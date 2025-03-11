雲端虛擬主機提供商 - 最受歡迎的應用程式

cPanel

cpanel.net

CPANEL是CPANEL，L.L.C。開發的Web託管控制面板軟件。它提供了圖形用戶界面（GUI）和自動化工具，以簡化所有者或“最終用戶”的網站託管過程。使用三層結構通過標準的Web瀏覽器來促進管理。儘管CPANEL僅限於管理一個託管帳戶，但CPANEL＆WHM可以管理整個服務器的管理。 除GUI外，CPANEL還提供命令行和基於API的訪問，從而允許第三方軟件供應商，Web託管組織和開發人員自動化標準系統管理任務。 CPANEL＆WHM旨在在專用服務器或虛擬專用服務器上運行。 CPANEL＆WHM的最新版本支持Almalinux，Rocky Linux，Cloudlinux OS和Ubuntu上的安裝。