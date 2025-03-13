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最受歡迎 最近新增 雲端安全態勢管理 (CSPM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

雲端安全態勢管理 (CSPM) 是漏洞管理和安全合規領域快速成長的部分，專門用於保護現代、複雜的混合運算環境。 CSPM 工具持續監控雲端應用程式、服務、容器和基礎設施，識別並修正錯誤配置或執行不當的策略。這些解決方案通常包括自動修復功能，這些功能會根據管理員制定的規則，在偵測到異常或錯誤配置時啟動。 組織依賴這些工具，因為映射和一致地可視化複雜雲端環境中的所有元素極具挑戰性。雖然已經開發出新的基於人工智慧的工具來自動管理身分、網路和基礎設施，但CSPM 軟體的脫穎而出之處在於，它可以提供對公司安全狀況的持續監控和可見性，並自動檢測和修復不同領域中出現的問題。