雲端工作負載保護平台 - 最受歡迎的應用程式 - 丹麥

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端工作負載保護平台有助於保護伺服器、雲端基礎架構和虛擬機器 (VM) 免受基於 Web 的威脅。
提議新的應用程式
Wiz
wiz.io
Wiz 透過啟用新的營運模式，為客戶（包括 40% 的財富 100 強企業）轉變雲端安全。借助 Wiz，組織可以實現整個雲端生命週期的安全民主化，使開發團隊能夠快速、安全地建置。其雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP) 提高了可見度、風險優先順序和業務敏捷性，根據客戶評論排名第一。 Wiz 的CNAPP 在一個真正整合的平台中整合和關聯多個雲端安全解決方案的風險，包括CSPM、KSPM、CWPP、漏洞管理、IaC 掃描、CIEM、DSPM、容器安全、AI SPM、程式碼安全和CDR 到單一平台中。全球數百家組織（包括 40% 的財富 100 強企業）可快速識別並消除雲端環境中的關鍵風險。其客...
Sophos Central
sophos.com
使用 Sophos 自適應防禦和專業知識為您服務，保護您的組織免受網路攻擊。充滿信心地保護您企業的未來。
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
紅帽®雲端服務幫助團隊專注於對他們來說最重要的工作——應用程式的快速開發、部署和演進——同時值得信賴的專家管理基礎設施。 在紅帽混合雲控制台中存取雲端產品——實現業務現代化、降低成本和更自由地建構的關鍵。
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop 是企業值得信賴的網路安全合作夥伴，可揭示網路風險並增強業務彈性。用於網路偵測和回應以及網路效能管理的 ExtraHop RevealX 平台獨特地提供組織所需的即時可見性和無與倫比的解密功能，以暴露其他工具無法發現的網路風險和效能問題。當組織透過 ExtraHop 獲得完全的網路透明度時，他們可以更聰明地進行調查、更快地阻止威脅並保持營運運作。 RevealX 在本地或雲端部署。它解決了以下用例： - 勒索軟體 - 零信任 - 軟體供應鏈攻擊 - 橫向移動和 C2 通訊 - 安全衛生 - 網路和應用程式效能管理 - IDS - 取證等 我們的一些優勢： 持續和按需 PCA...
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR 是一種基於風險的一體化漏洞管理解決方案，可量化網路風險。它為組織提供了對其風險狀況前所未有的洞察，並提供了降低風險的可行步驟。它還為網路安全和 IT 團隊提供了一個共享協作平台，並能夠快速調整和自動化無程式碼工作流程，透過自動修復和與 ServiceNow 等 ITSM 解決方案整合來應對威脅。
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot 為雲端基礎架構提供企業護欄。 Turbot 旨在讓企業透過在多帳戶 AWS 模型中持續遵守集中定義的策略來實現敏捷性、確保控制並加速最佳實踐。
Akamai
akamai.com
Akamai 是一家領先的內容交付網路 (CDN) 和雲端服務供應商，專注於優化用戶和企業的線上體驗。 主要特點： * 內容交付：Akamai 加速 Web 內容和應用程式的交付，確保全球用戶快速可靠的存取。 * 安全解決方案：該平台提供強大的安全功能，包括 DDoS 防護和 Web 應用程式防火牆，以防範線上威脅。 * 邊緣運算：Akamai 利用邊緣運算來處理更靠近使用者的數據，從而提高效能並減少延遲。 * 可擴展性：企業可以利用 Akamai 針對不同需求量身定制的靈活解決方案輕鬆擴展其線上營運。
BMC
bmc.com
BMC 透過針對複雜 IT 問題的開放、可擴展和模組化解決方案幫助客戶營運和重塑其業務。 BMC 與 86% 的福布斯全球 50 強以及世界各地的客戶和合作夥伴合作，創造他們的未來。憑藉我們的創新歷史、領先業界的自動化、營運和服務管理解決方案，再加上無與倫比的靈活性，我們幫助組織騰出時間和空間，成為一家征服未來機會的自主數位企業。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 在整個應用程式生命週期中阻止雲端原生攻擊，並且是唯一一家提供 100 萬美元雲端原生保護保固的公司。作為雲端原生安全領域的先驅，Aqua 幫助客戶降低風險，同時建立其業務的未來。 Aqua 平台是業界整合度最高的雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP)，可保護從程式碼到雲端並返回的應用程式生命週期。 Aqua 成立於 2015 年，總部位於麻薩諸塞州波士頓和伊利諾州拉馬特甘，客戶遍佈 40 多個國家，財富 1000 強。
CrowdStrike
crowdstrike.com
從端點到雲端的統一雲端安全性。透過全球唯一的 CNAPP 建構雲端安全的統一代理和無代理方法，以實現完整的可見性和保護，阻止雲端漏洞並整合脫節的單點產品。我們保護您的雲端。你經營你的生意。
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware是一個雲端管理平台，具有CMDB、變更管理、成本管理、合規引擎、漏洞掃描、入侵偵測、修補程式、日誌管理、監控、BI分析和備份等模組。 Cloudaware 專為跨多個雲端供應商和本地部署工作負載的企業而設計。該平台與 ServiceNow、New Relic、JIRA、Chef、Puppet、Ansible 和 50 多個其他產品整合。客戶部署 Cloudaware 來簡化與雲端無關的 IT 管理流程、支出、合規性和安全性。
Plerion
plerion.com
Plerion 提供一體化雲端安全平台，支援跨 AWS、Azure 和 GCP 的工作負載 - 提供： - 雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP) - 雲端安全態勢管理 (CSPM) - 雲端工作負載保護平台 (CWPP) - 雲基礎設施權利管理(CIEM) - 攻擊路徑分析- 雲端資產清單- 雲端偵測與回應(CDR) - 軟體物料清單(SBOM) - 安全左移- 廣泛且持續的合規性報告Plerion 的風險驅動、威脅主導和情境感知方法可協助組織打破孤島、減少警報疲勞並消除最重要的雲端安全風險。請造訪 https://plerion.com/ 以了解更多資訊。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud 是業界唯一具有內建網路安全功能的容器安全平台，可防止、偵測和緩解跨多雲和混合部署的安全漏洞。 Calico Cloud 是基於 Calico 開源構建，Calico 開源是採用最廣泛的容器網路和安全解決方案。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize 是一個無程式碼雲端安全卓越中心，可為您提供最大程度的雲端合規性和安全性。獲得從架構設計到運行時的 360° 保護。 CludWize 透過連續執行超過 1K 條規則來執行雲端法規，掃描您的雲端漏洞並自動修復它們。借助我們獨特的調查圖引擎，您可以在幾分鐘內檢測並修復雲端問題，而不是幾天或幾週。此整體解決方案提供黑盒 Web 應用程式滲透測試、演進的 IAM（身分存取管理）、IaC（基礎架構即程式碼）風險掃描、資料安全態勢管理等。當您可以將所有內容集中在一個地方時，為什麼還要使用多種工具？ CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + C...
Tufin
tufin.com
敏捷企業的安全策略自動化。 保護您的網路和雲端環境，並利用業界最強大的安全策略自動化技術部署零信任架構。 由專為網路和雲端安全團隊設計的單一解決方案提供支持，在混合企業基礎架構中實現端到端網路安全。
Stream Security
stream.security
無代理程式、即時檢測、直接根本原因以及快速回應所需的所有上下文。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure 是我們的 CNAPP 平台，超過 700 家企業客戶使用該平台來解決企業規模的 CNAPP、VM、CSPM、CIEM、容器安全等問題。我們的平台涵蓋預防、偵測和回應，因此客戶可以自信地保護容器、Kubernetes、主機/伺服器和雲端服務。 Sysdig 提供跨多個雲端的大規模即時可見性，消除安全盲點。我們使用運行時的情報來確定警報的優先級，以便團隊可以專注於高影響力的安全事件並提高效率。透過了解回應流程的整個源頭並提出指導性修復建議，客戶既可以修復生產中的問題，又不會浪費時間，還可以即時偵測和回應威脅。透過 Sysdig Secure，您可以： - 阻止攻擊速度提...
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security 是一家領先的公有雲身分和存取管理解決方案供應商。 Sonrai Security 的使命是讓各種規模的企業能夠安全、自信地進行創新，為在 AWS、Azure 和 Google Cloud 平台上運行的公司提供身分、存取和權限安全。該公司以開創雲端權限防火牆而聞名，支援一鍵最小權限，同時支援開發人員不間斷的存取需求。 Sonrai Security 受到各行業領先公司的信賴，致力於推動雲端安全領域的創新和卓越。該公司受到雲端運營、開發和安全團隊的信任。雲端權限防火牆會刪除所有未使用的敏感權限、隔離未使用的身份並停用未使用的服務和區域 - 所有這些都只需一鍵完成。對...
Orca Security
orca.security
Orca 雲端安全平台可識別、確定優先順序並修復跨 AWS、Azure、Google Cloud、Kubernetes、阿里雲和 Oracle 雲端的雲端資產中工作負載、配置和身分中的風險和合規性問題。 Orca 在單一平台上提供業界最全面的雲端安全解決方案，無需部署和維護多點解決方案。 Orca 採用無代理優先，使用 Orca 的專利 SideScanning™ 技術在幾分鐘內連接到您的環境，該技術無需代理即可提供對您的雲端環境的深入而廣泛的可見性。此外，Orca 可以與第三方代理集成，以實現運行時可見性並保護關鍵工作負載。 Orca 處於利用生成式 AI 簡化調查和加速修復的前沿 - 降低...
Panoptica
panoptica.app
Panoptica 是思科強大的雲端原生應用程式保護平台，可發現並修復從開發到生產過程中的漏洞，確保您的應用程式安全且合規。透過基於圖形的技術，該平台能夠解鎖視覺洞察、關鍵攻擊路徑並加快修復速度，以跨多個混合雲平台保護您的現代應用程式。存取 https://www.panoptica.app 主要功能： - 可見性和上下文：Panoptica 透過識別攻擊路徑和優先考慮風險提供清晰的可見性和上下文，幫助您做出明智的決策。 - 全面、完整的覆蓋範圍：透過 Panoptica 的整合安全平台輕鬆管理您的雲端原生環境，減少通常因使用單獨的孤立解決方案而造成的差距。 - 進階分析：利用先進的攻擊路徑和...
Lacework
lacework.com
Lacework提供原創且領先的資料驅動的雲端原生應用程式保護平台（CNAPP）。 Lacework 受到近 1,000 名全球創新者的信賴，可確保雲端從建置到運作的安全性。 Lacework 使客戶能夠在一個統一的平台上確定風險的優先順序、更快地發現已知和未知的威脅、實現持續的雲端合規性以及開發安全的程式碼而不會減慢速度。自 2017 年成立以來，Lacework 一直在完善單一雲端原生平台，以透過基於代理或無代理的方式攝取和理解盡可能多的數據，以提供最佳的安全性。然後，我們的統一平台使用這些資料來完成常見的雲端用例：狀態管理、工作負載保護、漏洞管理、合規性、容器安全性等。客戶依靠 Lace...