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補習軟體 - 最受歡迎的應用程式

教練軟體為教練企業和內部團隊提供了簡化營運的必要工具。這些產品簡化了日程安排、發票、付款和客戶管理，通常與電子郵件、日曆和視訊會議平台無縫整合。這減少了教練和客戶的管理工作量，使教練能夠專注於他們的核心工作。 教練和客戶可以輕鬆存取付款歷史記錄、追蹤剩餘課程、監控目標進度並查看通訊。有些平台甚至可以存檔和媒體以供將來參考。此外，輔導軟體還可以幫助企業行銷其服務，促進促銷套餐的創建以吸引新的潛在客戶。 另一方面，專注於專業發展的公司可能更喜歡輔導軟體，該軟體缺乏輔導工具的支付和溝通功能。指導軟體專為業務指導而定制，而輔導軟體則具有足夠的多功能性，可以支援各個專業領域。

提議新的應用程式


Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling是一款雲端的約會管理軟體，幫助企業和專業人士在線管理預約，包括自動日曆同步和提醒功能。

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro是一款應用程式，使用戶能在美髮、SPA及健身行業尋找專業人士，並在線預約及查看評論。

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero是一個全面的線上課程管理平台，幫助教練和知識創作者創建、銷售課程及管理客戶關係。

Wonsulting

Wonsulting

wonsulting.com

Wonsulting 應用程式利用人工智慧提供履歷和人脈工具，幫助用戶更有效率地進行求職。

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp是一個綜合平台，提供量身定制的教練和開發工具，以支持個人及專業成長，增強韌性和適應能力。

Paperbell

Paperbell

paperbell.com

PaperBell是一個專為教練設計的客戶管理平台，集成付款、合同、排程和管理功能於一體，方便有效管理業務。

Speexx

Speexx

speexx.com

Speexx是一個專為數字工作場所設計的語言學習平台，提供語言培訓和商業教練服務，幫助公司提升員工的語言能力與溝通效果。

MemberPress

MemberPress

memberpress.com

MemberPress是一款WordPress插件，用於創建和管理會員網站，支持內容限制、社區論壇及在線課程等功能。

Vibly

Vibly

vibly.io

Vibly是一個超個性化平台，結合人工智慧和人類專業，幫助個人實現可持續成長與最佳福祉，並為提供者和客戶提供各項支持。

Poised

Poised

poised.com

Poised是一款免費的AI溝通教練應用，提供實時反饋和個性化建議，幫助用戶提升在線會議中的溝通技巧。

Practice

Practice

practice.do

Practice 是一款幫助客戶導向業務簡化排程和履行，並集中客戶活動及工具的應用程式。

Nudge Coach

Nudge Coach

nudgecoach.com

Nudge Coach 是一個數字健康平台，幫助健康專業人員管理客戶計劃和提高客戶參與，支持追踪健康數據和消息傳遞。

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPT是一個運動表現教練平台，幫助多學科教練團隊有效管理運動員培訓計畫和數據，提升運動表現並降低受傷風險。

Profi

Profi

profi.io

Profi是一個為專業服務提供者設計的整合平台，簡化調度、客戶管理和計費等任務，幫助用戶提升業務效率。

Torch

Torch

torch.io

Torch 是一個人員發展平台，提供教練與指導計劃，幫助個人、團隊及組織釋放潛力，提升業務表現。

CoachAccountable

CoachAccountable

coachaccountable.com

CoachAccountable是一款教練管理工具，幫助教練簡化工作流程，提高客戶參與度和進度追蹤，並提供多種客戶管理功能。

Coach Logic

Coach Logic

coach-logic.com

Coach Logic 是一個協作影片分析平台，連結教練與隊員，提供共同的表現反饋，促進球隊的持續發展。

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely是一個數位學習平台，提供團體培訓、個人指導及微學習資源，協助員工提升技能與福祉，支持職業發展。

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify是一個雲端預約和排程解決方案，提供會員管理、付款處理及客戶管理工具，適用於各種業務。

Connect4

Connect4

connect4.app

Connect4 是一個客戶會議平台，提供會議準備、執行和追蹤工具，幫助提升客戶關係和增進團隊信任。

Simply.Coach

Simply.Coach

simply.coach

Simply.Coach 是一個數位教練平台，幫助專業人士管理客戶關係、調度、記錄筆記、追蹤進度和處理付款。

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

EZRA輔導應用程式透過數字平臺提供個性化專業教練，幫助企業提升員工發展與敬業度，支持遠程與混合工作環境。

Coaching Quest

Coaching Quest

coachingquest.eu

Coaching Quest 是一個平台，連結尋求教練服務的個人、企業及社區，與遍布歐洲的專業教練網絡。

Delenta

Delenta

delenta.com

Delenta是一個線上教練平台，連接教練與學員，提供客戶管理、視頻會議、付款處理等功能，簡化教練業務管理。

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

Growthspace是一個人才開發平台，透過專家指導提升員工技能，針對特定需求提供量身定制的學習方案。

Marlee

Marlee

getmarlee.com

Marlee 是一款合作與表現 AI 應用，幫助個人及團隊在工作中發掘潛能，提供目標達成的指導，支持各種領域的需求。

Planubo

Planubo

planubo.com

Planubo是一款在線預訂及客戶管理軟體，幫助專業人士輕鬆設置預訂頁面、收款、安排會議及管理客戶資料。

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

TaskHuman應用程式提供一對一教練輔導，支持個人和專業成長，幫助用戶實現目標，並促進福祉與職業發展。

Cloverleaf

Cloverleaf

cloverleaf.me

Cloverleaf 是一款自動化教練應用，通過提供即時、具體的學習建議，幫助團隊提升協作和個人發展。

Flowlance

Flowlance

flowlance.com

Flowlance 是一款幫助自由工作者直接從日曆中開具發票和收款的應用程式，簡化商務流程，節省時間和精力。

Elatra

Elatra

elatra.io

Elatra是一個在線教練平台，幫助技術企業提升員工表現與參與度，提供定制和標準化的教練課程。

Coaching.com

Coaching.com

coaching.com

Coaching.com是一個全面的教練平台，提供視頻會議、聊天、發票和文件共享等功能，以便於教練和客戶管理教學關係。

CoachVantage

CoachVantage

coachvantage.com

CoachVantage是一款全方位的教練軟體，幫助教練管理業務，包括排程、客戶管理、支付開票和資源共享等功能。

Coaching Loft

Coaching Loft

coachingloft.com

教練Loft是一個教練軟件平台，提供客戶管理、會話追蹤和計劃模板，幫助教練有效組織其實踐和客戶互動。

Hoolr

Hoolr

hoolrcoaching.com

Hoolr是一款管理教練及理解文化數據的軟體，幫助教練公司和企業自動化常規任務，方便數據整合。

Outcoach

Outcoach

outcoach.io

Outcoach 是一款強大的班級管理軟體，適用於音樂學校、舞蹈工作室等，能排班、追蹤出席、發送簡訊及管理付款。

Exec

Exec

exec.com

Exec是一個靈活的人才發展平台，幫助公司設計和管理教練及培訓計劃，以支持員工保留、經理發展等關鍵項目。

Insala

Insala

insala.com

Insala 是一款全面的導師解決方案，提供諮詢、培訓和導師軟件，旨在提高參與者的能力並實現可衡量的成果。

Satori

Satori

satoriapp.com

Satori是一款教練管理平台，提供預訂、自動付款、個性化套餐及客戶管理功能，幫助教練簡化業務流程與擴展。

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