztalks.com
ezTalks 是一款提供網絡會議與視頻會議解決方案的應用，支持高畫質視頻、音訊聊天、螢幕分享等功能，促進團隊協作。
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow 是第一個完全加密的視訊會議、螢幕分享和對話智慧解決方案，易於使用且無需下載。憑藉同時共享多個螢幕、在虛擬白板上集思廣益以及讓與會者暫停和放大演示內容的能力 - CollabNow 提供了一種更加身臨其境、安全可靠的方式，以無與倫比的價格進行虛擬協作。
Hoylu
hoylu.com
Hoylu是一款協作工作區應用程序，支持實時創建、分享和管理內容，促進團隊無縫溝通與合作。
Switchboard
switchboard.app
總機是一個以非同步為首的協作平台，使用戶能快速分享想法、反饋和做決策，減少會議時間，提高效率。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一種線上協作和腦力激盪工具，我們正在解決因在多個應用程式之間切換以與您的團隊協作而出現的問題。我們透過在單一應用程式下提供白板、看板、流程圖、文件、聊天、事件、甘特圖等工具來解決這個問題。因此，無需再在不同的應用程式之間切換，並使用 Midlap 完成更多工作。
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop（prodeasy的新名稱）是全球各種規模和企業主的有遠見的產品團隊，是一個以AI為中心的SaaS客戶為中心的產品管理和發現平台。了解客戶，問題，策略並啟動成功。免費在https://app.prodeasy.com/register上免費嘗試？ •為這些關鍵業務和產品相關的問題提供解決方案： - 我們的客戶是誰？我們要解決什麼問題？我們的解決方案會有市場嗎？您的策略在財務上是合理的嗎？我們將如何保持紀律和專注？我們正在執行戰略嗎？ •易用性：用戶友好的接口，用於快速入門。 •只有無縫連接連續發現過程的所有敏捷產品開發階段的平台•僅支持從構想到價值實現的產品管理的平台。由所有模塊組成 - 傾聽，協作，構思，策略，定義，設計，原型/MVP，構建，啟動，衡量和學習，同時將客戶留在中心。 •僅支持所有產品開發階段的工具中實驗和想法驗證的平台•僅平台可以通過平台提供智能教練
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards.io是一個數字協作平台，提供虛擬畫布，支持實時協作和項目管理工具整合，幫助團隊提高生產力。
DigStack
digstack.com
DigStack是一個安全的數字平台，提供實時白板協作、數據管理和組織功能，幫助用戶高效管理數字資產。
IdeaFlip
ideaflip.com
IdeaFlip是一款協作頭腦風暴工具，幫助團隊快速整理和完善想法，無論是同處一室還是遠在天涯。
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard 是一款互動式白板，最適合►企業培訓平台►線上輔導企業►學校►使用白板的教育機構我們提供的解決方案適用於： ►白色標籤/自訂網域或子網域、品牌商標和配色方案、完全客製化的登陸頁面/、 ►將LiveBoard 嵌入現有解決方案/根據請求自動驗證您的用戶，無需LiveBoard 帳戶、接收看板、會話和來自服務器的錄音.../ ► 根據您的業務需求完全可客製化的解決方案需要更多詳細信息，請隨時透過 [email protected] 聯繫我們
Idea Morph
trymorph.com
Morph 是一款非同步、引導式個人腦力激盪工具，可以推動您的想法向前發展，而不是在無休止的白板上放大和縮小。它就像您最喜歡的 Miro 腦力激盪模板，但卻是自動化的，不需要主持人。
Meahana
meahana.io
Meahana 是一款視覺化協作工具，具有 30 多種活動類型，可輕鬆自訂以創建和促進會議和研討會，從而加速協調並改善決策。
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase 是由創新顧問公司 Treehouse Innovation 打造的線上協作平台，旨在促進和簡化設計思維和創新的過程。它幫助團隊和組織共同解決複雜問題、開發新想法並創建創新解決方案。 Sprintbase 提供了一個結構化框架，用於引導團隊完成設計思維的各個階段，通常包括與使用者產生共鳴、定義問題、構思解決方案、原型設計和測試。該平台提供工具和範本來支援流程的每個階段，讓團隊更輕鬆地協作、分享想法和追蹤進度。
Explain Everything
explaineverything.com
解釋所有內容是一個互動白板應用，支持即時創建多媒體內容、錄製視頻和遠程協作，便於在教學和演示中使用。
Aha!
aha.io
Aha!是一款產品開發軟體，提供工具支持產品經理有效管理策略、簡化流程和增強團隊合作。
Allo
allo.io
滿足您的第一個遠程工作區。從字面上看，讓每個人都進入同一頁面。告別您乏味的文字交流。嘗試溝通，進化 - 更具互動性，沉浸式和樂趣。 與您的團隊合作的新方法。白板，視頻會議，文檔和項目管理。 Allo是想法像白板一樣流動的地方，但保持井井有條。計劃，分享和協作而沒有混亂。 為什麼選擇Allo？ *統一的駕駛艙視圖：告別多個應用程序的混亂。使用集中式樞紐，用戶可以集成所有工具，構建自定義儀表板，並具有統一的搜索和收件箱。 * OKR掌握：設置，跟踪和實現目標和關鍵結果。 Allo為目標帶來了清晰度，幫助團隊保持一致和專注。 *項目管理完善：從成立到完成，輕鬆管理項目。協作，分配任務並達到里程碑。 *視覺白板：捕獲和可視化思想。從集思廣益會議到項目文檔，白板將想法帶入了生活。
Ayoa
ayoa.com
Ayoa是一款集思維圖、任務管理和團隊協作於一體的應用程式，幫助用戶視覺化計劃和執行項目。
Bluescape
bluescape.com
Bluescape是一個虛擬工作區平台，促進團隊的協作與生產力，提供文件共享、視頻會議及角色訪問控制等功能。
Cacoo
cacoo.com
Cacoo是一款在線圖表工具，用於實時協作，支持流程圖、線框等圖表的創建和分享，適合團隊和個人使用。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。
Collaboard
collaboard.app
Collaboard 是一個線上協作白板工具，適合遠程團隊合作，提供實時協作、無限畫布和多種模板，支持多平台整合。
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard 是一個安全的線上協作白板，支持團隊即時和非即時合作，便於管理項目和分享想法。
Creately
creately.com
Creately是一個視覺協作平台，支持團隊從構思到執行，提供各種框架、流程圖和模板以促進項目管理和協作。
Miro
miro.com
米羅（Miro）是一個視覺協作平台，讓分散的團隊可以在線上共同創建、設計和討論專案，支援即時協作和文檔編輯。
Fibery
fibery.io
Fibery是一個無代碼工作管理平台，幫助團隊整合客戶反饋、項目計劃，並提高工作效率，適合中小型團隊使用。
Gliffy
gliffy.com
Gliffy是一款圖解工具，使用者可以創建流程圖、UML圖和組織結構圖，並與Confluence和Jira等平台無縫整合。
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ是一個線上白板平台，提供協作工具以促進團隊討論、思考、文件共享和簡報，適合遠程和現場團隊使用。
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon是一個線上協作平台，提供多種視覺工具以促進會議中的參與度和生產力，支援多種流行服務的整合。
Limnu
limnu.com
Limnu是一款在線白板應用程序，允許團隊進行即時協作和集思廣益，支持多設備操作，簡單易用。
Lucid
lucid.co
Lucid 是一款視覺化協作套件，可協助團隊預見和建構未來。虛擬白板、智慧圖表和雲端視覺化使組織能夠將計劃從最初的想法到成功交付。它在 180 多個國家/地區有數百萬用戶使用。 96% 的財富 500 強企業使用 Lucidchart，客戶包括 Google、GE、NBC Universal 和 T-Mobile。 Lucid 的合作夥伴包括 Google、Atlassian、Amazon Web Services、Salesforce 和 Microsoft 等產業領導者。這家總部位於猶他州的公司自 2010 年成立以來，因其商業和工作場所文化而獲得了無數獎項。 自第一天起，Lucid 團隊就一直鬥志旺盛、勇於創新，並取得了巨大的成功。公司恪守其核心價值觀，包括超越自我的團隊合作、一切行為的創新、個人賦權、主動性、主人翁精神以及每個領域的熱情和卓越。
MURAL
mural.co
壁畫是一個數字工作空間，幫助團隊在視覺上協作和創新，支持實時共享想法和管理項目。
Padlet
padlet.com
Padlet是一個數字畫布，允許用戶創建、共享和協作各種內容，適用於教育及專業環境。用戶可以使用文本、圖像、視頻等多媒體形式表達想法。
Stormboard
stormboard.com
Stormboard 是一個協作平台，將非結構化互動轉換為有組織的工作區，支持遠程合作、集思廣益與任務管理。