找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
程式碼託管服務是指為軟體開發人員提供儲存、版本控制和協作工具來託管、管理和分享其程式碼儲存庫的線上平台。這些服務透過提供版本追蹤、問題管理等功能來促進協作開發，並且通常與持續整合和部署工具整合。
提議新的應用程式
GitHub
github.com
GitHub是一個軟體開發平台，提供版本控制和協作工具，讓開發者能夠管理和共享代碼，支援公共與私人存儲庫。
GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一個基於網頁的DevOps工具，提供版本控制、問題追蹤和持續集成/持續交付功能，旨在簡化軟件開發生命週期。
Scalingo
scalingo.com
了解 Scalingo，它是第一個經過歐洲 PaaS 認證的 HDS（健康資料託管）和 ISO 27001。更快地部署您的應用程式。
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket是一個基於網絡的版本控制託管服務，支持Git和Mercurial，適用於源代碼管理和開發專案的協作。
Gcore
gcorelabs.com
媒體業務和娛樂業強大的優勢和雲解決方案 GCORE是總部位於盧森堡的任何企業的內容交付，託管和安全解決方案的國際雲和邊緣領導者，其全球基礎設施包括在吉尼斯記錄書中。 GCORE為所有在線發展業務的行業的客戶提供了廣泛的服務。該公司的服務包括託管託管，內容交付網絡（CDN），用於專業廣播的高級媒體平台以及任何復雜性的流媒體，防止任何級別的DDOS攻擊，雲內容存儲等。 GCORE在歐洲和獨聯體的最佳CDN表現上建立了自己的全球基礎設施。
Gitea
gitea.io
Gitea 是一個用 Go 編寫的社群管理的輕量級程式碼託管解決方案。它是在麻省理工學院許可下發布的。
Jimdo
jimdo.com
Jimdo 是一家德國網站建立器和一體化託管解決方案，旨在使用戶無需任何網頁設計經驗即可建立自己的網站。該公司是一家私人公司，總部位於德國漢堡，在慕尼黑和東京設有辦公室。 Jimdo有兩種產品； Creator 和 Dolphin，兩者都提供免費和付費方案。 Jimdo Dolphin 是一款由人工智慧驅動的網站建立器，專為具有基本電腦技能的使用者而設計，可自動執行大部分網站建立流程。它使用人工智慧來了解使用者、他們的業務和目標，然後建立一個已經完全個人化的網站來滿足他們的需求。 Jimdo Creator 是一款拖放式網站建立器和託管服務，適合具有一定程式設計技能的使用者。
UpCloud
upcloud.com
輕鬆的全球基礎設施。全球有數千家企業由 UpCloud 提供支援。我們的客戶在我們的企業級雲端平台上運行關鍵業務應用程式。他們重視我們的高效能、可靠的服務和個人化的方法。
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