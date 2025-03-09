程式碼託管服務 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

Gcore

gcorelabs.com

媒體業務和娛樂業強大的優勢和雲解決方案 GCORE是總部位於盧森堡的任何企業的內容交付，託管和安全解決方案的國際雲和邊緣領導者，其全球基礎設施包括在吉尼斯記錄書中。 GCORE為所有在線發展業務的行業的客戶提供了廣泛的服務。該公司的服務包括託管託管，內容交付網絡（CDN），用於專業廣播的高級媒體平台以及任何復雜性的流媒體，防止任何級別的DDOS攻擊，雲內容存儲等。 GCORE在歐洲和獨聯體的最佳CDN表現上建立了自己的全球基礎設施。