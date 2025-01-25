雲端工作負載保護平台 - 最受歡迎的應用程式 - 索羅門群島

Panoptica

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Panoptica 是思科強大的雲端原生應用程式保護平台，可發現並修復從開發到生產過程中的漏洞，確保您的應用程式安全且合規。透過基於圖形的技術，該平台能夠解鎖視覺洞察、關鍵攻擊路徑並加快修復速度，以跨多個混合雲平台保護您的現代應用程式。存取 https://www.panoptica.app 主要功能： - 可見性和上下文：Panoptica 透過識別攻擊路徑和優先考慮風險提供清晰的可見性和上下文，幫助您做出明智的決策。 - 全面、完整的覆蓋範圍：透過 Panoptica 的整合安全平台輕鬆管理您的雲端原生環境，減少通常因使用單獨的孤立解決方案而造成的差距。 - 進階分析：利用先進的攻擊路徑和根本原因分析技術，從攻擊者的角度發現潛在風險。 - 無代理程式掃描：Panoptica 的無代理程式技術可掃描任何雲端環境 - Azure、AWS、GCP、Kubernetes 或其組合。 - 全面視覺化：將資產和關係映射到高級圖形資料庫上，以完整直觀地表示您的雲端堆疊。優點 - 先進的 CNAPP：Panoptica 增強了雲端原生應用程式保護平台功能。 - 多雲合規性：確保跨各種雲端平台的合規性。 - 端到端視覺化：深入了解整個雲端應用程式堆疊。 - 動態修復：採用動態技術有效解決問題。 - 提高效率：簡化安全流程並減少回應時間。 - 減少管理費用：最大限度地減少資源支出，同時優化安全性。