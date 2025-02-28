找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
協作白板軟體提供了一個統一的互動式設計空間，團隊成員可以在其中同時編輯和分享裝置上的內容。顧名思義，協作白板工具通常會模仿實體白板的外觀和感覺。這些工具具有一系列功能，使用戶能夠在靈活且可自訂的環境中設計、交流、保存和分享內容。 儘管這些直觀且用戶友好的工具特別受到設計和專案管理團隊的歡迎，但它們對廣泛的學科都有好處。雖然許多協作白板解決方案是獨立產品，但有些解決方案整合到其他設計軟體或視覺協作平台中。
提議新的應用程式
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個多合一的生產力平台。這是團隊聚集在一起計劃，組織和合作使用任務，文檔，聊天，目標，白板等工作的樞紐。只需單擊幾下即可輕鬆自定義，ClickUp可以讓各種類型和尺寸的團隊更有效地提供工作，從而提高生產力到新的高度。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
Miro
miro.com
米羅（Miro）是一個視覺工作空間，用於創新，可以使任何規模的分佈式團隊共同設計，設計和建立未來。憑藉米羅（Miro）聰明的畫布的魔力，可以將概念，思想和解決方案視為一個在任何地方都可以在任何地方發生 - 無需乾燥的標記。同步，流動並感覺到與團隊並肩工作的聯繫 - 即使在遠程，分佈或混合工作環境中。 Miro的客戶喜歡使用Miro To： *舉辦在線會議和團隊研討會 *在無限板上集思廣益 *編輯，註釋和標記文檔和PDFS *用蘋果鉛筆取數字筆記（並減少紙張的使用！） *輕鬆收集資源，照片，文檔，鏈接和參考 *計劃和管理敏捷的工作流程和Scrum儀式 *創建用戶旅行，映射過程並開發角色 *在協作空間中教授和促進互動課程 *創建一個願景委員會的思想和靈感委員會 Miro允許您隨時隨地創建。擁有超過200多個預製模板，拖放界面以及對合作者無限的限制，在Miro董事會上工作是快速而有趣的。
Scrintal
scrintal.com
Scrintal 是一種視覺筆記和心智圖工具，可幫助人們清晰地思考並進行創意寫作。它是一個線上白板，您可以在其中直觀地組織、分組和連接您的想法。因此，您可以在一個地方一目了然地查看筆記的高級概述和詳細資訊。與其他心智圖相反，您可以根據需要在 Scrintal 中編寫和添加任意數量的圖像或媒體，並透過反向連結連接每個部分。
Lucid
lucid.co
Lucid 是一款視覺化協作套件，可協助團隊預見和建構未來。虛擬白板、智慧圖表和雲端視覺化使組織能夠將計劃從最初的想法到成功交付。它在 180 多個國家/地區有數百萬用戶使用。 96% 的財富 500 強企業使用 Lucidchart，客戶包括 Google、GE、NBC Universal 和 T-Mobile。 Lucid 的合作夥伴包括 Google、Atlassian、Amazon Web Services、Salesforce 和 Microsoft 等產業領導者。這家總部位於猶他州的公司自 2010 年成立以來，因其商業和工作場所文化而獲得了無數獎項。 自第一天起，Lucid 團隊就一直鬥志旺盛、勇於創新，並取得了巨大的成功。公司恪守其核心價值觀，包括超越自我的團隊合作、一切行為的創新、個人賦權、主動性、主人翁精神以及每個領域的熱情和卓越。
Gliffy
gliffy.com
Gliffy 的圖表應用程式讓您可以輕鬆地按照您的想法進行溝通和協作。無論您是在 Confluence 和 Jira 中使用 Gliffy，還是使用我們的獨立圖表工具 Gliffy Online，您都會找到直覺的圖表繪製方法。只需點擊幾下，即可拖曳至具有專業外觀的流程圖、UML 圖、實體關係圖等。另外，您現在可以使用 Mermaid js 程式碼建立圖表。在腦力激盪時使用範本製作心智圖或概念圖。在您的團隊已使用的工具中嵌入易於更新的組織結構圖。視覺化您的雲端架構或 IT 網絡，並將其添加到您團隊的文檔中，並使用 Gliffy 的資料連結功能將現實生活中的資料直接添加到您的圖表中。無論您有什麼計劃、專案管理或夢想，Gliffy 都可以幫助您將其變為現實。直接在 Confluence Cloud 中與您的團隊即時繪製圖表，以實現更輕鬆、更有效率的工作會話。 Gliffy 是 Atlassian 生態系統中最受歡迎的圖表應用程序，僅 Confluence 就有超過 1800 萬用戶在使用圖表。 Gliffy 受到各種規模團隊的信賴，使其成為領先的企業圖表解決方案。您可以透過 Atlassian Marketplace 開始試用或在 gliffy.com 上註冊 Gliffy Online 為期兩週的免費試用，以了解 Gliffy 是否適合您的團隊。
Explain Everything
explaineverything.com
在解釋所有白板上，教，現在，素描，錄製視頻和一起工作。與其他工具相比，解釋一切都是白板應用程序的瑞士軍刀。由於其獨特的多功能性，打開了表達知識的新可能性，打破了時間和距離的界限，使您可以在新的景觀中繪製，交談和共享，以數字方式重新構想您如何解釋任何東西。使創建高質量解釋視頻的過程變得輕而易舉。在現場或遠處共享您的白板演示文稿。打開一個無限的數字空間，以視覺上思考複雜的想法並共享寶貴的反饋。
Padlet
padlet.com
Padlet是一個數字畫布，可創建易於共享和協作的精美項目。它像一張紙一樣工作。我們給您一個空的頁面 - 一個墊子 - 您可以將您喜歡的任何內容都放在上面。拖入視頻，錄製採訪，拍攝自拍照，寫自己的文本文章或上傳一些文檔，然後瞧！一個帕德萊特誕生了。通過選擇定制的壁紙和主題，使其更加美麗。 Padlet與其他博客工具和靈感板不同，因為它是靈活的。創建一個雜貨清單，Venn圖，討論板，集體賀卡，投資組合或業務計劃，全部為一個應用程序。可以在多個貢獻者中選擇性地共享和編輯，由全世界各個年齡段的教師，學生，專業人士和個人使用。
Ayoa
ayoa.com
CBS 新聞引述 Ayoa 的話說，Ayoa 是「任務管理的獨特轉折」。 Ayoa 是一款一體式線上白板，您可以在這裡集思廣益、共同工作並完成工作。憑藉白板、心智圖、任務管理和團隊協作功能的獨特組合，任何規模的個人和團隊都可以完成這一切 - 無論是規劃專案、召開有效的會議還是介於兩者之間的任何事情。 Ayoa 以其創新方法贏得全球知名度和讚譽，釋放了全球個人和團隊的生產力潛力。有了 Ayoa，您將獲得一個漂亮的使用者介面，並配備您完美地規劃、管理和實現任何目標所需的一切。
MURAL
mural.co
壁畫是您的視覺工作平台，是您的計劃，會議和工作的基地，全部。 從整個團隊中獲得最佳想法 通過包容性的溝通來利用您組織中的多樣化體驗，並將其全部放在一個地方。每個團隊成員都會經歷並儘力而為。 有效地工作 - 在桌子上或全球 使您的分佈式團隊對齊速度更快，並做出更快的決策。解決從每週會議到戰略舉措的任何任務或項目。 查看每個項目的全局 停止在整個團隊中雜亂無章的意見。取而代之的是，給每個人分享他們的想法的地方 - 然後讓他們在上下文中一起看到它們。 壁畫被《財富100強》的95％信任，包括IBM，Intuit，Microsoft，Gitlab，Steelcase，Thoughtworks和Atlassian的創新團隊。借助壁畫，您會看到更快的進步，更好的想法，更快樂的團隊以及更加一致的出色成績。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix 是一款創新的線上白板，可實現無縫的頭腦風暴、討論和協作創作。利用人工智慧的力量並重新定義您的遠距工作體驗。
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop（prodeasy的新名稱）是全球各種規模和企業主的有遠見的產品團隊，是一個以AI為中心的SaaS客戶為中心的產品管理和發現平台。了解客戶，問題，策略並啟動成功。免費在https://app.prodeasy.com/register上免費嘗試？ •為這些關鍵業務和產品相關的問題提供解決方案： - 我們的客戶是誰？我們要解決什麼問題？我們的解決方案會有市場嗎？您的策略在財務上是合理的嗎？我們將如何保持紀律和專注？我們正在執行戰略嗎？ •易用性：用戶友好的接口，用於快速入門。 •只有無縫連接連續發現過程的所有敏捷產品開發階段的平台•僅支持從構想到價值實現的產品管理的平台。由所有模塊組成 - 傾聽，協作，構思，策略，定義，設計，原型/MVP，構建，啟動，衡量和學習，同時將客戶留在中心。 •僅支持所有產品開發階段的工具中實驗和想法驗證的平台•僅平台可以通過平台提供智能教練
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards 是一個自由形式的協作平台，具有雙向深度 Jira、GitHub 和 Confluence 集成，專為希望改善遠端協作並簡化從發現到專案交付的流程的團隊而構建。憑藉強大的功能和內建範本（例如使用者故事映射、每日、回顧或衝刺計劃），該應用程式簡化了交付工作流程，並使團隊能夠更有效率地工作。白板幫助產品和工程團隊聯繫、實現目標、培養團隊精神並向關鍵利害關係人展示他們的成果。該應用程式將不同的專案管理工具連接在一個視覺板上，為團隊提供單一平台來管理他們的工作並提高他們的生產力。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一種線上協作和腦力激盪工具，我們正在解決因在多個應用程式之間切換以與您的團隊協作而出現的問題。我們透過在單一應用程式下提供白板、看板、流程圖、文件、聊天、事件、甘特圖等工具來解決這個問題。因此，無需再在不同的應用程式之間切換，並使用 Midlap 完成更多工作。
Draft.io
draft.io
利用 Draft.io 靈活的協作工作空間，利用視覺化工作的力量。
Hoylu
hoylu.com
集思廣益 - 解決複雜的想法並確保每個人都充分參與，無論他們身在何處。組織- 將您的所有應用程式、文件、想法和會議記錄放入一個生機勃勃的工作空間中協作- 使用敏捷、精益、拉動規劃、PI 規劃和其他專案框架的內置業務邏輯讓您的團隊保持在正軌上
DigStack
digstack.com
我們致力於為您提供最具吸引力和最有效的數位協作解決方案。免費利用我們功能強大、易於使用的即時數位白板，無需信用卡。只需與組織內部或外部的任何人進行協作即可。匯出您的電路板非常簡單，您將永遠不會再丟失電路板。輕鬆組織您的董事會、合作者和專案。我們認真對待您的資料安全。
IdeaFlip
ideaflip.com
Ideaflip 是一款軟體，可讓團隊輕鬆地將想法快速轉化為想法，並分享和完善它們，無論他們是在同一個房間還是在世界的另一邊。
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard 是一款互動式白板，最適合►企業培訓平台►線上輔導企業►學校►使用白板的教育機構我們提供的解決方案適用於： ►白色標籤/自訂網域或子網域、品牌商標和配色方案、完全客製化的登陸頁面/、 ►將LiveBoard 嵌入現有解決方案/根據請求自動驗證您的用戶，無需LiveBoard 帳戶、接收看板、會話和來自服務器的錄音.../ ► 根據您的業務需求完全可客製化的解決方案需要更多詳細信息，請隨時透過 [email protected] 聯繫我們
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow 是第一個完全加密的視訊會議、螢幕分享和對話智慧解決方案，易於使用且無需下載。憑藉同時共享多個螢幕、在虛擬白板上集思廣益以及讓與會者暫停和放大演示內容的能力 - CollabNow 提供了一種更加身臨其境、安全可靠的方式，以無與倫比的價格進行虛擬協作。
Idea Morph
trymorph.com
Morph 是一款非同步、引導式個人腦力激盪工具，可以推動您的想法向前發展，而不是在無休止的白板上放大和縮小。它就像您最喜歡的 Miro 腦力激盪模板，但卻是自動化的，不需要主持人。
ezTalks
eztalks.com
ezTalks 專門提供可靠的網路會議和視訊會議解決方案。提供雲端和本地軟體，功能強大，如高清音視訊聊天、即時通訊、螢幕共享、錄音、白板等。 ezTalks 旨在讓您的會議更輕鬆、更具協作性。
Meahana
meahana.io
Meahana 是一款視覺化協作工具，具有 30 多種活動類型，可輕鬆自訂以創建和促進會議和研討會，從而加速協調並改善決策。
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase 是由創新顧問公司 Treehouse Innovation 打造的線上協作平台，旨在促進和簡化設計思維和創新的過程。它幫助團隊和組織共同解決複雜問題、開發新想法並創建創新解決方案。 Sprintbase 提供了一個結構化框架，用於引導團隊完成設計思維的各個階段，通常包括與使用者產生共鳴、定義問題、構思解決方案、原型設計和測試。該平台提供工具和範本來支援流程的每個階段，讓團隊更輕鬆地協作、分享想法和追蹤進度。
Switchboard
switchboard.app
透過更少的會議加快行動速度。在非同步優先的協作平台中分享想法、提供回饋並做出決策。取得更快的進展：無需安排會議，而是在始終最新的互動式房間中共用應用程式和文件。與上下文共享：透過將工具、文件和對話保留在一個地方來提供回饋並做出更好的決策。面對面交談：並非所有會議都是糟糕的！在任何房間開啟影片即可共同瀏覽並共同完成更多任務。
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar.com 是一款基於雲端的網路研討會軟體，可協助小型團隊和企業管理網路研討會和線上會議。它可以讓任何銷售、人力資源或行銷團隊輕鬆地為受眾舉辦線上活動。其功能範圍包括直播、演示和螢幕分享可能性、完全可自訂的品牌選項，以及民意調查、投票和號召性用語等用戶參與功能。 LiveWebinar 還使組織能夠分析觀眾參與度，提供有價值的見解，並以高清格式記錄會議，以便稍後進行分析或作為常青網路研討會。如果您需要一個適合您需求的網路研討會平台，請嘗試 LiveWebinar！
Magma
magma.com
加入由超過 100 萬藝術家和工作室組成的社區，使用 Magma 在共享畫布上即時進行數位繪畫進行腦力激盪和構思。直接在瀏覽器中啟動協作繪圖會話，無需安裝軟體。
Weje
weje.io
透過免費團隊協作平台，在虛擬線上板上收集、組織和分享任何內容的新方式。
Stormboard
stormboard.com
Stormboard：排名第一的資料優先協作平台，用於將非結構化互動轉變為協作工作空間。制定策略決策、遠端協作，甚至完全消除開會的需要。新功能：借助 StormAI，規劃、集思廣益和解決問題比以往更快！這個強大（且安全）的人工智慧工具會分析您的工作區數據，自動產生具有結構化部分和上下文便籤的智慧模板。這就像有一個腦力激盪助手可以增強協作和會議並為您的工作增添結構。不要只相信我們的話 – NASA、Microsoft 和 Baxter 等數千家企業巨頭信賴 Stormboard 來推動他們的虛擬協作、促進創新並加速產品開發。準備好看到合作的未來了嗎？請造訪我們的 www.stormboard.com，了解 Stormboard 如何重塑您的工作方式。
Limnu
limnu.com
Limnu 的線上白板可讓您透過任何裝置與分散式團隊或客戶進行集思廣益和協作。它非常簡單，任何人都可以在視訊會議期間上手和使用，並支持集思廣益和討論，而不會破壞想法的流動。 Limnu 的速度足夠快，可以提供觸覺，就像您在真正的白板上繪圖一樣，而且速度足夠快，可以在您與同事聊天時進行即時協作。
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon 是一個線上一體化工作協作平台，隨時提高參與度。憑藉 10 種獨特的視覺協作工具和服務，Klaxoon 讓人們能夠在會議內外提高參與度、提高工作效率並塑造創新的工作空間。透過與 Microsoft、Google、Jira 和 Zapier 等流行工具的世界級集成，Klaxoon 將團隊聚集在一起，激發創造力並交付具體成果。 Klaxoon 為來自 7,500 多家公司、非政府組織、大學和公共管理部門以及 15% 的財富 500 強公司的數千名用戶提供支援。 Klaxoon 讓各種組織能夠加強協作、提高生產力並實現其策略目標。
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ 是一款針對當今需求重新設計的線上白板，提供無限的線上分享、簡報和協作方式。使用無限可擴展的數位工作空間召開會議、集思廣益、繪製心智圖、共享文件、進行演示和線上課程。
Fibery
fibery.io
Fibery是一個產品發現和開發平台。大多數產品策略都建立在隨機分散的數據和意見上。 Fibery可幫助您分析用戶反饋或市場信號並確定最佳見解，以便您知道接下來要做什麼。 💡在Fibery.io上免費進行14天的免費試用。
Creately
creately.com
Creately是一個視覺協作平台。它使團隊能夠在同一視覺空間中從構思到規劃和執行。直觀地將想法添加到各種框架、映射流程、流程或整個組織，創建技術架構文檔，該平台附帶的 10,000 多個模板具有無限的可能性。
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard 是最安全的協作線上白板，使各種規模的團隊能夠集中專案並即時和非同步協作。來自世界各地的分散式團隊將概念板用於各種用例。從舉辦腦力激盪會議和遠距研討會到專案規劃，從設計新產品到促進敏捷流程。了解視覺協作如何幫助打破組織孤島並提高團隊合作和生產力。使用 Conceptboard 讓您的團隊在幾分鐘內無縫協作。無限畫布讓您的團隊在同一頁上，並為您的所有專案和想法創建一個集中的視覺中心。放大特定部分或縮小以了解整體情況。 Conceptboard 的無限畫布確保您永遠不會用完您的想法的空間！即時協作直接在應用程式內關注即時遊標、聊天或視訊通話，以獲得無縫協作體驗。感覺就像您與 Conceptboard 在同一個房間。範本庫 使用我們豐富的範本庫來建立視覺化框架並輕鬆傳達複雜的想法。從同理心地圖到客戶旅程，從商業畫佈到專案路線圖，我們涵蓋了每個業務功能。以視覺方式表達自己 使用草圖、便利貼、形狀和箭頭等多功能視覺工具將您的偉大想法變為現實。將圖像、影片、PDF 和其他文件直接拖放到您的板子上。與外部利害關係人分享 輕鬆與供應商和代理商等外部合作夥伴共享看板，讓所有利害關係人達成共識。
Collaboard
collaboard.app
偉大的思想一起思考。 Collaboard 是一款美觀、功能豐富、易於使用的協作線上白板，適用於遠端工作。 Collaboard 可作為雲端服務提供，並為企業在其雲端租戶或本地提供自託管選項。 Collaboard 在歐洲的開放電信雲端提供 100% 符合 GDPR 的資料託管。借助 Collaboard，線上會議變得更有效率、有創意、互動且有趣。 Collaboard 是來自瑞士的產品，具有極高的資料安全等級和不同的託管選項。您可以免費開始使用 Collaboard。
Cacoo
cacoo.com
Cacoo 是您簡化視覺傳達的首選圖表工具。憑藉其多功能且用戶友好的介面，您可以輕鬆創建圖表、流程圖和線框圖，使其成為團隊和個人創作者的理想選擇，無論身在何處。 Cacoo 與 Google Drive、Confluence 和 Visio 等應用程式集成，還可存取龐大的模板和形狀庫。透過嵌入、連結和匯出選項輕鬆共享工作。
Bluescape
bluescape.com
Bluescape 是創意協作的平台。將您的所有想法、資產、迭代和整個專案的工作流程簡化到一個安全的虛擬工作空間。透過內建的語音和視訊通話，只需在 Bluescape 中召集您的團隊並更快地做出決策。在財富 100 強公司、政府機構和全球最大的電影製片廠信賴的安全平台上減少會議並更快地完成專案。
Allo
allo.io
滿足您的第一個遠程工作區。從字面上看，讓每個人都進入同一頁面。告別您乏味的文字交流。嘗試溝通，進化 - 更具互動性，沉浸式和樂趣。 與您的團隊合作的新方法。白板，視頻會議，文檔和項目管理。 Allo是想法像白板一樣流動的地方，但保持井井有條。計劃，分享和協作而沒有混亂。 為什麼選擇Allo？ *統一的駕駛艙視圖：告別多個應用程序的混亂。使用集中式樞紐，用戶可以集成所有工具，構建自定義儀表板，並具有統一的搜索和收件箱。 * OKR掌握：設置，跟踪和實現目標和關鍵結果。 Allo為目標帶來了清晰度，幫助團隊保持一致和專注。 *項目管理完善：從成立到完成，輕鬆管理項目。協作，分配任務並達到里程碑。 *視覺白板：捕獲和可視化思想。從集思廣益會議到項目文檔，白板將想法帶入了生活。
Aha!
aha.io
啊哈！是全球領先的產品開發軟體。我們幫助超過 100 萬產品製造商將他們的策略變為現實。我們的工具套件包括啊哈！路線圖，啊哈！想法，啊哈！白板，啊哈！知識，啊哈！發展。產品團隊依靠我們的專業知識、指導範本和 Aha! 的培訓計劃。學院成為他們最好的。我們很自豪能夠成為一家與眾不同的高成長 SaaS 公司。該業務自籌資金、獲利且 100% 偏遠。我們被公認為最適合工作的完全遠端公司之一，倡導 Bootstrap Movement，並透過 Aha! 向有需要的人捐贈了超過 100 萬美元。關心。 * 啊哈！是一套全面的工具，旨在幫助產品經理提供簡化且協調良好的產品策略，並具有可根據特定工作流程要求進行客製化的強大環境。 * 審閱者經常提到該工具的廣泛功能、根據組織需求進行客製化的能力、快速且有用的技術支援以及與 Jira 和 SFDC 等其他平台的有效整合。 * 審查者遇到了自訂選項的限制，特別是字體樣式和庫存圖示、初始設定階段的顯著複雜性、陡峭的學習曲線以及報告功能的限制，特別是無法建立有關記錄變更的報告。
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