程式碼託管服務 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

GitHub

github.com

GitHub, Inc. 是一家美國跨國公司，使用 Git 提供軟體開發和版本控制託管服務。它提供了 Git 的分散式版本控制和原始碼管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它為每個專案提供存取控制和多種協作功能，例如錯誤追蹤、功能請求、任務管理和 wiki。總部位於加利福尼亞州，自 2018 年以來一直是微軟的子公司。其更先進的專業和企業服務是商業性的。免費的 GitHub 帳戶通常用於託管開源專案。截至 2019 年 1 月，GitHub 為所有計畫提供無限的私人儲存庫，包括免費帳戶，但每個儲存庫最多只允許三個免費協作者。從 2020 年 4 月 15 日開始，免費計畫允許無限的協作者，但將私人儲存庫限制為每月 2,000 分鐘的操作。截至 2020 年 1 月，GitHub 報告擁有超過 4,000 萬用戶和超過 1 億個儲存庫（包括至少 2,800 萬個公共儲存庫），使其成為世界上最大的原始碼託管平台。