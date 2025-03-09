雲端工作負載保護平台 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端工作負載保護平台有助於保護伺服器、雲端基礎架構和虛擬機器 (VM) 免受基於 Web 的威脅。
提議新的應用程式
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hybrid Cloud Console是一個集中式管理平台，幫助用戶監視、管理和優化混合雲資源，簡化雲環境的操作。
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware是一個雲端管理平台，具有CMDB、變更管理、成本管理、合規引擎、漏洞掃描、入侵偵測、修補程式、日誌管理、監控、BI分析和備份等模組。 Cloudaware 專為跨多個雲端供應商和本地部署工作負載的企業而設計。該平台與 ServiceNow、New Relic、JIRA、Chef、Puppet、Ansible 和 50 多個其他產品整合。客戶部署 Cloudaware 來簡化與雲端無關的 IT 管理流程、支出、合規性和安全性。
Stream Security
stream.security
無代理程式、即時檢測、直接根本原因以及快速回應所需的所有上下文。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure 是我們的 CNAPP 平台，超過 700 家企業客戶使用該平台來解決企業規模的 CNAPP、VM、CSPM、CIEM、容器安全等問題。我們的平台涵蓋預防、偵測和回應，因此客戶可以自信地保護容器、Kubernetes、主機/伺服器和雲端服務。 Sysdig 提供跨多個雲端的大規模即時可見性，消除安全盲點。我們利用運行時的情報來確定警報的優先級，以便團隊可以專注於高影響力的安全事件並提高效率。透過了解回應流程的整個源頭並提出指導性修復建議，客戶既可以修復生產中的問題，又不會浪費時間，還可以即時偵測和回應威脅。透過 Sysdig Secure，您可以： - 阻止攻擊速度提高 10 倍 - 漏洞減少高達 95% - 即時偵測風險變化 - 在 2 分鐘內縮小權限差距 Sysdig。確保每一秒的安全。
Plerion
plerion.com
Plerion 提供一體化雲端安全平台，支援跨 AWS、Azure 和 GCP 的工作負載 - 提供： - 雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP) - 雲端安全態勢管理 (CSPM) - 雲端工作負載保護平台 (CWPP) - 雲基礎設施權利管理(CIEM) - 攻擊路徑分析- 雲端資產清單- 雲端偵測與回應(CDR) - 軟體物料清單(SBOM) - 安全左移- 廣泛且持續的合規性報告Plerion 的風險驅動、威脅主導和情境感知方法可協助組織打破孤島、減少警報疲勞並消除最重要的雲端安全風險。請造訪 https://plerion.com/ 以了解更多資訊。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security 是一家領先的公有雲身分和存取管理解決方案供應商。 Sonrai Security 的使命是讓各種規模的企業能夠安全、自信地進行創新，為在 AWS、Azure 和 Google Cloud 平台上運行的公司提供身分、存取和權限安全。該公司以開創雲端權限防火牆而聞名，支援一鍵最小權限，同時支援開發人員不間斷的存取需求。 Sonrai Security 受到各行業領先公司的信賴，致力於推動雲端安全領域的創新和卓越。該公司受到雲端運營、開發和安全團隊的信任。雲端權限防火牆會刪除所有未使用的敏感權限、隔離未使用的身份並停用未使用的服務和區域 - 所有這些都只需一鍵完成。對業務的干擾為零，因為使用敏感權限的所有身分都會保留其存取權限，並且任何新的存取權限都是透過自動化的chatops工作流程無縫授予的。 SecOps 團隊實現最小權限所需的時間減少了 97%，攻擊面減少了 92%。達到平台範圍的最低權限後，Sonrai CIEM+ 解決方案會發現有毒的權限組合，並透過自動或詳細的修復來關閉它們創建的意外攻擊路徑。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud 是業界唯一具有內建網路安全功能的容器安全平台，可防止、偵測和緩解跨多雲和混合部署的安全漏洞。 Calico Cloud 是基於 Calico 開源構建，Calico 開源是採用最廣泛的容器網路和安全解決方案。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize 是一個無程式碼雲端安全卓越中心，可為您提供最大程度的雲端合規性和安全性。獲得從架構設計到運行時的 360° 保護。 CludWize 透過連續執行超過 1K 條規則來執行雲端法規，掃描您的雲端漏洞並自動修復它們。借助我們獨特的調查圖引擎，您可以在幾分鐘內檢測並修復雲端問題，而不是幾天或幾週。此整體解決方案提供黑盒 Web 應用程式滲透測試、演進的 IAM（身分存取管理）、IaC（基礎架構即程式碼）風險掃描、資料安全態勢管理等。當您可以將所有內容集中在一個地方時，為什麼還要使用多種工具？ CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Orca Security
orca.security
Orca 雲端安全平台可識別、確定優先順序並修復跨 AWS、Azure、Google Cloud、Kubernetes、阿里雲和 Oracle 雲端的雲端資產中工作負載、配置和身分中的風險和合規性問題。 Orca 在單一平台上提供業界最全面的雲端安全解決方案，無需部署和維護多點解決方案。 Orca 採用無代理優先，使用 Orca 的專利 SideScanning™ 技術在幾分鐘內連接到您的環境，該技術無需代理即可提供對您的雲端環境的深入而廣泛的可見性。此外，Orca 可以與第三方代理集成，以實現運行時可見性並保護關鍵工作負載。 Orca 處於利用生成式 AI 簡化調查和加速修復的前沿 - 降低所需的技能水平並節省雲端安全、DevOps 和開發團隊的時間和精力，同時顯著改善安全結果。作為雲端原生應用程式保護平台(CNAPP)，Orca 將許多單點解決方案整合到一個平台中，包括：CSPM、CWPP、CIEM、漏洞管理、容器和Kubernetes 安全性、DSPM、API 安全性、CDR、多雲合規性、左移安全性與 AI-SPM。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。
BMC
bmc.com
BMC應用程序是一個全面的IT服務管理解決方案，通過自動化和預測分析來提高IT運營的效率和可靠性。
Akamai
akamai.com
Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。
Panoptica
panoptica.app
Panoptica 是思科強大的雲端原生應用程式保護平台，可發現並修復從開發到生產過程中的漏洞，確保您的應用程式安全且合規。透過基於圖形的技術，該平台能夠解鎖視覺洞察、關鍵攻擊路徑並加快修復速度，以跨多個混合雲平台保護您的現代應用程式。存取 https://www.panoptica.app 主要功能： - 可見性和上下文：Panoptica 透過識別攻擊路徑和優先考慮風險提供清晰的可見性和上下文，幫助您做出明智的決策。 - 全面、完整的覆蓋範圍：透過 Panoptica 的整合安全平台輕鬆管理您的雲端原生環境，減少通常因使用單獨的孤立解決方案而造成的差距。 - 進階分析：利用先進的攻擊路徑和根本原因分析技術，從攻擊者的角度發現潛在風險。 - 無代理程式掃描：Panoptica 的無代理程式技術可掃描任何雲端環境 - Azure、AWS、GCP、Kubernetes 或其組合。 - 全面視覺化：將資產和關係映射到高級圖形資料庫上，以完整直觀地表示您的雲端堆疊。優點 - 先進的 CNAPP：Panoptica 增強了雲端原生應用程式保護平台功能。 - 多雲合規性：確保跨各種雲端平台的合規性。 - 端到端視覺化：深入了解整個雲端應用程式堆疊。 - 動態修復：採用動態技術有效解決問題。 - 提高效率：簡化安全流程並減少回應時間。 - 減少管理費用：最大限度地減少資源支出，同時優化安全性。
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot 為雲端基礎架構提供企業護欄。 Turbot 旨在讓企業透過在多帳戶 AWS 模型中持續遵守集中定義的策略來實現敏捷性、確保控制並加速最佳實踐。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 是一個雲本地安全平台，提供應用程序安全性、漏洞管理、威脅智能和合規性管理，保護整個應用程序生命週期。
Tufin
tufin.com
敏捷企業的安全策略自動化。 保護您的網路和雲端環境，並利用業界最強大的安全策略自動化技術部署零信任架構。 由專為網路和雲端安全團隊設計的單一解決方案提供支持，在混合企業基礎架構中實現端到端網路安全。
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop是一個網絡分析平台，提供網絡檢測、性能管理和安全威脅檢測，幫助組織監控和保護其網絡環境。
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。
Qualys
qualys.com
Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。
Lacework
lacework.com
Lacework提供原創且領先的資料驅動的雲端原生應用程式保護平台（CNAPP）。 Lacework 受到近 1,000 名全球創新者的信賴，可確保雲端從建置到運作的安全性。 Lacework 使客戶能夠在一個統一的平台上確定風險的優先順序、更快地發現已知和未知的威脅、實現持續的雲端合規性以及開發安全的程式碼而不會減慢速度。自 2017 年成立以來，Lacework 一直在完善單一雲端原生平台，以透過基於代理或無代理的方式攝取和理解盡可能多的數據，以提供最佳的安全性。然後，我們的統一平台使用這些資料來完成常見的雲端用例：狀態管理、工作負載保護、漏洞管理、合規性、容器安全性等。客戶依靠 Lacework 來增加收入、更快、更安全地將產品推向市場，並將單點安全解決方案整合到單一平台中。我們的平台平均取代 2 到 5 個單點工具。由於我們的專利異常檢測技術，客戶的警報噪音平均減少了 100:1。透過我們上下文豐富的警報，Lacework 用戶的調查速度提高了 80%。