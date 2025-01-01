雲端工作負載保護平台 - 最受歡迎的應用程式

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雲端工作負載保護平台有助於保護伺服器、雲端基礎架構和虛擬機器 (VM) 免受基於 Web 的威脅。
提議新的應用程式
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hybrid Cloud Console是一個集中式管理平台，幫助用戶監視、管理和優化混合雲資源，簡化雲環境的操作。
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop是一個網絡分析平台，提供網絡檢測、性能管理和安全威脅檢測，幫助組織監控和保護其網絡環境。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。
Akamai
akamai.com
Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。
Qualys
qualys.com
Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。
BMC
bmc.com
BMC應用程序是一個全面的IT服務管理解決方案，通過自動化和預測分析來提高IT運營的效率和可靠性。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 是一個雲本地安全平台，提供應用程序安全性、漏洞管理、威脅智能和合規性管理，保護整個應用程序生命週期。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot 提供雲端基礎設施的企業防護措施，協助企業在多帳號 AWS 模型中實現敏捷性和控制，並遵循中央定義的政策。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一個無需程式碼的雲安全平台，提供360°保護，監控雲資源的合規性與安全性，自動修復漏洞。
Tufin
tufin.com
Tufin是一個網絡安全策略管理平台，提供自動化工具以簡化混合網絡的安全操作、政策執行及合規管理。
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware是一個雲管理平台，提供資源監控、成本管理、安全合規及庫存管理等功能，幫助企業優化雲資源和運營。
Plerion
plerion.com
Plerion提供全面的雲安全平台，支持AWS、Azure和GCP上的工作負載，涵蓋應用保護、姿勢管理和合規性報告等功能。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud是一個容器安全平台，提供網絡安全功能以預防、檢測和減輕多雲和混合部署中的安全漏洞。
Stream Security
stream.security
Stream Security 應用程式無需代理，可實時檢測並迅速找出根本原因，提供快速回應所需的所有背景。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig是一個雲安全平台，提供實時監控及保護，旨在管理雲資源，檢測潛在威脅和脆弱性，支持合規性與風險管理。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai安全是一個雲身份和訪問管理平台，旨在保護雲環境中的數據，提供風險分析、訪問管理及脆弱性掃描。
Orca Security
orca.security
Orca Security是一個雲安全平台，無代理地檢測風險，管理漏洞，並支持合規性管理，提供雲環境的全面可見性和保護。
Panoptica
panoptica.app
Panoptica是一個雲原生應用程式保護平台，幫助用戶識別並修復安全漏洞，以確保應用程序的安全與合規。
Lacework
lacework.com
Lacework是一個雲原生安全平台，提供威脅檢測、合規性管理及資源保護，幫助用戶在多雲環境中提高安全性和可見性。