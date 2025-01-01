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程式碼託管服務 - 最受歡迎的應用程式

程式碼託管服務是指為軟體開發人員提供儲存、版本控制和協作工具來託管、管理和分享其程式碼儲存庫的線上平台。這些服務透過提供版本追蹤、問題管理等功能來促進協作開發，並且通常與持續整合和部署工具整合。

提議新的應用程式


GitHub

GitHub

github.com

GitHub是一個軟體開發平台，提供版本控制和協作工具，讓開發者能夠管理和共享代碼，支援公共與私人存儲庫。

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab是一個基於網頁的DevOps工具，提供版本控制、問題追蹤和持續集成/持續交付功能，旨在簡化軟件開發生命週期。

Bitbucket

Bitbucket

bitbucket.org

Bitbucket是一個基於網絡的版本控制託管服務，支持Git和Mercurial，適用於源代碼管理和開發專案的協作。

Jimdo

Jimdo

jimdo.com

Jimdo是一個德國網站構建器，幫助用戶輕鬆創建個人化網站，無需大量編碼知識。提供AI驅動和拖放式編輯功能。

Gitea

Gitea

gitea.io

Gitea是一個輕量級的開源代碼托管平台，支持團隊協作，如代碼審核和錯誤跟踪，並簡便易用。

UpCloud

UpCloud

upcloud.com

UpCloud是一個雲基礎架構平台，提供高效能、可擴展的計算資源，支持各種應用程序的部署和管理。

Gcore

Gcore

gcorelabs.com

Gcore 是一家總部位於盧森堡的國際雲端和邊緣解決方案公司，提供內容傳遞、託管和安全服務，適用於媒體及娛樂業。

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

Scalingo是一個雲託管平台，提供簡化的Web應用程序部署和管理，支持多種框架和數據庫，專注於開發者體驗。

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