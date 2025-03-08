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程式碼託管服務 - 最受歡迎的應用程式 - 烏拉圭

程式碼託管服務是指為軟體開發人員提供儲存、版本控制和協作工具來託管、管理和分享其程式碼儲存庫的線上平台。這些服務透過提供版本追蹤、問題管理等功能來促進協作開發，並且通常與持續整合和部署工具整合。

提議新的應用程式


GitHub

GitHub

github.com

Github，Inc。是一家美國跨國公司，為使用GIT提供軟件開發和版本控制的託管。它提供了GIT的分佈式版本控制和源代碼管理（SCM）功能，以及其自己的功能。它為每個項目提供訪問控制和幾個協作功能，例如錯誤跟踪，功能請求，任務管理和Wiki。它總部位於加利福尼亞州，自2018年以來一直是Microsoft的子公司。Github免費提供其基本服務。它更高級的專業和企業服務是商業化。免費的GitHub帳戶通常用於託管開源項目。截至2019年1月，Github向所有計劃（包括免費帳戶）提供無限的私人存儲庫，但每個存儲庫中最多只允許三位合作者。從2020年4月15日開始，免費計劃允許無限的合作者，但每月將私人存儲庫限制為2,000分鐘。截至2020年1月，Github報告說，擁有超過4000萬用戶和超過1億個存儲庫（包括至少2800萬個公共存儲庫），使其成為世界上最大的源代碼。

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab是一種基於Web的DEV，它提供了由Gitlab Inc開發的Git-Repository Manager提供Wiki，發行跟踪和連續的集成和部署的功能在團隊中協作軟件開發。後來，它演變為涵蓋軟件開發生命週期的集成解決方案，然後演變為整個DevOps生命週期。當前的技術堆棧包括GO，Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循開放式開發模型，該模型在開源（MIT）許可下發布核心功能，而額外功能則在專有許可下。

Bitbucket

Bitbucket

bitbucket.org

Bitbucket 是 Atlassian 旗下的基於 Web 的版本控制儲存庫託管服務，適用於使用 Mercurial（從發佈到 2020 年 7 月 1 日）或 Git（自 2011 年 10 月起）修訂控制系統的源代碼和開發項目。 Bitbucket 提供商業計劃和免費帳戶。截至 2010 年 9 月，它提供具有無限數量私人儲存庫的免費帳戶（免費帳戶最多可擁有 5 個用戶）。 它類似 GitHub，主要使用 Git。 Bitbucket 傳統上透過私人專有軟體程式碼向專業開發人員推銷其服務，特別是自2010 年被Atlassian 收購以來。三種部署模型：雲端、Bitbucket 伺服器和資料中心。

Gcore

Gcore

gcorelabs.com

媒體業務和娛樂業強大的優勢和雲解決方案 GCORE是總部位於盧森堡的任何企業的內容交付，託管和安全解決方案的國際雲和邊緣領導者，其全球基礎設施包括在吉尼斯記錄書中。 GCORE為所有在線發展業務的行業的客戶提供了廣泛的服務。該公司的服務包括託管託管，內容交付網絡（CDN），用於專業廣播的高級媒體平台以及任何復雜性的流媒體，防止任何級別的DDOS攻擊，雲內容存儲等。 GCORE在歐洲和獨聯體的最佳CDN表現上建立了自己的全球基礎設施。

Gitea

Gitea

gitea.io

Gitea 是一個用 Go 編寫的社群管理的輕量級程式碼託管解決方案。它是在麻省理工學院許可下發布的。

Jimdo

Jimdo

jimdo.com

Jimdo 是一家德國網站建立器和一體化託管解決方案，旨在使用戶無需任何網頁設計經驗即可建立自己的網站。該公司是一家私人公司，總部位於德國漢堡，在慕尼黑和東京設有辦公室。 Jimdo有兩種產品； Creator 和 Dolphin，兩者都提供免費和付費方案。 Jimdo Dolphin 是一款由人工智慧驅動的網站建立器，專為具有基本電腦技能的使用者而設計，可自動執行大部分網站建立流程。它使用人工智慧來了解使用者、他們的業務和目標，然後建立一個已經完全個人化的網站來滿足他們的需求。 Jimdo Creator 是一款拖放式網站建立器和託管服務，適合具有一定程式設計技能的使用者。

UpCloud

UpCloud

upcloud.com

輕鬆的全球基礎設施。全球有數千家企業由 UpCloud 提供支援。我們的客戶在我們的企業級雲端平台上運行關鍵業務應用程式。他們重視我們的高效能、可靠的服務和個人化的方法。

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

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