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雲端安全態勢管理 (CSPM) 軟體
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雲端安全態勢管理 (CSPM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

雲端安全態勢管理 (CSPM) 是漏洞管理和安全合規領域快速成長的部分，專門用於保護現代、複雜的混合運算環境。 CSPM 工具持續監控雲端應用程式、服務、容器和基礎設施，識別並修正錯誤配置或執行不當的策略。這些解決方案通常包括自動修復功能，這些功能會根據管理員制定的規則，在偵測到異常或錯誤配置時啟動。 組織依賴這些工具，因為映射和一致地可視化複雜雲端環境中的所有元素極具挑戰性。雖然已經開發出新的基於人工智慧的工具來自動管理身分、網路和基礎設施，但CSPM 軟體的脫穎而出之處在於，它可以提供對公司安全狀況的持續監控和可見性，並自動檢測和修復不同領域中出現的問題。

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo是一個多維雲安全平台，能主動檢測和減輕雲配置錯誤與弱點，優化權限政策並持續監控。

BMC

BMC

bmc.com

BMC應用程序是一個全面的IT服務管理解決方案，通過自動化和預測分析來提高IT運營的效率和可靠性。

SafeBase

SafeBase

safebase.io

SafeBase是一個自動化安全審查的信任中心平台，簡化安全性和合規流程，提高效率並集中管理客戶查詢。

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security 是一個雲本地安全平台，提供應用程序安全性、漏洞管理、威脅智能和合規性管理，保護整個應用程序生命週期。

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。

Turbot Pipes

Turbot Pipes

turbot.com

Turbot 提供雲端基礎設施的企業防護措施，協助企業在多帳號 AWS 模型中實現敏捷性和控制，並遵循中央定義的政策。

CloudQuery

CloudQuery

cloudquery.io

CloudQuery是一個高效的數據整合框架，從API提取配置並加載到多種目的地，支援多雲環境的數據管理與分析。

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize是一個無需程式碼的雲安全平台，提供360°保護，監控雲資源的合規性與安全性，自動修復漏洞。

nOps

nOps

nops.io

nOps是一個AWS雲優化平台，幫助用戶有效管理雲資源成本和使用，自動化承諾管理，確保最佳定價和利用率。

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate是一個安全驗證平台，幫助組織模擬攻擊並評估網絡安全，持續優化防禦措施以抵禦各種威脅。

Cloudaware

Cloudaware

cloudaware.com

Cloudaware是一個雲管理平台，提供資源監控、成本管理、安全合規及庫存管理等功能，幫助企業優化雲資源和運營。

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion提供全面的雲安全平台，支持AWS、Azure和GCP上的工作負載，涵蓋應用保護、姿勢管理和合規性報告等功能。

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud是一個容器安全平台，提供網絡安全功能以預防、檢測和減輕多雲和混合部署中的安全漏洞。

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security是一個開發者導向的安全平台，提供代碼掃描和雲脆弱性評估，幫助組織管理應用和雲基礎設施的安全。

Torq

Torq

torq.io

Torq是一個網絡安全自動化平台，通過AI技術簡化安全事件管理，降低人力需求並提高效率，適用於大型企業。

Stream Security

Stream Security

stream.security

Stream Security 應用程式無需代理，可實時檢測並迅速找出根本原因，提供快速回應所需的所有背景。

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig是一個雲安全平台，提供實時監控及保護，旨在管理雲資源，檢測潛在威脅和脆弱性，支持合規性與風險管理。

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai安全是一個雲身份和訪問管理平台，旨在保護雲環境中的數據，提供風險分析、訪問管理及脆弱性掃描。

Kloudle

Kloudle

kloudle.com

Kloudle是一款雲安全掃描器，可在短時間內檢查AWS、GCP、DigitalOcean和Kubernetes的300多個安全問題，幫助團隊簡化雲安全管理。

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security是一個雲安全平台，無代理地檢測風險，管理漏洞，並支持合規性管理，提供雲環境的全面可見性和保護。

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica是一個雲原生應用程式保護平台，幫助用戶識別並修復安全漏洞，以確保應用程序的安全與合規。

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework是一個雲原生安全平台，提供威脅檢測、合規性管理及資源保護，幫助用戶在多雲環境中提高安全性和可見性。

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