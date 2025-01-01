程式碼託管服務 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
程式碼託管服務是指為軟體開發人員提供儲存、版本控制和協作工具來託管、管理和分享其程式碼儲存庫的線上平台。這些服務透過提供版本追蹤、問題管理等功能來促進協作開發，並且通常與持續整合和部署工具整合。
提議新的應用程式
GitHub
github.com
GitHub是一個軟體開發平台，提供版本控制和協作工具，讓開發者能夠管理和共享代碼，支援公共與私人存儲庫。
GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一個基於網頁的DevOps工具，提供版本控制、問題追蹤和持續集成/持續交付功能，旨在簡化軟件開發生命週期。
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket是一個基於網絡的版本控制託管服務，支持Git和Mercurial，適用於源代碼管理和開發專案的協作。
Jimdo
jimdo.com
Jimdo是一個德國網站構建器，幫助用戶輕鬆創建個人化網站，無需大量編碼知識。提供AI驅動和拖放式編輯功能。
Gitea
gitea.io
Gitea是一個輕量級的開源代碼托管平台，支持團隊協作，如代碼審核和錯誤跟踪，並簡便易用。
UpCloud
upcloud.com
UpCloud是一個雲基礎架構平台，提供高效能、可擴展的計算資源，支持各種應用程序的部署和管理。
Gcore
gcorelabs.com
Gcore 是一家總部位於盧森堡的國際雲端和邊緣解決方案公司，提供內容傳遞、託管和安全服務，適用於媒體及娛樂業。
Scalingo
scalingo.com
Scalingo是一個雲託管平台，提供簡化的Web應用程序部署和管理，支持多種框架和數據庫，專注於開發者體驗。