程式碼託管服務 - 最受歡迎的應用程式 - 帛琉

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程式碼託管服務是指為軟體開發人員提供儲存、版本控制和協作工具來託管、管理和分享其程式碼儲存庫的線上平台。這些服務透過提供版本追蹤、問題管理等功能來促進協作開發，並且通常與持續整合和部署工具整合。
提議新的應用程式
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一個基於 Web 的 DevOps 生命週期工具，提供 Git 儲存庫管理器，提供 wiki、問題追蹤以及持續整合和部署管道功能，使用開源許可證，由 GitLab Inc. 開發。 Zaporozhets 和Valery Sizov。後來演變為覆蓋軟體開發生命週期的整合解決方案，進而發展到整個DevOps生命週期。目前的技術堆疊包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循開放核心開發模型，其中核心功能在開源 (MIT) 許可證下發布，而附加功能則在專有許可證下發布。
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket 是 Atlassian 旗下的基於 Web 的版本控制儲存庫託管服務，適用於使用 Mercurial（從發佈到 2020 年 7 月 1 日）或 Git（自 2011 年 10 月起）修訂控制系統的源代碼和開發項目。 Bitbucket 提供商業計劃和免費帳戶。截至 2010 年 9 月，它提供具有無限數量私人儲存庫的免費帳戶（免費帳戶最多可擁有 5 個用戶）。 它類似 GitHub，主要使用 Git。 Bitbucket 傳統上透過私人專有軟體程式碼向專業開發人員推銷其服務，特別是自2010 年被Atlassian 收購以來。三種部署模型：雲端、Bitbucket 伺服器和資料中心。
G-Core Labs
gcorelabs.com
以極具吸引力的價格為您的企業訂購雲端服務。 Gcore 可以提供可靠、安全的基礎設施、易於連接和雲端操作 - ☎ +352 208 80 507
Gitea
gitea.io
Gitea 是一個用 Go 編寫的社群管理的輕量級程式碼託管解決方案。它是在麻省理工學院許可下發布的。
GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美國跨國公司，使用 Git 提供軟體開發和版本控制託管服務。它提供了 Git 的分散式版本控制和原始碼管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它為每個專案提供存取控制和多種協作功能，例如錯誤追蹤、功能請求、任務管理和 wiki。總部位於加利福尼亞州，自 2018 年以來一直是微軟的子公司。其更先進的專業和企業服務是商業性的。免費的 GitHub 帳戶通常用於託管開源專案。截至 2019 年 1 月，GitHub 為所有計畫提供無限的私人儲存庫，包括免費帳戶，但每個儲存庫最多只允許三個免費協作者。從 2020 年 4 月 15 日開始，免費計畫允許無限的協作者，但將私人儲存庫限制為每月 2,000 分鐘的操作。截至 2020 年 1 月，GitHub 報告擁有超過 4,000 萬用戶和超過 1 億個儲存庫（包括至少 2,800 萬個公共儲存庫），使其成為世界上最大的原始碼託管平台。
Jimdo
jimdo.com
Jimdo 是一家德國網站建立器和一體化託管解決方案，旨在使用戶無需任何網頁設計經驗即可建立自己的網站。該公司是一家私人公司，總部位於德國漢堡，在慕尼黑和東京設有辦公室。 Jimdo有兩種產品； Creator 和 Dolphin，兩者都提供免費和付費方案。 Jimdo Dolphin 是一款由人工智慧驅動的網站建立器，專為具有基本電腦技能的使用者而設計，可自動執行大部分網站建立流程。它使用人工智慧來了解使用者、他們的業務和目標，然後建立一個已經完全個人化的網站來滿足他們的需求。 Jimdo Creator 是一款拖放式網站建立器和託管服務，適合具有一定程式設計技能的使用者。
UpCloud
upcloud.com
輕鬆的全球基礎設施。全球有數千家企業由 UpCloud 提供支援。我們的客戶在我們的企業級雲端平台上運行關鍵業務應用程式。他們重視我們的高效能、可靠的服務和個人化的方法。
Scalingo
scalingo.com
了解 Scalingo，它是第一個經過歐洲 PaaS 認證的 HDS（健康資料託管）和 ISO 27001。更快地部署您的應用程式。