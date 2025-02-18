雲端工作負載保護平台 - 最受歡迎的應用程式 - 土克斯及開科斯群島

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端工作負載保護平台有助於保護伺服器、雲端基礎架構和虛擬機器 (VM) 免受基於 Web 的威脅。
提議新的應用程式
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
紅帽®雲端服務幫助團隊專注於對他們來說最重要的工作——應用程式的快速開發、部署和演進——同時值得信賴的專家管理基礎設施。 在紅帽混合雲控制台中存取雲端產品——實現業務現代化、降低成本和更自由地建構的關鍵。
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware是一個雲端管理平台，具有CMDB、變更管理、成本管理、合規引擎、漏洞掃描、入侵偵測、修補程式、日誌管理、監控、BI分析和備份等模組。 Cloudaware 專為跨多個雲端供應商和本地部署工作負載的企業而設計。該平台與 ServiceNow、New Relic、JIRA、Chef、Puppet、Ansible 和 50 多個其他產品整合。客戶部署 Cloudaware 來簡化與雲端無關的 IT 管理流程、支出、合規性和安全性。
Stream Security
stream.security
無代理程式、即時檢測、直接根本原因以及快速回應所需的所有上下文。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure 是我們的 CNAPP 平台，超過 700 家企業客戶使用該平台來解決企業規模的 CNAPP、VM、CSPM、CIEM、容器安全等問題。我們的平台涵蓋預防、偵測和回應，因此客戶可以自信地保護容器、Kubernetes、主機/伺服器和雲端服務。 Sysdig 提供跨多個雲端的大規模即時可見性，消除安全盲點。我們利用運行時的情報來確定警報的優先級，以便團隊可以專注於高影響力的安全事件並提高效率。透過了解回應流程的整個源頭並提出指導性修復建議，客戶既可以修復生產中的問題，又不會浪費時間，還可以即時偵測和回應威脅。透過 Sysdig Secure，您可以： - 阻止攻擊速度提高 10 倍 - 漏洞減少高達 95% - 即時偵測風險變化 - 在 2 分鐘內縮小權限差距 Sysdig。確保每一秒的安全。
Plerion
plerion.com
Plerion 提供一體化雲端安全平台，支援跨 AWS、Azure 和 GCP 的工作負載 - 提供： - 雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP) - 雲端安全態勢管理 (CSPM) - 雲端工作負載保護平台 (CWPP) - 雲基礎設施權利管理(CIEM) - 攻擊路徑分析- 雲端資產清單- 雲端偵測與回應(CDR) - 軟體物料清單(SBOM) - 安全左移- 廣泛且持續的合規性報告Plerion 的風險驅動、威脅主導和情境感知方法可協助組織打破孤島、減少警報疲勞並消除最重要的雲端安全風險。請造訪 https://plerion.com/ 以了解更多資訊。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security 是一家領先的公有雲身分和存取管理解決方案供應商。 Sonrai Security 的使命是讓各種規模的企業能夠安全、自信地進行創新，為在 AWS、Azure 和 Google Cloud 平台上運行的公司提供身分、存取和權限安全。該公司以開創雲端權限防火牆而聞名，支援一鍵最小權限，同時支援開發人員不間斷的存取需求。 Sonrai Security 受到各行業領先公司的信賴，致力於推動雲端安全領域的創新和卓越。該公司受到雲端運營、開發和安全團隊的信任。雲端權限防火牆會刪除所有未使用的敏感權限、隔離未使用的身份並停用未使用的服務和區域 - 所有這些都只需一鍵完成。對業務的干擾為零，因為使用敏感權限的所有身分都會保留其存取權限，並且任何新的存取權限都是透過自動化的chatops工作流程無縫授予的。 SecOps 團隊實現最小權限所需的時間減少了 97%，攻擊面減少了 92%。達到平台範圍的最低權限後，Sonrai CIEM+ 解決方案會發現有毒的權限組合，並透過自動或詳細的修復來關閉它們創建的意外攻擊路徑。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud 是業界唯一具有內建網路安全功能的容器安全平台，可防止、偵測和緩解跨多雲和混合部署的安全漏洞。 Calico Cloud 是基於 Calico 開源構建，Calico 開源是採用最廣泛的容器網路和安全解決方案。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize 是一個無程式碼雲端安全卓越中心，可為您提供最大程度的雲端合規性和安全性。獲得從架構設計到運行時的 360° 保護。 CludWize 透過連續執行超過 1K 條規則來執行雲端法規，掃描您的雲端漏洞並自動修復它們。借助我們獨特的調查圖引擎，您可以在幾分鐘內檢測並修復雲端問題，而不是幾天或幾週。此整體解決方案提供黑盒 Web 應用程式滲透測試、演進的 IAM（身分存取管理）、IaC（基礎架構即程式碼）風險掃描、資料安全態勢管理等。當您可以將所有內容集中在一個地方時，為什麼還要使用多種工具？ CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Orca Security
orca.security
Orca 雲端安全平台可識別、確定優先順序並修復跨 AWS、Azure、Google Cloud、Kubernetes、阿里雲和 Oracle 雲端的雲端資產中工作負載、配置和身分中的風險和合規性問題。 Orca 在單一平台上提供業界最全面的雲端安全解決方案，無需部署和維護多點解決方案。 Orca 採用無代理優先，使用 Orca 的專利 SideScanning™ 技術在幾分鐘內連接到您的環境，該技術無需代理即可提供對您的雲端環境的深入而廣泛的可見性。此外，Orca 可以與第三方代理集成，以實現運行時可見性並保護關鍵工作負載。 Orca 處於利用生成式 AI 簡化調查和加速修復的前沿 - 降低所需的技能水平並節省雲端安全、DevOps 和開發團隊的時間和精力，同時顯著改善安全結果。作為雲端原生應用程式保護平台(CNAPP)，Orca 將許多單點解決方案整合到一個平台中，包括：CSPM、CWPP、CIEM、漏洞管理、容器和Kubernetes 安全性、DSPM、API 安全性、CDR、多雲合規性、左移安全性與 AI-SPM。
CrowdStrike
crowdstrike.com
從端點到雲端的統一雲端安全性。透過全球唯一的 CNAPP 建構雲端安全的統一代理和無代理方法，以實現完整的可見性和保護，阻止雲端漏洞並整合脫節的單點產品。我們保護您的雲端。你經營你的生意。
BMC
bmc.com
BMC 透過針對複雜 IT 問題的開放、可擴展和模組化解決方案幫助客戶營運和重塑其業務。 BMC 與 86% 的福布斯全球 50 強以及世界各地的客戶和合作夥伴合作，創造他們的未來。憑藉我們的創新歷史、領先業界的自動化、營運和服務管理解決方案，再加上無與倫比的靈活性，我們幫助組織騰出時間和空間，成為一家征服未來機會的自主數位企業。
Akamai
akamai.com
Akamai是領先的內容交付網絡（CDN）和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗。 關鍵功能： *內容交付：Akamai加速了Web內容和應用程序的交付，以確保全球用戶的快速可靠訪問。 *安全解決方案：該平台提供了強大的安全功能，包括DDOS保護和Web應用程序防火牆，以保護在線威脅。 *邊緣計算：Akamai利用邊緣計算來處理更接近用戶的數據，從而提高性能並減少延遲。 *可伸縮性：企業可以使用Akamai的靈活解決方案來輕鬆擴展其在線操作，適合不同需求。
Panoptica
panoptica.app
Panoptica 是思科強大的雲端原生應用程式保護平台，可發現並修復從開發到生產過程中的漏洞，確保您的應用程式安全且合規。透過基於圖形的技術，該平台能夠解鎖視覺洞察、關鍵攻擊路徑並加快修復速度，以跨多個混合雲平台保護您的現代應用程式。存取 https://www.panoptica.app 主要功能： - 可見性和上下文：Panoptica 透過識別攻擊路徑和優先考慮風險提供清晰的可見性和上下文，幫助您做出明智的決策。 - 全面、完整的覆蓋範圍：透過 Panoptica 的整合安全平台輕鬆管理您的雲端原生環境，減少通常因使用單獨的孤立解決方案而造成的差距。 - 進階分析：利用先進的攻擊路徑和根本原因分析技術，從攻擊者的角度發現潛在風險。 - 無代理程式掃描：Panoptica 的無代理程式技術可掃描任何雲端環境 - Azure、AWS、GCP、Kubernetes 或其組合。 - 全面視覺化：將資產和關係映射到高級圖形資料庫上，以完整直觀地表示您的雲端堆疊。優點 - 先進的 CNAPP：Panoptica 增強了雲端原生應用程式保護平台功能。 - 多雲合規性：確保跨各種雲端平台的合規性。 - 端到端視覺化：深入了解整個雲端應用程式堆疊。 - 動態修復：採用動態技術有效解決問題。 - 提高效率：簡化安全流程並減少回應時間。 - 減少管理費用：最大限度地減少資源支出，同時優化安全性。
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot 為雲端基礎架構提供企業護欄。 Turbot 旨在讓企業透過在多帳戶 AWS 模型中持續遵守集中定義的策略來實現敏捷性、確保控制並加速最佳實踐。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 在整個應用程式生命週期中阻止雲端原生攻擊，並且是唯一一家提供 100 萬美元雲端原生保護保固的公司。作為雲端原生安全領域的先驅，Aqua 幫助客戶降低風險，同時建立其業務的未來。 Aqua 平台是業界整合度最高的雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP)，可保護從程式碼到雲端並返回的應用程式生命週期。 Aqua 成立於 2015 年，總部位於馬薩諸塞州波士頓和伊利諾伊州拉馬特甘，擁有遍布 40 多個國家的財富 1000 強客戶。
Tufin
tufin.com
敏捷企業的安全策略自動化。 保護您的網路和雲端環境，並利用業界最強大的安全策略自動化技術部署零信任架構。 由專為網路和雲端安全團隊設計的單一解決方案提供支持，在混合企業基礎架構中實現端到端網路安全。
ExtraHop
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ExtraHop 是企業值得信賴的網路安全合作夥伴，可揭示網路風險並增強業務彈性。用於網路偵測和回應以及網路效能管理的 ExtraHop RevealX 平台獨特地提供組織所需的即時可見性和無與倫比的解密功能，以暴露其他工具無法發現的網路風險和效能問題。當組織透過 ExtraHop 獲得完全的網路透明度時，他們可以更聰明地進行調查、更快地阻止威脅並保持營運運作。 RevealX 在本地或雲端部署。它解決了以下用例： - 勒索軟體 - 零信任 - 軟體供應鏈攻擊 - 橫向移動和 C2 通訊 - 安全衛生 - 網路和應用程式效能管理 - IDS - 取證等 我們的一些優勢： 持續和按需 PCAP ：完整的資料包處理優於NetFlow，並產生更高品質的檢測。跨各種協定（包括 SSL/TLS、MS-RPC、WinRM 和 SMBv3）的策略解密可讓您更了解隱藏在加密流量中的早期威脅，因為它們試圖在您的網路中橫向移動。協定涵蓋範圍：RevealX 可解碼 70 多種網路協定。雲端規模機器學習：而不是依賴有限的
Wiz
wiz.io
Wiz 透過啟用新的營運模式，為客戶（包括 40% 的財富 100 強企業）轉變雲端安全。借助 Wiz，組織可以實現整個雲端生命週期的安全民主化，使開發團隊能夠快速、安全地建置。其雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP) 提高了可見度、風險優先順序和業務敏捷性，根據客戶評論排名第一。 Wiz 的CNAPP 在一個真正整合的平台中整合和關聯多個雲端安全解決方案的風險，包括CSPM、KSPM、CWPP、漏洞管理、IaC 掃描、CIEM、DSPM、容器安全、AI SPM、程式碼安全和CDR 到單一平台中。全球數百家組織（包括 40% 的財富 100 強企業）可快速識別並消除雲端環境中的關鍵風險。其客戶包括 Salesforce、Slack、Mars、BMW、Avery Dennison、Priceline、Cushman & Wakefield、DocuSign、Plaid 和 Agoda 等。 Wiz 得到了紅杉資本、Index Ventures、Insight Partners、Salesforce、Blackstone、Advent、Greenoaks、Lightspeed 和 Aglaé 的支持。請造訪 https://www.wiz.io 以了解更多資訊。
Sophos Central
sophos.com
使用 Sophos 自適應防禦和專業知識為您服務，保護您的組織免受網路攻擊。充滿信心地保護您企業的未來。
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR 是一種基於風險的一體化漏洞管理解決方案，可量化網路風險。它為組織提供了對其風險狀況前所未有的洞察，並提供了降低風險的可行步驟。它還為網路安全和 IT 團隊提供了一個共享協作平台，並能夠快速調整和自動化無程式碼工作流程，透過自動修復和與 ServiceNow 等 ITSM 解決方案整合來應對威脅。
Lacework
lacework.com
Lacework提供原創且領先的資料驅動的雲端原生應用程式保護平台（CNAPP）。 Lacework 受到近 1,000 名全球創新者的信賴，可確保雲端從建置到運作的安全性。 Lacework 使客戶能夠在一個統一的平台上確定風險的優先順序、更快地發現已知和未知的威脅、實現持續的雲端合規性以及開發安全的程式碼而不會減慢速度。自 2017 年成立以來，Lacework 一直在完善單一雲端原生平台，以透過基於代理或無代理的方式攝取和理解盡可能多的數據，以提供最佳的安全性。然後，我們的統一平台使用這些資料來完成常見的雲端用例：狀態管理、工作負載保護、漏洞管理、合規性、容器安全性等。客戶依靠 Lacework 來增加收入、更快、更安全地將產品推向市場，並將單點安全解決方案整合到單一平台中。我們的平台平均取代 2 到 5 個單點工具。由於我們的專利異常檢測技術，客戶的警報噪音平均減少了 100:1。透過我們上下文豐富的警報，Lacework 用戶的調查速度提高了 80%。