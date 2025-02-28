GitHub

github.com

Github，Inc。是一家美國跨國公司，為使用GIT提供軟件開發和版本控制的託管。它提供了GIT的分佈式版本控制和源代碼管理（SCM）功能，以及其自己的功能。它為每個項目提供訪問控制和幾個協作功能，例如錯誤跟踪，功能請求，任務管理和Wiki。它總部位於加利福尼亞州，自2018年以來一直是Microsoft的子公司。Github免費提供其基本服務。它更高級的專業和企業服務是商業化。免費的GitHub帳戶通常用於託管開源項目。截至2019年1月，Github向所有計劃（包括免費帳戶）提供無限的私人存儲庫，但每個存儲庫中最多只允許三位合作者。從2020年4月15日開始，免費計劃允許無限的合作者，但每月將私人存儲庫限制為2,000分鐘。截至2020年1月，Github報告說，擁有超過4000萬用戶和超過1億個存儲庫（包括至少2800萬個公共存儲庫），使其成為世界上最大的源代碼。