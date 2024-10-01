程式碼託管服務 - 最受歡迎的應用程式 - 馬爾他

Jimdo

jimdo.com

Jimdo 是一家德國網站建立器和一體化託管解決方案，旨在使用戶無需任何網頁設計經驗即可建立自己的網站。該公司是一家私人公司，總部位於德國漢堡，在慕尼黑和東京設有辦公室。 Jimdo有兩種產品； Creator 和 Dolphin，兩者都提供免費和付費方案。 Jimdo Dolphin 是一款由人工智慧驅動的網站建立器，專為具有基本電腦技能的使用者而設計，可自動執行大部分網站建立流程。它使用人工智慧來了解使用者、他們的業務和目標，然後建立一個已經完全個人化的網站來滿足他們的需求。 Jimdo Creator 是一款拖放式網站建立器和託管服務，適合具有一定程式設計技能的使用者。