協作白板軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 布吉納法索

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
協作白板軟體提供了一個統一的互動式設計空間，團隊成員可以在其中同時編輯和分享裝置上的內容。顧名思義，協作白板工具通常會模仿實體白板的外觀和感覺。這些工具具有一系列功能，使用戶能夠在靈活且可自訂的環境中設計、交流、保存和分享內容。 儘管這些直觀且用戶友好的工具特別受到設計和專案管理團隊的歡迎，但它們對廣泛的學科都有好處。雖然許多協作白板解決方案是獨立產品，但有些解決方案整合到其他設計軟體或視覺協作平台中。
提議新的應用程式
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
Miro
miro.com
Miro 是一個線上協作白板平台，使分散式團隊能夠有效地協同工作，從使用數位便籤進行集思廣益到規劃和管理敏捷工作流程。
Jamboard
google.com
Jamboard 是 Google 開發的互動式白板系統，作為 Google Workspace（以前稱為 G Suite）的一部分。它於2016 年10 月25 日正式發布。它具有55 英寸4K 觸摸屏顯示屏，並通過免費的Google Docs 套件提供跨平台支持，兼容在線協作。該顯示屏還可以安裝在牆上或配置為一個顯示器。站立。
Lucid
lucid.app
Lucid 是唯一一款讓團隊能夠從想像未來到建立未來的視覺協作套件。
MURAL
mural.co
我們的平台和專業服務使創新團隊能夠以視覺化方式思考和協作，以解決重要問題。只需將您的想法寫在便利貼上即可。然後以清單、流程圖、圖表、框架、方法和繪圖的形式進行組織，以啟動和協調您的團隊。
Scrintal
scrintal.com
就像米羅和黑曜石生了孩子一樣。使用 Zettelkasten 方法組織和連接您的原子筆記。在一處查看您的所有想法並輕鬆分享。
Gliffy
gliffy.com
製作 UML 圖、流程圖、線框圖等。我們的免費圖表軟體和線上圖表工具可改善協作和溝通。
Fibery
fibery.io
無限靈活的工作空間，無需程式碼即可連接所有公司流程。 創造空間，將它們連結在一起，邀請隊友 並做一些很酷的事情。
Padlet
padlet.com
Padlet 是一個數位畫布，可用於建立易於共享和協作的精美專案。它的工作原理就像一張紙。我們為您提供一個空白頁面 - 一個小冊子 - 您可以在上面放置任何您喜歡的內容。拖入影片、錄製訪談、自拍、撰寫自己的文字貼文或上傳一些文檔，然後瞧！一個小板誕生了。透過選擇自訂壁紙和主題使其更加美麗。 Padlet 與其他部落格工具和靈感板不同，因為它很靈活。建立購物清單、維恩圖、討論板、團體賀卡、作品集或商業計劃，全部在一個應用程式中完成。 padpad 可供世界各地的教師、學生、專業人士和各個年齡層的個人使用，可以在多個貢獻者之間有選擇地共享和編輯。
Explain Everything
explaineverything.com
教學、演示、草圖記錄、錄製影片和協作，所有這些都在「Explain Everything Whiteboard」中完成。與其他工具相比，Explain Everything 堪稱白板應用程式中的瑞士軍刀。由於其獨特的多功能性，開啟了表達知識的新可能性，打破了時間和距離的界限，讓您可以在新的環境中進行素描、交談和分享，以數位方式重新想像如何解釋任何事物。讓創建高品質講解影片的過程變得輕而易舉。現場或遠距離分享您的白板簡報。打開無限的數位空間，以視覺方式集思廣益複雜的想法並分享寶貴的回饋。
Creately
creately.com
用於協作集思廣益、規劃、執行和分析專案的可視化工作區軟體。即時協作、無限畫布和強大的圖表功能。
Weje
weje.io
透過免費團隊協作平台，在虛擬線上板上收集、組織和分享任何內容的新方式。
Magma
magma.com
加入由超過 100 萬藝術家和工作室組成的社區，使用 Magma 在共享畫布上即時進行數位繪畫進行腦力激盪和構思。直接在瀏覽器中啟動協作繪圖會話，無需安裝軟體。
Conceptboard
conceptboard.com
為您的整個團隊提供無限的畫布。使用 Conceptboard 的協作線上白板以可視方式協同工作。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者用自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵聯繫舉辦分組會議大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 ...
Ayoa
ayoa.com
以不同的方式思考，取得更多成就。 Ayoa 是一款包容性一體化心智圖、白板和協作應用程序，旨在擁抱差異、提升創造力並推動成果。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix是一款線上協作白板，整合了各種工具，可提高團隊效率並釋放團隊想像力
Limnu
limnu.com
Limnu 是最好的協作線上白板。
Cacoo
cacoo.com
線上圖表軟體，用於建立和安全共享流程圖、線框圖、UML 模型、網路圖等。超過 250 萬用戶。從免費帳戶開始！
Collaboard
collaboard.app
協作變得可視化。發現這款數位白板的強大功能並改善與您的企業的合作方式。
Switchboard
switchboard.app
為更多協作會議騰出空間。帶上您已經使用的工具，與您的團隊、客戶和客戶並肩工作。
Aha!
aha.io
登入您的啊哈！工作區。還沒有帳戶？註冊世界排名第一的路線圖軟體的 30 天免費試用版。
Klaxoon
klaxoon.com
自信地舉辦高效率的研討會。這個無憂平台連結團隊，提供客製化且高效的研討會體驗。
Bluescape
bluescape.com
將您的會議和願景變為現實。從啟動和頭腦風暴到演示和評論，Bluescape 是創意想法得以蓬勃發展的會議解決方案。
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ 是一款針對當今需求重新設計的線上白板，提供無限的線上分享、簡報和協作方式。使用無限可擴展的數位工作空間召開會議、集思廣益、繪製心智圖、共享文件、進行演示和線上課程。
Allo
allo.io
認識您的第一個遠距工作空間。從字面上看，讓每個人都在同一頁上。告別繁瑣的文字溝通。試著進化的溝通方式－更互動、身臨其境且有趣。 與您的團隊協作的新方式。白板、視訊會議、文件和專案管理集中於一處。
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards 是一個自由形式的協作平台，具有雙向深度 Jira、GitHub 和 Confluence 集成，專為希望改善遠端協作並簡化從發現到專案交付的流程的團隊而構建。憑藉強大的功能和內建範本（例如使用者故事映射、每日、回顧或衝刺計劃），該應用程式簡化了交付工作流程，並使團隊能夠更有效率地工作。白板幫助產品和工程團隊聯繫、實現目標、培養團隊精神並向關鍵利害關係人展示他們的成果。該應用程式將不同的專案管理工具連接在一個視覺板上，為團隊提供單一平台來管理他們的工作並提高他們的生產力。
Stormboard
stormboard.com
一起更好地工作。使用 Stormboard 的共享工作區產生更多想法，然後對這些想法進行優先排序、組織和完善，從而使您的會議、腦力激盪和專案更加高效。
IdeaFlip
ideaflip.com
Ideaflip 是一款軟體，可讓團隊輕鬆地將想法快速轉化為想法，並分享和完善它們，無論他們是在同一個房間還是在世界的另一邊。
Idea Morph
trymorph.com
Morph 是一款非同步、引導式個人腦力激盪工具，可以推動您的想法向前發展，而不是在無休止的白板上放大和縮小。它就像您最喜歡的 Miro 腦力激盪模板，但卻是自動化的，不需要主持人。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一種線上協作和腦力激盪工具，我們正在解決因在多個應用程式之間切換以與您的團隊協作而出現的問題。我們透過在單一應用程式下提供白板、看板、流程圖、文件、聊天、事件、甘特圖等工具來解決這個問題。因此，無需在不同的應用程式之間切換，並使用 Midlap 完成更多工作。
ezTalks
eztalks.com
ezTalks 專門提供可靠的網路會議和視訊會議解決方案。提供雲端和本地軟體，功能強大，如高清音視訊聊天、即時通訊、螢幕共享、錄音、白板等。 ezTalks 旨在讓您的會議更輕鬆、更具協作性。
LiveWebinar
livewebinar.com
最先進的網路研討會軟體。完全可客製化且在市場上獨一無二。嘗試使用完全適合您業務的高級網路研討會平台。
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard 是一款互動式白板，最適合►企業培訓平台►線上輔導企業►學校►使用白板的教育機構我們提供的解決方案適用於： ►白色標籤/自訂網域或子網域、品牌商標和配色方案、完全客製化的登陸頁面/、 ►將LiveBoard 嵌入現有解決方案/根據請求自動驗證您的用戶，無需LiveBoard 帳戶、接收看板、會話和來自服務器的錄音.../ ► 根據您的業務需求完全可客製化的解決方案需要更多詳細信息，請隨時透過 [email protected] 聯繫我們
DigStack
digstack.com
我們致力於為您提供最具吸引力和最有效的數位協作解決方案。免費利用我們功能強大、易於使用的即時數位白板，無需信用卡。只需與組織內部或外部的任何人進行協作即可。匯出您的電路板非常簡單，您將永遠不會再丟失電路板。輕鬆組織您的董事會、合作者和專案。我們認真對待您的資料安全。
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop（Prodeasy 的新名稱）是一款基於 AI 的一體化 SaaS，以客戶為中心的產品管理和發現平台，適用於全球各種規模的有遠見的產品團隊和企業主。深入了解客戶、問題、策略和產品發布的成功。請造訪 https://app.prodeasy.com/register 免費試用 為什麼要縮短循環？ • 為這些關鍵業務和產品相關問題提供解決方案： - 誰是我們的客戶？我們正在解決什麼問題？我們的解決方案有市場嗎？您的策略在財務上是否合理？我們如何保持紀律和專注？我們正在執行我們的戰略嗎？ • 易於使用：使用者友善的介面可快速入門。 • 唯一能夠無縫連接持續發現流程的所有敏捷產...
Draft.io
draft.io
利用 Draft.io 靈活的協作工作空間，利用視覺化工作的力量。
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase 是由創新顧問公司 Treehouse Innovation 打造的線上協作平台，旨在促進和簡化設計思維和創新的過程。它幫助團隊和組織共同解決複雜問題、開發新想法並創建創新解決方案。 Sprintbase 提供了一個結構化框架，用於引導團隊完成設計思維的各個階段，通常包括與使用者產生共鳴、定義問題、構思解決方案、原型設計和測試。該平台提供工具和範本來支援流程的每個階段，讓團隊更輕鬆地協作、分享想法和追蹤進度。
Meahana
meahana.io
Meahana 是一款視覺化協作工具，具有 30 多種活動類型，可輕鬆自訂以創建和促進會議和研討會，從而加速協調並改善決策。
Hoylu
hoylu.com
集思廣益 - 解決複雜的想法並確保每個人都充分參與，無論他們身在何處。組織- 將您的所有應用程式、文件、想法和會議記錄放入一個生機勃勃的工作空間中協作- 使用敏捷、精益、拉動規劃、PI 規劃和其他專案框架的內置業務邏輯讓您的團隊保持在正軌上
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow 是第一個完全加密的視訊會議、螢幕分享和對話智慧解決方案，易於使用且無需下載。憑藉同時共享多個螢幕、在虛擬白板上集思廣益以及讓與會者暫停和放大演示內容的能力，CollabNow 提供了一種更加身臨其境、安全可靠的方式，以無與倫比的價格進行虛擬協作。