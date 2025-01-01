搜尋​​​​

最受歡迎 最近新增 程式碼託管服務 - 最受歡迎的應用程式

程式碼託管服務是指為軟體開發人員提供儲存、版本控制和協作工具來託管、管理和分享其程式碼儲存庫的線上平台。這些服務透過提供版本追蹤、問題管理等功能來促進協作開發，並且通常與持續整合和部署工具整合。