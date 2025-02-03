協作白板軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

Gliffy

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Gliffy 的圖表應用程式讓您可以輕鬆地按照您的想法進行溝通和協作。無論您是在 Confluence 和 Jira 中使用 Gliffy，還是使用我們的獨立圖表工具 Gliffy Online，您都會找到直覺的圖表繪製方法。只需點擊幾下，即可拖曳至具有專業外觀的流程圖、UML 圖、實體關係圖等。另外，您現在可以使用 Mermaid js 程式碼建立圖表。在腦力激盪時使用範本製作心智圖或概念圖。在您的團隊已使用的工具中嵌入易於更新的組織結構圖。視覺化您的雲端架構或 IT 網絡，並將其添加到您團隊的文檔中，並使用 Gliffy 的資料連結功能將現實生活中的資料直接添加到您的圖表中。無論您有什麼計劃、專案管理或夢想，Gliffy 都可以幫助您將其變為現實。直接在 Confluence Cloud 中與您的團隊即時繪製圖表，以實現更輕鬆、更有效率的工作會話。 Gliffy 是 Atlassian 生態系統中最受歡迎的圖表應用程序，僅 Confluence 就有超過 1800 萬用戶在使用圖表。 Gliffy 受到各種規模團隊的信賴，使其成為領先的企業圖表解決方案。您可以透過 Atlassian Marketplace 開始試用或在 gliffy.com 上註冊 Gliffy Online 為期兩週的免費試用，以了解 Gliffy 是否適合您的團隊。