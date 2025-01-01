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雲端工作負載保護平台 - 最受歡迎的應用程式

雲端工作負載保護平台有助於保護伺服器、雲端基礎架構和虛擬機器 (VM) 免受基於 Web 的威脅。

提議新的應用程式


Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Red Hat Hybrid Cloud Console是一個集中式管理平台，幫助用戶監視、管理和優化混合雲資源，簡化雲環境的操作。

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop是一個網絡分析平台，提供網絡檢測、性能管理和安全威脅檢測，幫助組織監控和保護其網絡環境。

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。

BMC

BMC

bmc.com

BMC應用程序是一個全面的IT服務管理解決方案，通過自動化和預測分析來提高IT運營的效率和可靠性。

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security 是一個雲本地安全平台，提供應用程序安全性、漏洞管理、威脅智能和合規性管理，保護整個應用程序生命週期。

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。

Turbot Pipes

Turbot Pipes

turbot.com

Turbot 提供雲端基礎設施的企業防護措施，協助企業在多帳號 AWS 模型中實現敏捷性和控制，並遵循中央定義的政策。

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize是一個無需程式碼的雲安全平台，提供360°保護，監控雲資源的合規性與安全性，自動修復漏洞。

Tufin

Tufin

tufin.com

Tufin是一個網絡安全策略管理平台，提供自動化工具以簡化混合網絡的安全操作、政策執行及合規管理。

Cloudaware

Cloudaware

cloudaware.com

Cloudaware是一個雲管理平台，提供資源監控、成本管理、安全合規及庫存管理等功能，幫助企業優化雲資源和運營。

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion提供全面的雲安全平台，支持AWS、Azure和GCP上的工作負載，涵蓋應用保護、姿勢管理和合規性報告等功能。

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud是一個容器安全平台，提供網絡安全功能以預防、檢測和減輕多雲和混合部署中的安全漏洞。

Stream Security

Stream Security

stream.security

Stream Security 應用程式無需代理，可實時檢測並迅速找出根本原因，提供快速回應所需的所有背景。

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig是一個雲安全平台，提供實時監控及保護，旨在管理雲資源，檢測潛在威脅和脆弱性，支持合規性與風險管理。

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai安全是一個雲身份和訪問管理平台，旨在保護雲環境中的數據，提供風險分析、訪問管理及脆弱性掃描。

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security是一個雲安全平台，無代理地檢測風險，管理漏洞，並支持合規性管理，提供雲環境的全面可見性和保護。

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica是一個雲原生應用程式保護平台，幫助用戶識別並修復安全漏洞，以確保應用程序的安全與合規。

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework是一個雲原生安全平台，提供威脅檢測、合規性管理及資源保護，幫助用戶在多雲環境中提高安全性和可見性。

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